Efter at have været gift fem gange med den samme mand, opfordrer hun par til at lade sig inspirere af hende.

Ægteskab er en unik begivenhed. Præsenteret som den lykkeligste dag i ens liv, reduceres det til en enkelt dato i kalenderen. Generelt skal man skilles for at håbe på at kunne bære den pletfri kjole igen. Alligevel er det fuldt ud muligt at bryde denne regel og genopleve dette romantiske scenarie uden festgaver eller en æresvagt. En amerikansk kvinde giftede sig med sin første partner fem gange. Hun fornyede ikke sine løfter, som andre gør til en første bryllupsdag; hun fejrede denne forening på sin egen måde, langt fra konventionen.

At gifte sig med den samme person flere gange: en usædvanlig idé

I den kollektive forestillingsevne er ægteskab en symbolsk begivenhed, der kun varer 24 timer. Det er ikke meningen, at det skal ske igen, medmindre parret afbryder forlovelsen midt i en romance og går tilbage ned ad kirkegulvet med en anden partner. Faktisk er brudeparret fuldt ud bevidste om denne virkelighed og gør alt, hvad de kan, for at leve dette eventyr ud, som de har drømt om, siden de var børn. De lægger deres hjerte i at gøre ceremonien til en drøm, der går i opfyldelse. Og ofte er de så fokuserede på deres bryllups succes, at de kæmper for at nyde nuet.

Som Lis Anna-Langston fortæller i HuffPost , ønskede hun ikke, at brylluppet skulle være en statisk begivenhed. Hun ønskede ikke at blive efterladt med en følelse af ufuldstændighed eller kun have ét minde om ceremonien. Da hun sagde "Ja" til sin partner, vidste hun, at det ikke ville blive sidste gang. Hun giftede sig i overensstemmelse med traditionen: hun formaliserede sin kærlighed ved retsbygningen i York i en lille, privat ceremoni. Selvom det var rent administrativt, markerede dagen en sand overgang i deres romance.

Ingen silkeduge eller nyskårne buketter her; Amors discipel havde valgt enkelhed til dette ubegrænsede bryllup. Hun var sikker på, at hun kunne gøre det godt igen en anden gang. Fordi det at gifte sig med den samme partner flere gange ikke er en trend eller et indfald. Det er et stærkt initiativ til at give sig selv flere chancer og undgå at dvæle ved tidligere skuffelser.

Fra retssalen til den underjordiske hule lyder hvert bryllup forskelligt.

For at ære sit indre barn og opfylde en barndomsdrøm valgte hun så et mere udsmykket, magasinværdigt bryllup. Iført en blondekjole udvekslede hun løfter i de rustikke omgivelser på et værtshus i Connecticut. Et sandt magisk øjeblik. De nygifte, aldrig tilfredse, gentog deres bryllup i Las Vegas, et kunstigt paradis, hvor Elvis Presley velsigner par med sang i kapeller på størrelse med dukkehuse. Ironisk nok lå kirken overfor en stripklub.

For at aflægge deres fjerde løfter mødtes de i en specielt forberedt hule og bekræftede deres følelser ved en underjordisk sø under en radioværts vågne øje. Og for at aflægge deres femte løfter kyssede de foran en fransk præst på toppen af Mont Saint-Michel. Parret ønskede, at deres ægteskab skulle vare evigt, og hvis de skulle gøre det hele om igen, ville de sørge for at undgå enhver følelse af déjà vu.

En måde at bedre forstå jeres forhold og fejre det på

For mange er ægteskab et højdepunkt. En spektakulær dag planlagt i månedsvis, derefter gemt væk i et fotoalbum og et par ustabile videoer taget af gæster. Men ved at gifte sig med den samme mand fem gange, forkæmper denne amerikanske kvinde en anden vision om forpligtelse : en kærlighed værd at genbesøge, genopdage og tilpasse sig til forskellige versioner af sig selv.

Fordi et par aldrig forbliver det samme. De udvikler sig med flytninger, dødsfald, forfremmelser, børn og sommetider skuffelser. Partnere ændrer deres smag, prioriteter og livstempo. At genopføre et bryllup er i denne sammenhæng næsten som at anerkende denne metamorfose snarere end at lade som om, at intet har ændret sig, siden den første ring blev sat på fingeren.

Vi fejrer fødselsdage, professionelle præstationer og vigtige milepæle i livet. Hvorfor skulle kærlighed begrænses til et enkelt, formelt ritual? Nogle drømmer om en intim ceremoni efter et stort, alt for formelt bryllup. Andre ønsker derimod at opleve den fejring, de ikke havde råd til som tyveårige. Som den pågældende kvinde understreger: "For mig handler nyt ægteskab ikke om en udløbsdato. Det handler om opmærksomhed."

Der er selvfølgelig ingen grund til at booke et kapel i Las Vegas eller en underjordisk hule for at pleje denne dynamik. Nogle par fornyer deres løfter, andre etablerer deres egne traditioner: en årlig tur, et kærlighedsbrev på en fastsat dato, en symbolsk middag for at markere milepæle, de har nået sammen. Ideen er ikke at gøre kærligheden til en konstant forestilling, men at give den en aktiv rolle.