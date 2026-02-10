Måltider, familie, ritualer: hvordan er kinesisk nytår egentlig?

Kinesisk nytår, også kendt som forårsfestivalen, er meget mere end blot en ændring af dato. Det er en levende, varm og dybt symbolsk fejring, der samler milliarder af mennesker verden over (17. februar til 3. marts 2026) omkring værdier som deling, velstand og familiekærlighed.

En festival i hjertet af månekalenderen

Det kinesiske nytår markerer begyndelsen på det nye år ifølge månekalenderen og er den vigtigste festival i kinesiske og sinofoniske kulturer. I 15 dage fejrer familier, venner og lokalsamfund en frisk start sammen med glædelig energi og smittende optimisme. Hver gestus, hver ret og hvert ritual bærer betydning: det handler om at tiltrække held, sundhed, velstand og harmoni i de kommende måneder. Det er en tid til at genoprette forbindelsen med andre, men også med sig selv, med venlighed og stolthed.

Familiens juleaftensmiddag: festens hjerte

Juleaften er en hellig tid. Hele familien samles omkring en festlig banket, ofte kaldet "skattefesten". Her er maden ikke bare lækker: den fortæller en historie og formidler ønsker.

Ravioli, formet som guldbarrer, symboliserer rigdom og succes.

Hele fisken fremkalder overflod, fordi dens navn på kinesisk minder om ordet "overskud".

Lange nudler lover en lang levetid, forudsat at du absolut ikke skærer dem.

I nogle nordlige regioner er dumplings et must-try, mens søde, klæbrige riskager i syd repræsenterer social og personlig fremgang.

Hver region tilføjer sit eget præg: en hel kylling for familieenhed i Guangdong, rejer for lykke i Fujian. Overalt er essensen den samme: at fejre sammen, nære kroppe og hjerter og styrke bånd med varme og stolthed.

Ritualer for at byde lykke velkommen

Forberedelserne begynder flere dage før nytår. Huset rengøres grundigt for at afværge uheld og give plads til ny energi. Røde og guld dekorationer pryder døre, vinduer og gader, da disse farver er forbundet med held, glæde og velstand.

Ved midnat affyres fyrværkeri og kanonslag for at fordrive det legendariske monster Nian, et symbol på det forgangne års frygt. Børn, og også voksne, modtager røde kuverter kaldet hong bao, der indeholder nye penge som et tegn på fornyelse, beskyttelse og gode ønsker. Hilsener, kaldet bainian, udveksles personligt, via telefon eller via videokonference med beskeder om velstand, sundhed og lykke.

En fest der krydser grænser

Fejringen af det kinesiske nytår varierer fra land til land og fra samfund til samfund. I San Francisco, Paris og London lyser parader af drager og løver gaderne i Chinatown op. I Malaysia kombineres religiøse processioner med traditionelle danse. I Vietnam, hvor Tết fejres, tilføjes riskager pakket ind i blade, hvilket symboliserer jorden og taknemmelighed til forfædrene.

Disse 15 dages festligheder kulminerer i Lanternefestivalen, der er præget af tændingen af oplyste lanterner og nydelsen af tangyuan, søde dumplings, der symboliserer familieharmoni. Selv i moderne byer, hvor man kan skåle med vin eller øl ud over traditionel te, forbliver ånden intakt: enhed, respekt, glæde og håb.

I dag overskrider kinesisk nytår kulturelle grænser. Det er blevet en universel tid til at dele, acceptere og fejre sig selv og andre. Uanset om du befinder dig i hjertet af en storby eller i en landsby, minder denne festival os om en essentiel sandhed: at pleje relationer, ære historien og omfavne fremtiden med selvtillid er en dybtgående kraftfuld og dybt menneskelig handling.