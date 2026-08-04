Under en gynækologisk undersøgelse vakte et par Meta-briller bekymring hos en patient.

Rutinemæssige gynækologiske besøg er ofte frygtede og ledsaget af adskillige bekymringer. Mellem stigbøjlerne føler kvinder sig ofte sårbare og i en svag position. Under denne meget intime konsultation bemærkede en patient, at den sundhedsperson, der undersøgte hende, bar briller udstyret med et kamera: den berygtede Meta. Og det var ikke for en mere grundig undersøgelse, men udelukkende i voyeuristisk øjemed. En uhyggelig beretning, der fremhæver farerne ved disse augmented reality-briller.

Historien om en patient, der var offer for en afskyelig praksis

Det er et øjeblik, kvinder frygter uger før den skæbnesvangre date. Generelt er en gynækologaftale en meget ubehagelig oplevelse. I Frankrig har mere end halvdelen af kvinderne allerede udskudt eller opgivet denne intime kontrol af frygt for fordømmelse, smerte eller resultaterne. Det er særligt ubehageligt at finde sig selv næsten helt afklædt foran en sundhedsperson med en lommelygte, mens man udforsker dybden af sin vulva. Det er svært at forblive afslappet i en så pinlig og unaturlig stilling. Mange kvinder har haft en dårlig oplevelse og bevarer et traumatisk minde om deres første celleprøve eller denne lægeaftale.

I et opslag på kontoen @grandebavardeuse fortalte en ung kvinde sin historie, eller rettere sin prøvelse, på gynækologens kontor. Denne beretning fulgte efter en efterlysning af vidner, som kontoindehaveren havde iværksat, formuleret som følger: "Har du nogensinde været filmet uden din viden af Meta-briller?" Under undersøgelsen bemærkede kvinden, som forfatteren omdøbte til Eva for anonymitetens skyld, en usædvanlig detalje. Ikke en kold opførsel eller en kort tone, men et par briller, der er blevet berygtede. Disse sorte stel med tykke indfatninger og integrerede glas var placeret direkte på sundhedspersonalets næse.

Lyset var ikke tændt, så hun forsøgte at berolige sig selv, indtil hun modtog recepten. Men med nogle grundlæggende computerfærdigheder er det ret nemt at manipulere med kameraet og filme ustraffet, tilsyneladende uden problemer. Meta fordømmer kraftigt dette teknologiske misbrug. Ved at søge efter denne mands navn på Google fandt patienten en række negative anmeldelser, der beskrev det samme problem.

Et vidnesbyrd faldt ned som en bombe.

For ikke så længe siden virkede Meta-briller som noget taget ud af science fiction, et rent produkt af en "Black Mirror"-serie. Men i dag præsenteres de som fremtidens teknologi, et symbol på fremskridt. Kylie Jenner promoverer dem endda, ligesom andre influencere gør. Forbedret af AI er de i stand til at oversætte tekst i realtid, præcist beskrive scener, tage billeder on-demand og streame musik uden at være afskåret fra verden. Det er en opfindelse, der betragtes som revolutionerende.

Men selvom de giver håb til synshandicappede og er uvurderlige hjælpemidler, når man rejser til ukendte steder, har de også deres begrænsninger og kan krænke billedrettigheder. I de forkerte hænder bliver de et formidabelt våben for rovdyr. Dette har endda givet dem det ret stemningsfulde øgenavn "perverse briller". Den aktivistiske indholdsskaber @grandebavardeuse modtog adskillige svar på sin opfordring til at vidneudsagn, hvilket beviser, at dette er en ny, moderne plage. På sociale medier frygter kvinder at få deres ansigter, eller værre endnu, deres kroppe, vist i al deres pragt for onlinefællesskabet.

En teknologi, der bruges til ondsindede formål

Disse AI-drevne briller blev født med store ambitioner: at gøre hverdagen lettere for den gennemsnitlige person. Bortset fra at de, ligesom de fleste gadgets, der er tilgængelige for den brede offentlighed, primært har forenklet modus operandi for sexistiske forførere og seksualforbrydere. Vidneudsagnene indsamlet af @grandebavardeuse, som udgør fremragende belastende beviser, er blot en afspejling af en skræmmende virkelighed eller endda en 2.0-version af en krimihistorie.

Siden disse Meta-briller blev skabt, har kvinder verden over følt sig endnu mere usikre. Ifølge en undersøgelse foretaget af svensk presse har Ray-Ban Meta smartbriller angiveligt taget intime billeder af mennesker uden deres viden og sendt dem til en underleverandør i Kenya. På den anden side af Atlanten filmer grupper af mænd massageterapeuter i saloner i USA, igen uden deres samtykke.

Meta-briller, der er født af gode intentioner, er blevet magneter for kontroverser og tiltrækker kvinders mistillid. For kvinder er de mere et farligt redskab end en ædel revolution.