Mettons fin à ces 8 clichés sexistes sur les femmes de footballeurs

Les femmes de footballeurs, souvent surnommées « WAGs » (wives and girlfriends), sont régulièrement la cible de stéréotypes réducteurs et sexistes. Ces clichés, bien loin de refléter la diversité et les parcours variés de ces femmes, perpétuent des idées préconçues qui méritent d’être déconstruites. Voici huit de ces clichés et pourquoi il est temps d’y mettre fin.

« Elles n’ont rien d’autre à faire que dépenser de l’argent »

L’un des clichés les plus persistants est celui d’une femme qui passe son temps à dépenser l’argent de son conjoint dans des boutiques de luxe. En réalité, de nombreuses femmes de footballeurs ont leur propre carrière ou s’investissent dans des projets entrepreneuriaux. Certaines sont créatrices de mode, influenceuses, philanthropes ou dirigeantes d’entreprise. Elles ne se définissent pas uniquement par leur relation.

« Elles ne sont là que pour leur beauté »

Ce cliché veut que les femmes de footballeurs soient uniquement choisies pour leur physique. Ce discours dévalorise non seulement leurs autres qualités, mais perpétue l’idée qu’une femme ne peut être aimée ou reconnue pour son intelligence, son ambition ou son humour. La beauté est subjective, et les relations se fondent sur bien plus que des apparences.

« Elles ne vivent qu’à travers la carrière de leur partenaire »

Bien que le football soit une passion pour leurs conjoints, cela ne signifie pas que ces femmes n’ont pas leurs propres aspirations. Certaines utilisent leur notoriété pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur, telles que l’éducation, les droits des femmes ou l’écologie. D’autres préfèrent rester discrètes et mener une vie hors des projecteurs.

« Elles ne comprennent rien au sport »

Ce cliché laisse entendre que les femmes de footballeurs ne s’intéressent pas au football ou n’y connaissent rien. Pourtant, beaucoup d’entre elles sont de véritables passionnées, suivent les matchs avec attention et partagent cette passion avec leur conjoint. Certaines jouent même un rôle actif dans la gestion de carrière de leur partenaire.

« Elles ont une vie facile et parfaite »

Les réseaux sociaux peuvent donner une image idéalisée de leur quotidien, mais cela ne reflète pas toujours la réalité. Être la conjointe d’un sportif de haut niveau implique des sacrifices : gérer les longues absences, les déménagements fréquents ou encore les pressions médiatiques constantes. Ces défis sont souvent minimisés.

« Elles vivent dans l’ombre de leur partenaire »

Ce stéréotype suggère que ces femmes n’existent que par la célébrité de leur conjoint. En réalité, beaucoup d’entre elles construisent leur propre identité et poursuivent des passions indépendantes. Être en couple avec une personnalité publique ne signifie pas renoncer à son propre chemin.

« Elles ne méritent pas leur notoriété »

Ce préjugé repose sur l’idée que leur célébrité est imméritée et uniquement due à leur relation. Pourtant, de nombreuses femmes de footballeurs s’investissent dans des activités qui leur permettent de gagner en visibilité et de contribuer positivement à la société, que ce soit par le biais de projets humanitaires ou professionnels.

« Elles sont toutes les mêmes »

L’idée qu’il existe un « modèle » unique de femme de footballeur est non seulement réductrice, mais aussi erronée. Elles viennent de milieux et de cultures différents, avec des personnalités et des ambitions variées. Il est injuste et simpliste de les mettre dans une seule case.

Les femmes de footballeurs, comme toutes les autres, méritent d’être vues pour ce qu’elles sont réellement : des individus avec leurs propres rêves, forces et faiblesses. Il est temps de déconstruire ces clichés sexistes et de reconnaître leur diversité et leur complexité. Après tout, elles ne se résument pas à leur statut conjugal, mais contribuent activement à la société, chacune à leur manière.