Det er forholdsregler, som mange kvinder tager, når de løber alene.

Samfund
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ezgi Kaya / Pexels

At tage dine sneakers på, få noget frisk luft og nyde et øjeblik for dig selv: det er, hvad løb betyder for mange. Men for mange kvinder kommer denne pause også med en række reflekser, der er designet til at sikre deres sikkerhed. En australsk kampagne bringer nu denne virkelighed tilbage i rampelyset.

Løb, men vær konstant på vagt.

I forbindelse med den internationale kvindedag 2026 har det australske sportstøjsmærke LSKD lanceret en kampagne med titlen "Hun løber, men hun løber aldrig bare." Kampagnens mål er enkelt: at vise virkeligheden bag et løb, langt fra de billeder af frihed, der ofte fremhæves i reklamer.

Budskabet er baseret på en slående observation: Ifølge kampagnen siger 92 % af kvinderne, at de er bekymrede for deres sikkerhed, når de løber. Denne statistik illustrerer en udbredt virkelighed, uanset atletisk evne eller erfaring.

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Et opslag delt af Shelley Zalis (@shelleyzalis)

En forberedelse, der går langt ud over en opvarmning

Selv inden de starter deres løb, tager mange kvindelige løbere en række forholdsregler, der er blevet næsten automatiske. At tjekke, at deres telefon er tilstrækkeligt opladet, vælge en godt oplyst og travl rute, undgå bestemte områder eller tidspunkter på dagen, fortælle en elsket om deres rute ... disse vaner kommer ud over traditionel fysisk forberedelse.

Under løbet kommer andre reflekser i spil: at holde tangenterne inden for rækkevidde, begrænse musikkens lydstyrke for at forblive opmærksom på sine omgivelser eller endda ændre rute, hvis en situation virker ubehagelig. Individuelt set kan disse handlinger virke ubetydelige. Sammen demonstrerer de dog konstant årvågenhed.

En mental belastning, der ofte er usynlig

Ud over praktiske forholdsregler fremhæver kampagnen en mere subtil virkelighed: hyperårvågenhed. At observere forbipasserende, forudse adfærd, krydse gaden, øge eller sænke farten afhængigt af omstændighederne ... for mange kvinder er disse beregninger næsten instinktive. De er en integreret del af deres udflugt, nogle gange i årevis. Denne konstante opmærksomhed forbruger energi og forvandler et øjeblik, der er ment som synonymt med velvære, til en øvelse, hvor sikkerhed forbliver altid til stede i baggrunden.

Et budskab, der udfordrer hele samfundet

Kampagnens slogan opsummerer dens ambition: "Sikkerhed bør ikke være en strategi." I stedet for at minde kvinder om de forholdsregler, de skal tage, opfordrer LSKD dem til at ændre deres perspektiv. Ideen er at understrege, at ansvaret for et såkaldt sikkert offentligt rum ikke udelukkende kan ligge hos de kvinder, der bruger det.

Mærket opfordrer således hver person til at anlægge respektfuld adfærd: at undgå holdninger, der kan opfattes som intimiderende, at gribe ind i lyset af upassende adfærd eller at sætte spørgsmålstegn ved virkningen af ens egne handlinger.

En kampagne, der giver genlyd bredt

Initiativet, der blev delt på sociale medier, skabte hurtigt adskillige reaktioner. Tusindvis af kvinder delte deres egne oplevelser og beskrev de vaner, de har udviklet for at løbe mere roligt. Problemet har endda overskredet Australiens grænser. Det fremhæver en virkelighed, som mange anerkender, og som allerede er blevet adresseret af andre kampagner, især i sportens verden.

Ved at give løbere en stemme er dette initiativ med til at synliggøre en oplevelse, der ofte overses. Det åbner også op for en bredere dialog om, hvordan man kan gøre offentlige rum til steder, hvor alle kan dyrke fysisk aktivitet med større ro i sindet.

I sidste ende er budskabet universelt: Løb bør først og fremmest være et øjeblik med frihed, nydelse og selvtillid, uden at sikkerhed bliver en konstant bekymring.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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