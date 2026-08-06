Bør sociale medier forbydes for den yngre generation?

Er sociale medieplatforme blevet for påtrængende for unge? Dette problem bliver nu behandlet gennem lovgivning i flere lande, herunder Frankrig. Debatten om beskyttelse af teenagere, ytringsfrihed og effektiviteten af disse foranstaltninger er langt fra slut.

En tendens, der accelererer verden over

På bare få år er ideen om at forbyde sociale medier for mindreårige gået fra politisk debat til virkelighed. Australien førte an med et forbud for personer under 16 år inden udgangen af 2025. Tyrkiet og Malaysia fulgte efter med deres egne restriktioner, mens et stort flertal af medlemslandene i Europa arbejder på lignende foranstaltninger.

Frankrig har også taget springet. Den 21. juli 2026 vedtog Nationalforsamlingen og Senatet en lov, der forbyder adgang til sociale medier for personer under 15 år. Lovgivningen, der støttes af regeringen og personligt støttes af Emmanuel Macron, skal efter planen træde i kraft den 1. september 2026.

Samme idé, meget forskellige regler

Selvom mange lande ønsker at beskytte unge mennesker bedre, anvender de hver især deres egen metode. Nogle tillader adgang med forældresamtykke, andre sætter forskellige aldersgrænser eller tilbyder tilpassede versioner af platforme til teenagere.

På europæisk plan anbefaler en resolution en referencealder på 16 år, med mulighed for forældretilladelse for børn mellem 13 og 16 år. USA følger imidlertid en anden tilgang: adskillige lokale love er blevet blokeret af domstolene, som mener, at de kan krænke ytringsfriheden. Debatten der fokuserer mere på, hvordan platformene fungerer, end på brugernes alder.

Australien giver et første glimt

Australien er i øjeblikket det eneste land med indledende erfaringer at trække på. En undersøgelse offentliggjort i juni 2026 viser, at brugen af sociale medier faktisk faldt blandt 12- til 15-årige efter lovens ikrafttræden. Resultaterne er dog nuancerede: næsten ni ud af ti teenagere bruger stadig mindst én platform hver uge. Med andre ord begrænser tiltaget visse anvendelser uden at eliminere dem.

En beskyttelse, der også rejser spørgsmål

Fortalere for disse love peger på de velkendte risici ved overdreven brug af sociale medier: angst, søvnforstyrrelser, cybermobning og eksponering for upassende indhold. I Frankrig rapporterer næsten 28 % af elever i mellemtrinnet at have oplevet onlinevold, og flere hundrede tusinde nye tilfælde af depression forbindes hvert år med overdreven brug af sociale medier.

Der er dog en del kritik. Nogle internetbrugere fordømmer det som et angreb på ytringsfriheden, retten til information og digitale friheder. Andre er bekymrede over aldersbekræftelsessystemer, som kan tvinge brugerne til at give flere personlige oplysninger. Disse databaser med følsomme oplysninger kan blive primære mål for cyberkriminelle.

Forbyde det ... eller blot flytte problemet?

Et andet spørgsmål, der ofte opstår, er: er et forbud virkelig effektivt? I Australien viser flere undersøgelser , at 61 % af 12- til 15-årige stadig bruger de platforme, der er forbudt. Omkring 70 % mener endda, at det er nemt at omgå restriktionerne, især via VPN'er, der giver dem mulighed for at simulere en forbindelse fra et andet land.

Der er også en risiko for, at teenagere vil ty til andre værktøjer. Ifølge en undersøgelse foretaget af Arcom ville 44 % af børnene overveje at bruge kunstig intelligens via samtale mere, hvilket også rejser spørgsmål om trivsel, databeskyttelse og pålideligheden af information.

I sidste ende handler debatten ikke længere om de sociale mediers virkninger på unge, hvilket er veldokumenteret, men om den bedste måde at reagere på. Fordi det at beskytte unge uden fuldstændigt at afskære dem fra den digitale verden fortsat er en delikat balancegang.