Der findes en strand kun for kvinder i Dubai: hvad ændrer det egentlig?

Forestil dig en strand med et skilt af en mand med en streg gennem ham, hvor du kan løse din krydsogtværs uden at blive kaldt til grin og dykke ned i bølgerne uden at føle dig som et stykke kød. Dette lille stykke paradis, værdigt til Barbieland eller den fiktive by Tana, eksisterer, beliggende mellem tårnhøje skyskrabere og terrasser med aircondition. Denne strand kun for kvinder, skabt på initiativ af byen Dubai, lover idylliske ferier ledsaget af en følelse af ro.

En unik strand er åbnet i Dubai

Foran de fleste strande er der skilte, der forbyder cigaretter, højttalere og vandsportsudstyr. Denne fine sandstrand, som forbinder Dubais tårnhøje skyskrabere med de azurblå laguner, har endnu en indskrift. Denne er virkelig unik. Ved indgangen er der en overstreget mandlig figur, der indikerer til mændene, at de ikke er velkomne.

Det er en strand udelukkende for kvinder, hvor kun kvinder har særlig adgang. Selvom Dubai måske ikke er den mest attraktive destination i betragtning af den nuværende geopolitiske situation, kan byen prale af at have skabt verdens første strand udelukkende dedikeret til kvinder. Denne strand, der er privatiseret for kvinders privatliv , ligger ved Al Mamzar-bugten. Den er blevet fuldstændig redesignet som en del af et massivt strandtransformationsprojekt i denne del af De Forenede Arabiske Emirater.

Palmer står over for tårnhøje glasskyskrabere, og det hypnotiske blå hav lokker. Det er et postkortbillede, blottet for mænd. I dette feminine rum, realiseringen af en længe næret fantasi, er der ingen mænd til at bede om telefonnumre, spionere på skikkelser med solbriller eller afbryde solbadningssessioner med svartelefoner fra et andet århundrede . Kvinder kan svømme i fred, sole sig uden begrænsninger og forlænge denne salte flugt indtil skumringen. Denne strand, der er designet i en region med en af de laveste kriminalitetsrater i verden, bekræfter Dubais høje sikkerhedsniveau.

Natsvømning, kvindeligt personale og øget tilsyn

Denne strand, der ligner et glædeligt fatamorgana og ville være perfekt hjemme i en feministisk film, tilbyder mere end blot en enorm vandflade og fint sand med eksklusive siddepladser. Det er et sted, vi ikke kunne have forestillet os, selv i vores vildeste fantasi. Både beboere og turister kan svømme døgnet rundt, selv efter solnedgang. Området omkring stranden er badet i perfekt belysning, hvilket gør den ideel til at plaske rundt, selv om natten, når varmen er mere tålelig.

Og bag kikkerten ved observationsposten er der kun kvinder. Alt personale, der er ansat til at overvåge stranden, kontrollere adgangen og holde et vågent øje med vandet, er kvinder. Kvinderne føler sig så, som om de er den eneste art på Jorden. Denne strand, omgivet af solide hegn og adskilt fra andre dele af Al Mamzar, er som et paradis for dem, der søger mere privatliv og ro. Den følger i fodsporene på kønsopdelte områder, designet udelukkende til kvinder. Efter kvindevenlige fitnesscentre og svømmeundervisning dedikeret til kvindelige svømmere, dukker der nu strande op til ære for disse kvinder.

Hvad skal vi mene om dette udelukkende kvindelige sandrum?

Selvom denne strand kun for kvinder ligner et tilflugtssted i et offentligt rum, hvor mænd ofte hersker, hvilket giver illusionen af at være landet på en anden planet kaldet søsterskab, er den ikke universelt populær. Og ikke kun blandt mænd, der er frustrerede over ikke længere at kunne beundre. "Dårlig idé, kvinder adskilt igen," kommenterede en internetbruger på sociale medier. "Det forekommer mig, at mænd og kvinder grundlæggende er skabt til at leve sammen. Det handler om gensidig respekt," tilføjede en anden.

Fordi i sidste ende øger denne strand, i stedet for at fremme kønssameksistens, kløften mellem mænd og kvinder, og ikke kun i arkitektonisk forstand. Den illustrerer også et grundlæggende problem: kvinder isoleres snarere end mænd uddannes. Et andet paradoks: denne strand, der er designet til at reducere hyperårvågenhed, blev bygget i en by, der rangerer blandt de mest eksemplariske, hvad angår kvinders sikkerhed.

For mens nogle ser denne strand som en oase af frihed, fortolker andre den som en form for afsavn. Burde målet ikke være at kunne ligge på et hvilket som helst håndklæde, i en hvilken som helst badeby, uden at skulle retfærdiggøre sin påklædning eller frygte at blive chikaneret? Ved at adskille grupperne giver vi en øjeblikkelig løsning på problemet uden at tage fat på dets grundlæggende årsager.