"Floodlighting" er ved at blive den nye trend inden for romantiske forhold.

Hvad hvis du pludselig afslører alt for meget ... knap nok efter at have sat dig ned med din date? Barndomssår, ekser, terapi, store frygter: samtalen tager fart, og intimiteten synes allerede at være etableret. Dette fænomen har et navn: "floodlighting" eller kunsten at tiltrække opmærksomhed fra den allerførste date.

Når sårbarhed bliver… et skjold

Udtrykket "floodlighting" blev populariseret af den amerikanske forsker og forfatter Brené Brown , en specialist i sårbarhedsproblemer. I sit arbejde beskriver hun denne adfærd som en form for "rustning": paradoksalt nok kan det at afsløre en stor del af sig selv tjene til at undgå ægte sårbarhed.

Billedet er ret rammende: Forestil dig en enorm spotlight, der skinner direkte på den person, du taler med. Masser af lys, masser af information ... men i sidste ende ikke nødvendigvis mere indsigt i, hvad der virkelig foregår. Bemærk: Floodlighting er et udtryk fra populærpsykologi og er absolut ikke en medicinsk diagnose eller en psykologisk lidelse.

Gør for meget for bedre at beskytte sig selv?

Dette er fænomenets paradoks. Ved første øjekast virker det som et tegn på tillid og autenticitet at dele sine mest intime oplevelser. Alligevel forsøger nogle mennesker ubevidst at bevare kontrollen ved at afsløre alt med det samme.

Flere motivationer kan spille ind: at straks tjekke, om den anden person vil acceptere os, at kunstigt skabe et indtryk af nærhed, eller at undgå den til tider ubehagelige progression, der følger med at opbygge et forhold. Fordi et sundt forhold generelt bygges op lidt efter lidt. Vi lærer den anden person at kende, vi deler, vi observerer deres reaktioner ... og så beslutter vi gradvist, hvad vi vil betro dem.

Når tillid giver bagslag

At dele noget personligt kan naturligvis bringe folk tættere på hinanden, men når dybt intime fortroligheder begynder at strømme ind, kan den anden person hurtigt komme i en vanskelig situation. Skal de tilbyde beroligelse? Dele deres egne sårede følelser? Finde den rigtige reaktion? Dette pres kan forvandle en munter samtale til en virkelig følelsesmæssig prøvelse. Nogle mennesker føler sig måske ikke så meget som om, de er blevet inviteret til at lære nogen at kende, men snarere som om de er blevet placeret på forreste række i en skriftestol. Og ærligt talt, på en første date kan atmosfæren hurtigt blive akavet.

Pas på ikke at se "projektørbelysning" overalt

En person, der åbner sig hurtigt, er ikke automatisk en floodlighter. En første date kan være stressende, et brud kan være lige for nylig, og en akavet tavshed kan føre til mere snak end beregnet. Den virkelige forskel ligger i evnen til at lytte til den anden persons signaler. Hvis din samtalepartner virker utilpas, skifter emne eller forsøger at sætte tempoet ned, gør det hele forskellen at vide, hvordan man tilpasser sig. Med andre ord udelukker autenticitet ikke respekt for hinandens tempo.

Hvad er den rette mængde intimitet?

Eksperter anbefaler kraftigt at lade fortrolighed udvikle sig gradvist. Før du deler noget meget personligt, kan du blot spørge dig selv, om forholdet er tilstrækkeligt etableret til at modtage disse oplysninger. Og hvis du er på den anden side? Du har al ret til at være støttende uden at blive fortrolig for en, du knap nok kender. At sætte grænser betyder ikke at mangle empati; det handler også om at beskytte dit eget følelsesmæssige rum.

Populariteten af udtrykket "floodlighting" afspejler i sidste ende en æra, hvor autenticitet og sårbarhed er blevet ægte relationelle værdier. Men at være oprigtig betyder ikke nødvendigvis at afsløre hele sin historie på en enkelt aften. Ægte forbindelse måles ikke i antallet af delte hemmeligheder. Den er bygget på tillid, gensidighed og frem for alt ... god timing.