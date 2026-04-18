Hun vender tilbage fra en "barselsferie" og slår rekorden i Paris Marathon

Graviditet
Naila T.
Photo Instagram @parismarathon

Paris Marathon i 2026 var præget af en sportslig præstation og et stærkt symbol. Den 12. april 2026 vandt etiopieren Shure Demise kvindernes løb på 2 timer, 18 minutter og 34 sekunder, en ny banerekord. Denne præstation markerede også en tilbagevenden til højeste niveau efter en pause på grund af barselsorlov.

En historisk rekord i Paris

På den 42,195 km lange rute i Paris triumferede Shure Demise sine rivaler med en rekordtid. Den officielle arrangør af Paris Marathon bekræftede hendes tid på 2 timer, 18 minutter og 34 sekunder og udtalte, at det er en ny kvindelig rekord for begivenheden. AP og Olympics rapporterede de samme podieplaceringer, med Misgane Alemayehu på andenpladsen med tiden 2 timer, 19 minutter og 8 sekunder, og kenyanske Magdalyne Masai på tredjepladsen med tiden 2 timer, 19 minutter og 17 sekunder.

En tilbagevenden efter barselsorlov bekræftet af atleten

I et interview udgivet i september 2025 af Toronto Waterfront Marathon forklarer Shure Demise, at hun var to år væk fra konkurrence, fødte sin datter i den periode og derefter vendte tilbage til konkurrence ved Milano Marathon i 2025.

Denne udgave registrerede også et rekordstort antal kvindelige deltagere.

2026-udgaven skrev også historie med sine deltagertal. Ifølge arrangøren startede 58.853 løbere løbet, og 57.464 krydsede målstregen. Kvinder repræsenterede 33% af feltet, sammenlignet med 31% i 2025, 28% i 2024 og 25% i 2022. Arrangørerne fremhævede således den fortsatte vækst i kvindelig deltagelse.

Shure Demises sejr går ud over blot sportslige præstationer.

Ved at slå kvindernes rekord i Paris Marathon få måneder efter sin tilbagevenden til konkurrence efter barsel har den etiopiske maratonløber opnået et af højdepunkterne i denne 2026-udgave. Hendes bedrift er også en del af en bredere tendens: en stadigt stigende kvindelig tilstedeværelse i store løb.

Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
Article précédent
"Jeg tror, min krop kan klare det": Som 47-årig fortsætter denne stjerne sin IVF-rejse og inspirerer kvinder

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

