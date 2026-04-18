Hun vender tilbage fra en "barselsferie" og slår rekorden i Paris Marathon

Paris Marathon i 2026 var præget af en sportslig præstation og et stærkt symbol. Den 12. april 2026 vandt etiopieren Shure Demise kvindernes løb på 2 timer, 18 minutter og 34 sekunder, en ny banerekord. Denne præstation markerede også en tilbagevenden til højeste niveau efter en pause på grund af barselsorlov.

En historisk rekord i Paris

På den 42,195 km lange rute i Paris triumferede Shure Demise sine rivaler med en rekordtid. Den officielle arrangør af Paris Marathon bekræftede hendes tid på 2 timer, 18 minutter og 34 sekunder og udtalte, at det er en ny kvindelig rekord for begivenheden. AP og Olympics rapporterede de samme podieplaceringer, med Misgane Alemayehu på andenpladsen med tiden 2 timer, 19 minutter og 8 sekunder, og kenyanske Magdalyne Masai på tredjepladsen med tiden 2 timer, 19 minutter og 17 sekunder.

En tilbagevenden efter barselsorlov bekræftet af atleten

I et interview udgivet i september 2025 af Toronto Waterfront Marathon forklarer Shure Demise, at hun var to år væk fra konkurrence, fødte sin datter i den periode og derefter vendte tilbage til konkurrence ved Milano Marathon i 2025.

Denne udgave registrerede også et rekordstort antal kvindelige deltagere.

2026-udgaven skrev også historie med sine deltagertal. Ifølge arrangøren startede 58.853 løbere løbet, og 57.464 krydsede målstregen. Kvinder repræsenterede 33% af feltet, sammenlignet med 31% i 2025, 28% i 2024 og 25% i 2022. Arrangørerne fremhævede således den fortsatte vækst i kvindelig deltagelse.

Shure Demises sejr går ud over blot sportslige præstationer.

Ved at slå kvindernes rekord i Paris Marathon få måneder efter sin tilbagevenden til konkurrence efter barsel har den etiopiske maratonløber opnået et af højdepunkterne i denne 2026-udgave. Hendes bedrift er også en del af en bredere tendens: en stadigt stigende kvindelig tilstedeværelse i store løb.