Hendes kæreste friede til hende, men hans valg af ring efterlod hende "målløs".

Historien er gået viralt på de sociale medier. Rochelle Mindrum, en 29-årig indbygger fra Florida, accepterede sin partner Jak Kellers frieri – kun for at opdage, at den ring, han valgte, ikke var præcis, hvad hun havde forventet. Dette "uheld" er blevet en viral sensation på TikTok.

Et romantisk frieri i den frie natur

Historien begynder i Tallulah Gorge, et spektakulært naturområde i Georgia, hvor parret var taget på vandretur. Rochelle og Jak havde talt om ægteskab i seks eller syv måneder. Rochelle havde kun én betingelse for sin fremtidige forlovede: frieriet skulle finde sted i naturen – og frem for alt skulle det være en rigtig overraskelse. "Jeg havde en fornemmelse af, at det kunne ske under vores vandretur, men jeg var ikke sikker. Jak virkede så nervøs hele tiden, at jeg vidste, at der var noget galt," fortæller hun. Det var på kanten af en klippe, med sin smartphone klar til at forevige øjeblikket, at hendes partner endelig gik ned på et knæ. Og Rochelles "ja" kom naturligt.

Overraskelsen ved den blå diamant

Det var ved nærmere eftersyn af ringen, at Rochelle bemærkede en uventet detalje: diamanten, som hendes partner havde valgt, var en slående blå farve – hvorimod hun altid havde forestillet sig sin ring med en farveløs diamant. "Først troede jeg, at det bare var en afspejling af fatningen, som i sig selv var mørkeblå. Men da jeg først havde ringen på min finger, kunne jeg tydeligt se, at selve diamanten var blå," betroede hun.

Det første, der spontant kom til hendes læber, var: "Den er så blå!" En reaktion, der blev optaget på video og efterfølgende kommenteret flittigt. En vigtig detalje: Måneder tidligere havde Rochelle sendt sin partner alle karakteristikaene for sin "idealring" (oval slibning, tulipankurvfatning, katedralfatning) og også angivet sin præference for en farveløs sten. Hun havde dog aldrig eksplicit understreget dette sidste punkt.

En simpel misfortolkning

Forklaringen viste sig at være ret rørende. Mens Jak Keller søgte efter en diamant af højere kvalitet på en specialiseret hjemmeside, havde han misfortolket sidens billeder, som præsenterede diamanter af høj kvalitet med et let blåligt skær (en almindelig fejl i smykkefotografering). Overbevist om, at han gav sin kommende kone en exceptionel sten, blev han også overrasket over at opdage ringens sande farve, da den først var blevet båret.

"Han var bange for at tabe diamanten, så han tog aldrig ringen ud af æsken før frieriet," fortæller hun. Hjemme gik parret endelig til juveleren for at få stenen byttet. De kunne beholde fatningen, som Rochelle elsker, og ændrede kun selve diamanten.

TikTok-videoen splitter internetbrugerne

Den korte 16 sekunder lange video, som Rochelle lagde op, satte øjeblikkeligt brand på de sociale medier – af både gode og dårlige grunde. Nogle internetbrugere beskyldte den unge kvinde for at være "utaknemmelig", for at have "ødelagt øjeblikket" eller for at være ufølsom over for sin partners indsats.

Andre roste derimod hendes ærlighed og oprigtighed. "Det sværeste at se er, hvordan folk konstruerer deres egen fortælling ud fra et klip på seksten sekunder," beklager Rochelle. Langt fra at være et skænderi mellem par, fastholder hun, at hun og hendes forlovede hurtigt fandt fælles fodslag – og at denne historie i sidste ende vil forblive et af deres yndlingsminder.

Ud over anekdoten tjener Rochelle Mindrums historie som en påmindelse om, hvordan valget af en forlovelsesring kan krystallisere intime, til tider dårligt udtrykte, forventninger. Og at mange kærlighedshistorier, bag de sociale mediers skær, bedst forbliver ... mellem de to involverede personer.