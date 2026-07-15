Kvindefodbold: Han fordømmer dem, der kritiserer spillernes fysik snarere end deres talent

Mens millioner af seere på alle kontinenter religiøst følger FIFA World Cup 2026™, får kvindernes afgørende kampe ikke nær så meget opmærksomhed. Ud over den begrænsede mediedækning af kvindeturneringer mener nogle mænd, at spillerne ikke er "pæne nok" til at blive set. I en video taler en indholdsskaber imod dem, der stadig bedømmer kvinders udseende før deres præstationer.

At reducere en spiller til hendes udseende: en vedvarende vane.

I denne VM-sæson bedømmer mænd spillernes handlinger eller missede mål, men de bemærker næsten aldrig de mørke rande under en spillers øjne eller bumserne på en andens. Mens mænd kritiserer kvinder for at se kampe udelukkende for visuelt at vurdere omkredsen af Ronaldos balder eller komplimentere Mbappés fysik, udfører de i virkeligheden den samme anatomiske dissektion. I stedet for ros udsætter de kvinder, der tjener ti gange mindre end deres mandlige modparter, for en skønhedstest.

Selvom de måske kommer med et par kommentarer til stepovers og skud uden for målet under herrekampe, ignorerer de fuldstændig selve kampen under kvindekampe. Langt fra at fantasere om disse atleter, som de gør om spillernes koner på tribunen, udpeger de sig selv til udseendesdommere. De giver point til kvindernes udseende, som om de var casting til den næste modeuge. Ifølge nogle af dem tilbyder spillerne ikke nok af en drøm til at blive set på skærmen. Dette, hævder de, forklarer de dårlige seertal.

Billedet af Aitana Bonmati , midt i en anstrengende indsats, dukker uophørligt op i denne imagedebat. Det siger sig selv, at hun har vundet Ballon d'Or tre gange. Selvom kvindelige fodboldspillere på tv fremstår små i forhold til banens enorme størrelse, føler mænd sig berettigede til at kritisere deres ansigter, som om det var det primære udvælgelseskriterium. På Instagram raser indholdsskaberen @hkfoot_ mod dem, der nedtoner kvindelige fodboldspilleres præstationer for at fokusere på deres udseende efter en opslidende spurt. "Vi er virkelig nødt til at holde op med at reducere en spillers niveau til deres stil," udbryder han.

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"For meget makeup," "ikke feminint nok"... kommentarerne flyver.

Når kvindelige fodboldspillere optræder med bare ansigter og uden en dråbe makeup, bliver de beskyldt for at "lade sig selv gå", og presseartikler fokuserer mere på deres formodede træthed end på deres dygtighed foran mål. Omvendt, når de nedlader sig til at klæde sig fint på eller kombinerer deres nummererede startbukser med øjenskygge, bliver de uden tøven stemplet som "overfladiske". Moralen i historien: Uanset om de afstår fra skønhedsbehandlinger eller omfavner koketteri, bliver spillerne udsat for konstant pres og synes aldrig at leve op til forventningerne.

Alisha Lehmann, angriber for Leicester City Women's Football Club, har mødt betydelig kritik for sin stil, der er blevet anset for "overdreven" og endda "malplaceret". Den unge kvinde, der kan prale af over 15 millioner følgere på Instagram, har sin andel af kritikere. Hun betragtes som en statist simpelthen fordi hun bruger falske øjenvipper og leger med manicurerede fingre, og hun vækker had, hvor fodboldspilleres koner og kærester normalt vinder hjerter. "Influencer eller fodboldspiller?" hævder de mest skeptiske endda, hvilket antyder et karrierefejltrin, et bedrag.

Heldigvis genopretter internetbrugerne under @hkfoot_s video deres ry for disse spillere, der udsættes for æstetisk pres udover andre atletiske krav. "Personligt foretrækker jeg at se kvindefodbold 10.000 gange frem for herrefodbold; i det mindste spiller de rent faktisk og falder ikke til jorden for ingenting," kommenterede en person. "Fordi det kun er mænd, der er interesserede i kvinder for at 'forbruge' dem, fordi de betragter dem som objekter," forsøgte en anden at forklare gennem en næsten sociologisk analyse.

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Kvindelige fodboldspillere, sjældent værdsat for deres spil

Denne video er en barsk illustration af et samfundsmæssigt fænomen, der rækker langt ud over sportsarenaen. Den fremhæver den uheldige tendens til konstant at overskygge kvinders talenter og i stedet fokusere på deres skønhedsrutiner, gætte på deres fugtighedscrememærker, spekulere i deres romantiske forhold eller afdække deres træningsrutiner. Studier dokumenterer endda den opfattede fysiske ulighed blandt kvinder, hvilket tyder på, at de mangler fysikken til at konkurrere på samme niveau som deres mandlige modparter.

Men selvom alle bemærker Alisha Lehmanns omhyggelige konturering og nyder at rangere de "smukkeste spillere nogensinde" som en trofæsamling, ser det ikke ud til, at nogen ved, at verdens topscorer er en kvinde ved navn Christine Sinclair. Eller at Carli Lloyd scorede et hattrick i VM-finalen for kvinder i 2015 på bare 16 minutter.

Kvindefodbold tiltrak 44,7 millioner seere sidste år, et rekordhøjt antal. Dette burde bringe de mænd til tavshed, der ser kvindelige fodboldspillere som en fantasi, der skal opfyldes, snarere end tal, der skal bifaldes.