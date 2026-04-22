Hun skulle lige giftes, og den bedste dag i hendes liv forvandlede sig til et mareridt på grund af hendes svigerinde.

I maj 2024 tog det, der skulle være en af de lykkeligste dage i Gemma Monks liv, en dramatisk drejning. Da hun var ved at gå ned ad kirkegulvet for at møde sin kommende mand, blev den unge kvinde oversprøjtet med sort maling under ceremonien. Hændelsen fandt sted på Oakwood House Register Office foran snesevis af lamslåede gæster. Bruden, der først var overrasket, indså hurtigt, at handlingen var forsætlig.

En svigerinde stod bag angrebet

Gerningsmanden bag denne handling var ingen ringere end hendes svigerinde, Antonia Eastwood. Hun var ikke inviteret til brylluppet, men angiveligt gik hun ind på stedet for at hævne sig på en langvarig familiefejde. Ifølge rapporter eksisterede der allerede spændinger mellem de to kvinder, som stammede fra en tidligere uenighed ved et andet familiebryllup i 2023.

En ødelagt kjole, men en ceremoni der gik videre.

Angrebet fik øjeblikkelige konsekvenser: Gemma Monks brudekjole, der anslås til at være omkring 1.800 pund værd, var fuldstændig plettet. Gemmas ansigt og krop var også påvirket. Trods chokket nægtede den unge kvinde at lade hændelsen ødelægge sin dag. Efter at have vasket sig, kunne hun skifte til en erstatningskjole, hun havde fundet i en fart, hvilket tillod ceremonien at fortsætte, omend et par timer forsinket.

En sag anlagt for domstolene

Hændelsen gik ikke ustraffet hen. Sagen blev behandlet af Maidstone Crown Court, som fandt Antonia Eastwood ansvarlig. Hun erklærede sig skyldig i "skade på ejendom". Hun fik en betinget fængselsstraf, samfundstjeneste, et tilhold, der forbød hende at kontakte offeret, Gemma Monk, i flere år, og blev beordret til at betale erstatning.

I sidste ende illustrerer denne hændelse, hvordan personlige konflikter kan eskalere, selv under begivenheder, der er ment som glædelige. Trods dette ydmygende angreb valgte Gemma Monk at fortsætte sit ægteskab og forvandlede et kriseøjeblik til et bevis på hendes modstandsdygtighed i en ekstraordinær situation.