Hun spiller basketball på hæle og imponerer mændene

Selvom hun bar et outfit, der var fuldstændig i modstrid med de nummererede bibs og baggy shorts, der er standarduniformen til kvindebasketball, opnåede hun en bemærkelsesværdig bedrift mod mandlige modstandere, der var fast besluttede på at dominere spillet. I undertal på denne urbane basketballbane viste hun en række tekniske færdigheder og driblede sig vej til kurven, alt imens hun havde pæne sko på. En demonstration af talent og stil, der ikke efterlod nogen uberørt.

At score kurve i hæle og et playsuit: uhørt!

Basketballturneringer spilles typisk i en officiel uniform bestående af en ærmeløs trøje, shorts, der giver en vis bevægelsesfrihed, og et par sneakers, der kan understøtte spillerens eksplosive kraft til toppen af kurven. I denne holdsport skal professionelle spillere være velafbalancerede. Det er svært at forestille sig dem dykke ned i et glamourøst outfit eller i sko, der ligner svimmelhedsfremkaldende stiletter. Alligevel gjorde indholdsskaberen @demiara_wavey det: hun opnåede det utænkelige og bevarede fuld boldbesiddelse på trods af et outfit, der næppe var befordrende for hastighedsudbrud og spring.

Iført et satin-heldragt, der var mere egnet til formelle middage end til straffekast, svævede hun flere centimeter over asfalten, iført sandaler, der krævede en god balancesans. Tydeligvis klædt på til et elegant måltid med en hvid dug eller en elegant aften, kunne hun ikke modstå fristelsen af et rebound. Før hun nåede sin endelige destination, hengivede hun sig til et par afleveringer på en gadebane, bygget mellem enge og søer.

Et rekreativt område for voksne, udelukkende beboet af mænd, var stedet for hendes ankomst. Mod alle odds vendte hun ikke om: hun krydsede den skæbnesvangre spillegrænse uden engang at tage sine sko af. Hun gav herrerne ingen pusterum og fik dem til at svede voldsomt. Mens den gennemsnitlige person allerede ville være endt på jorden med en forstuvet ankel, forblev denne overmenneskelige atlet uforstyrret. Hun gav næsten illusionen af lethed.

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Sportslige færdigheder, der vises i forskellige outfits

Denne erfarne spiller med mange års træning bag sig træner regelmæssigt uden for fitnesscentre, på offentlige baner bygget udendørs. Dette forklarer hendes upåklagelige færdigheder og modstandsdygtighed mod disse mænd, som mistede lidt af deres ego sammen med denne venskabskamp. Desuden er dette ikke den unge kvindes første rodeo. At spille i ukonventionelle outfits, der afviger fra traditionelt udstyr, er en del af hendes kunstneriske vision. Det er den røde tråd i hendes onlineindhold, hendes varemærke.

Selvom hun nogle gange spiller bolden i outfits, der mere er i overensstemmelse med den grundlæggende dresscode, eksperimenterer hun gerne med forskellige looks og skifter fra baggy joggingbukser til miniskørter eller fra polstrede sneakers til ikoniske vermilion-såler. I en video ses hun endda teste grænserne for sine evner i en slidsbrunekjole og skinnende hvide stiletter. Denne tilgang er langt fra overfladisk. Det er ikke et påskud for opmærksomhed, og det er heller ikke et clickbait. Det er blot et eksempel på en kvinde, der kan være alt på én gang: atletisk , stilfuld og kraftfuld. Under alle omstændigheder passer mærker ikke til hendes modevalg.

Mere end en venskabskamp: en måde at besætte det offentlige rum på

Udover at have gennemført en teknisk og klædelig udfordring – at gå i hæle i stedet for forstærkede såler – hævner @ demiara_wavey også alle de kvinder, der føler sig tvunget til at gøre sig selv små offentligt og som forsvinder i baggrunden i stedet for fuldt ud at eksistere. Fra barnsben er piger blot tilskuere til improviserede fodboldkampe eller boldspil, begrænset til et lille, smalt hjørne af legepladsen.

En bekymrende vane, der fortsætter ind i voksenalderen, hvor kvinder enten holder sig for sig selv eller drømmer om at forsvinde under Harry Potters usynlighedskappe. Enhver bymæssig facilitet, der logisk set er tilgængelig for alle, er belejret af mænd. Uanset om det er udendørs basketballbaner, skateparker eller gadetræningsområder , føler kvinder sig ikke velkomne. Alligevel er der ingen overstregede symboler, der angiver kvinders rettigheder ved indgangen. Det er et ubevidst tabu. Denne atlet, der tiltrækker sig opmærksomhed lige så meget ved kliklydene fra sine hæle som ved den orange bolds hop, beder ikke om tilladelse til at tage sin plads. Hun følger sine ønsker uden at stille spørgsmål og gør hver optræden til et statement.

I sidste ende viser @demiara_wavey ikke bare de bedste stykker af sin garderobe frem, mens hun sparker til en bold. Mens nogle siger, at "sport ikke er et modeshow", formår denne basketball-ekspert at kombinere femininitet og slagkraft.