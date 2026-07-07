"Hvor er de kvindelige plus-size fans?" Denne kvinde vil gøre dem mere synlige på tribunerne.

Under VM-kampe dvæler kameraerne ved ansigter, der er smurt ind i flag. I søgeren: kvinder, der ser ud, som om de er trådt direkte ud af en støbeform eller et modelbureaus katalog. Fan Felicity Hayward, der aldrig går glip af en Arsenal-kamp, balancerer rollebesætningen og vender den til fordel for kurvede kvinder.

Bringer diversitet tilbage til stadionernes sidelinjer

Mellem smart fodarbejde forlader kameraerne banen for at fokusere på fansenes ansigter, energiske af kampen, der udspiller sig foran deres øjne. De foreviger børn i en tilstand af eufori, mænd klædt ud i klovneagtige kostumer og øjeblikke af kollektiv jubel.

De fokuserer dog ofte på en meget specifik målgruppe: kvinder med konventionelt attraktive figurer, velformede fysikker og perfekt afmålte hofter. Online findes der endda ranglister over de "smukkeste kvindelige fans", der ses på tribunerne som teenagere ved improviserede castingcalls. Præsenteret næsten som skønhedsikoner, eller endda som et "show" i sig selv, har de alle identiske fysikker. Kun farven på deres lykkeveste er forskellig.

På sociale medier er billeder af disse kvindelige fans med høje kindben, fyldige læber og slanke figurer gået viralt. De er så urealistiske, at de synes at være et produkt af kunstig intelligens . Faktisk eksisterer de fleste af dem kun i fantasierne hos dem, der har skabt dem, med chatGPT's medvirken.

Disse kvindelige fans med silkeagtigt hår, der tilsyneladende er blevet filtreret, er en åbenlys illusion. European Digital Media Observatory (EDMO) har bekræftet det visuelle bedrag . Felicity Hayward er derimod meget ægte, lavet af kød og blod og fuld af kærlighed. Som en ivrig Arsenal-fan kæmper hun for kropsdiversitet overalt, hele tiden, fra fanzonerne til de uigennemsigtige tilskuere på tribunerne.

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Husk at kvindelige fans ikke er objekter

Udover at blive udsat for sexistiske bemærkninger og uretfærdigt afvist som uvidende om fodbold, bliver kvindelige fans stadig brugt som øjengodt. De behandles som statister eller dekorative elementer, der er bestemt til at blive beundret eller kommenteret, men fortjener mere respekt på disse stadioner præget af jubelråb og fyldt med testosteron. Med sine t-shirts med holdlogo, sine outfits i sit yndlingsholds farver og sine tørklæder prydet med utallige logoer, beviser Felicity Hayward, at kvindelige fans ikke bare er der for at "se pæne ud".

Denne kvinde, med sin smittende glæde, der hejser flag pyntet med kanoner og også skriver for GlamourUK, kaster sig helhjertet ind i enhver sportsbegivenhed. Uanset om det er en venskabskamp eller en afgørende konkurrence, er hun altid der, og hendes figur er en integreret del af hende, uanset om samfundet kan lide det eller ej.

Fordi skønhedsstandarder er dybt forankret i fodboldverdenen. Diskriminationen omkring Lauren Fryer, partner til Arsenal-fodboldspilleren Declan Rice, er det mest slående eksempel. Hun blev anset for "ikke smuk nok" til at være en fodboldspillers kone og blev gentagne gange hånet. Denne lavmælte kritik demonstrerer det enorme pres på spillernes partnere og dermed på kvindelige fans, der skal opfylde visse kriterier for at fortjene deres plads.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Felicity | Curve Curator (@felicityhayward)

At være endnu mere kreativ for at støtte sit hold

Felicity Hayward, hvis navn afspejler hendes personlighed, omfavner sin krop og minder os om, at udseende ikke er en konkurrence. Hun ser ikke sin vægt som en ulempe, men bruger den som et aktiv i modeverdenen. Når hun ikke skaber indhold, der fremmer selvkærlighed, filmer hun sine mest glamourøse outfits. Den platinhårede unge kvinde har en meget eklektisk stil, og i modsætning til hvad akademiske stylister måske siger, holder hun ikke sin krop skjult. Tværtimod, faktisk.

Hun kombinerer stykker, som andre aldrig ville turde at sætte sammen, som denne boheme-inspirerede nederdel med polkaprikker kombineret med en "England"-top og et matchende tørklæde. Eller denne typiske Arsenal-fantop båret under en skræddersyet vest eller et andet samlerobjekt, kombineret med en blændende pailletnederdel. Endnu en demonstration af ikonisk stil: en syntetisk jersey kombineret med en tyl-flæseskørt, der er en bryllupsgæst værdig.

Mens kvinder, der ikke er i størrelse 6, stadig bliver udsat for hån og røde kort, står Felicity sammen med dem, der elsker sig selv ubetinget. Desuden, når hun ikke er på tribunen, konkurrerer hun om mangfoldighed på catwalken.