Hvorfor synes kvinder nogle gange at have en mere følsom lugtesans end mænd?

Ideen om, at kvinder har en bedre lugtesans end mænd, er udbredt. Men hvad siger videnskaben? Adskillige undersøgelser bekræfter, at kvinder i gennemsnit klarer sig bedre end mænd i olfaktoriske tests, uanset om det drejer sig om at opdage, identificere eller skelne lugte. Én undersøgelse foreslog endda en biologisk forklaring. Lad os se nærmere på det, og husk at dette er gennemsnitlige tendenser, ikke absolutte regler.

En forskel observeret i mange tests

Talrige studier inden for perceptionspsykologi rapporterer en lille fordel for kvinder i forskellige olfaktoriske opgaver: at genkende en velkendt lugt, navngive den, vurdere dens intensitet eller skelne den fra en anden. Forskere påpeger også, at kvinder ofte udviser en større interesse for lugte. Disse forskelle forbliver dog beskedne og varierer afhængigt af individet, de anvendte metoder og kulturen.

Et spor i hjernen: lugtekolben

I 2014 gav et team fra det føderale universitet i Rio de Janeiro , ledet af neuroforskeren Roberto Lent, en biologisk forklaring. Ved at analysere hjerner efter obduktion (7 mænd og 11 kvinder) målte forskerne antallet af celler i lugtekolben, den første region i hjernen, der modtager information fra næsen. Resultatet: Kvinder havde i gennemsnit omkring 43 % flere celler og næsten 50 % flere neuroner end mænd. Ifølge forfatterne kunne denne kontrast give et anatomisk grundlag for forskelle i lugtefølsomhed.

Forklaringer, der stadig diskuteres

Hvorfor sådan en forskel? Der findes adskillige hypoteser, men ingen har vundet bred accept. Den hormonelle sammenhæng nævnes ofte, da østrogen kan påvirke opfattelsen af lugte. Andre forskere foreslår en evolutionær forklaring: en skarp lugtesans kan have spillet en rolle i visse reproduktive adfærdsmønstre, såsom at knytte bånd til spædbarnet eller genkende slægtninge. Undersøgelsens forfattere bemærker også, at da hjernen får få celler gennem livet, ville disse ekstra neuroner være til stede fra fødslen. Et spørgsmål er tilbage: er dette ekstra antal celler virkelig tilstrækkeligt til at forklare forskellen i præstation?

Baseret på den nuværende viden kan vi konkludere, at kvinder i gennemsnit opnår bedre scorer i olfaktoriske tests, og at en anatomisk ejendommelighed ved lugtekolben giver en plausibel forklaring. Disse resultater beskriver dog statistiske tendenser: mange mænd har en højt udviklet lugtesans, og træning, alder, helbred og rygning påvirker vores evner stærkt. Biologi udvisker derfor ikke den betydelige individuelle mangfoldighed.