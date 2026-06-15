I et fredet kloster vakte denne ceremoni omgivet af tusindvis af blomster furore.

En ekstraordinær ceremoni fandt sted i hjertet af et af Frankrigs mest ikoniske monumenter. Den 1. juni 2026 var Mont-Saint-Michel-klosteret vært for et spektakulært arrangement arrangeret af den kinesiske model Ming Xi og iværksætteren Mario Ho i eventyrlige omgivelser.

En spektakulær ceremoni på Mont-Saint-Michel

Den 1. juni 2026 dannede Mont-Saint-Michel-klosteret, en juvel af fransk kulturarv og siden 1979 på UNESCOs verdensarvsliste, rammen om en sjælden og overdådig begivenhed. Den kinesiske model Ming Xi og hendes mand, iværksætteren Mario Ho, fejrede en ceremoni der, hvis billeder hurtigt gik viralt på sociale medier. Billederne, der blev delt på supermodellens Instagram-konto, viser en spektakulær, næsten eventyrlig ramme: luksuriøse dekorationer, en række prestigefyldte gæster og en arkitektonisk ramme ulig nogen anden i verden.

Tusindvis af blomster til drømmeagtige omgivelser

Den mest slående detalje på billederne er stadig blomsterarrangementerne, et sandt signaturbillede af begivenheden. En udstilling af tusindvis af blomster forvandlede klosterets indre til en drømmeagtig have og skabte et næsten surrealistisk indtryk. Så meget, at nogle internetbrugere, da de så billederne, spekulerede på, om de var genereret af kunstig intelligens. Denne blomsterudstilling vakte straks beundring fra fans af eksklusive begivenheder verden over.

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En "privatisering til filantropiske formål", ikke et officielt ægteskab

Selvom billederne antyder en forening, afviser institutionen, der administrerer stedet, udtrykkeligt udtrykket "ægteskab". Centre des Monuments Nationaux (CMN), der administrerer klosteret, ønskede offentligt at afklare situationen: Ifølge dem var det en "privatisering til en privat begivenhed", hvilket nødvendiggjorde lukning af klosteret for offentligheden hele dagen den 1. juni.

CMN præciserer, at denne privatisering blev givet "til en generøs mæcen", og at det var en betalt lejekontrakt, der bidrog til vedligeholdelsen af klosteret og de 110 monumenter, der forvaltes af Centre des Monuments Nationaux. Institutionen understreger også: "Det var ikke en religiøs ceremoni."

Et par, der allerede har været lovligt gift siden 2019

Selvom begivenhedens officielle karakter forblev noget begrænset, er det vigtigt at bemærke, at Ming Xi og Mario Ho ikke officielt indgik et borgerligt ægteskab den dag. Parret, der har været kærester siden 2017, havde allerede haft en borgerlig vielse i 2019. Mont-Saint-Michel-ceremonien var derfor mere symbolsk og personlig end juridisk bindende. Ming Xi understregede dette ved at dele billederne på sine sociale mediekonti, hvor hun har over to millioner følgere.

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Ming Xi og Mario Ho, to fremtrædende asiatiske personligheder

Ming Xi er en sand stjerne i Asien. Hun er uddannet inden for mode fra Donghua University i Shanghai og satte sit præg på modebranchen i 2009 takket være Elite Model Look-konkurrencen, hvor hun sluttede på tredjepladsen. Siden da har hun gået på catwalken for de største modehuse, fra Givenchy til Balmain, og har især været ansigtet udadtil for Flower by Kenzo-duften i 2015 samt en Victoria's Secret Angel.

Ved siden af ham er Mario Ho, et medlem af den berømte Ho-familie fra Macau, en af de mest indflydelsesrige i regionen. Ud over denne arv har han etableret sig som en succesfuld iværksætter i flere sektorer, herunder esport. Parret er således blandt de mest fremtrædende og rigeste personer i Hongkong og det kinesiske fastland.

En bevidst tilknytning til Normandiet

Valget af Mont-Saint-Michel var ikke ubetydeligt for parret, der har en særlig forbindelse til Normandiet. Ming Xi fortalte et modemagasin, at hun især nød at spise i Deauville, som hun kalder "Chanels hjemby". "Det gjorde valget endnu mere symbolsk," forklarede hun. På deres Instagram-konto havde parret også næsten et år tidligere delt billeder fra en vinterferie til Mont-Saint-Michel, taget ved solnedgang.

Mellem tusindvis af blomster, en postkort-perfekt ramme og omhyggeligt udvalgte gæster vil ceremonien arrangeret af Ming Xi og Mario Ho på Mont-Saint-Michel således forblive en af de mest betydningsfulde private begivenheder i 2026. Mens institutionen afviser udtrykket "bryllup" og foretrækker at tale om en "protektionsoperation", fortsætter billederne med at cirkulere rundt om i verden og forvandler det tusind år gamle kloster til rammen om et moderne eventyr.