Disse romantiske klichéer, som film har lært os at tro på

En lufthavn, et kapløb med tiden, en erklæring i sidste øjeblik: romantiske komedier kender formlen udenad. Efter at have set dem så mange gange, kan disse ikoniske scener begynde at virke som sandheder om kærlighed. Men hvad sker der, når disse klassiske scenarier trænger sig på vores forståelse af forhold?

Hvad nu hvis kærligheden var forudbestemt?

I 2008 undersøgte forskere ved Heriot-Watt University i Edinburgh , ledet af psykologen Bjarne Holmes, indflydelsen af romantiske komedier. I et år studerede de de 40 mest populære film i denne genre mellem 1995 og 2005 for at identificere deres hovedtemaer. Omkring hundrede deltagere så derefter enten en romantisk komedie eller en film fra en anden genre.

Resultaterne tydede på, at seere, der blev udsat for romantik, var mere tilbøjelige til at tilslutte sig bestemte overbevisninger, især overbevisninger om forudbestemt kærlighed. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt Hollywood måske har plantet et par romantiske ideer i vores hoveder undervejs.

Myten om sjælepartneren

Dette er nok et af de mest fristende scenarier: et sted er der en person, der er perfekt til dig. De forstår dig naturligt, ved, hvordan du har det, og forudser endda dine forventninger, uden at du behøver at sige et ord. Problemet? I det virkelige liv kræver selv et givende forhold normalt en vis kommunikation.

At forvente, at den anden person læser dine tanker, kan forvandle en simpel misforståelse til en stor skuffelse. Et stærkt forhold er alt andet end romantisk, fordi det involverer diskussioner, justeringer og klart formulerede ønsker. Tværtimod kan det at vide, hvordan man kommunikerer, være en af de mest værdifulde ingredienser til en varig forbindelse.

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Når "nej" bliver til "insister igen"

En anden klassisk trope er karakteren, der nægter at give op. De dukker op ved deres elskedes dør, afgiver kærlighedserklæringer gentagne gange, prøver en sidste gang ... og får endelig et "ja", der belønner deres vedholdenhed. På skærmen præsenteres denne scene ofte som det ultimative bevis på ægte kærlighed.

I virkeligheden bør en afvisning opfattes som sådan. At holde ud trods manglende interesse er ikke nødvendigvis et tegn på lidenskab; det kan også blive en form for pres. Film forvandler nogle gange en grænse til en narrativ hindring. I et sundt forhold beskrives en grænse mere præcist som information, der skal respekteres.

Den store gestus, der ændrer alt

Den offentlige erklæring, overraskelsesturen, det gigantiske banner eller det vanvittige fart mod den elskede: romantiske komedier elsker store gestus. De er spektakulære, følelsesladede og perfekt egnede til det store lærred. Men kærlighed bygges ikke udelukkende på øjeblikke, der fortjener et soundtrack. Den udtrykkes også gennem små venlige handlinger, samtaler, daglig støtte og evnen til at være der, når ingen ser på. Det er trods alt svært at kondensere seks måneders nærhed til en to-minutters scene.

Kærlighed ved første blik på få sekunder

Endnu et essentielt element: to blikke, en gnist, og historien begynder. Film elsker at skabe en umiddelbart genkendelig forbindelse. I livet kan tiltrækning bestemt være øjeblikkelig. Det er dog ikke altid synonymt med kompatibilitet. Nogle forhold tager deres tid og bliver gradvist rige, intime og dybe. Handlingen kan være mindre dramatisk, men ikke mindre romantisk.

Jalousi, tilfældigheder og perfekt timing

Film fremstiller også ofte jalousi som bevis på hengivenhed, genforeninger som skæbnens indgriben eller dårlig timing som den eneste hindring mellem to mennesker. Disse elementer gør underværker for at skabe plottwist. Men en velafbalanceret historie er ikke nødvendigvis afhængig af spænding. Tillid kan være langt mere fængslende end overvågning, og en fælles vision mere solid end en række mirakuløse sammentræf.

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Skal vi stoppe med at lave romantiske komedier?

Ikke nødvendigvis. Disse film tilbyder drømme, humor og til tider en god dosis optimisme. Og selve den skotske undersøgelse fortjener at blive fortolket med forsigtighed: Andre forskere har udfordret ideen om, at romantiske komedier alene er nok til at skabe urealistiske forventninger, og har især påpeget, at seerne generelt ved, hvordan man skelner mellem fiktion og virkelighed.

I sidste ende er det måske vigtigste blot at nyde showet uden at behandle manuskriptet som et sæt instruktioner. Et ræs i lufthavnen kan være charmerende på skærmen. I virkeligheden kan det nogle gange være endnu mere romantisk at sende en besked og respektere svaret.