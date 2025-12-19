"Kidult"-fænomenet eksploderer: en forbigående dille eller et ægte generationsbehov?

Tøjdyr, Lego, tegnefilm og computerspil er ikke længere kun for børn. Et stigende antal voksne, kendt som "kidults", indrømmer åbent deres tilknytning til disse regressive genstande. Er dette en forbigående tendens eller et symptom på en dybere generationsmæssig uro?

En hurtigt voksende kulturel tendens

Udtrykket "kidulte", en sammentrækning af "kid" (barn) og "voksen", refererer til voksne, der fortsætter med at forbruge produkter, der traditionelt forbindes med barndommen. Dette omfatter samlerfigurer, retro-videospil, malebøger, tøj med tegneseriefigurer og popkulturmesser (såsom Comic Con eller Japan Expo).

Fænomenet er langt fra marginalt, men er vokset markant. I 2023 rapporterede 27 % af voksne i alderen 25 til 44, ifølge en undersøgelse foretaget af det britiske firma Mintel , at de købte legetøj til sig selv. Dette tal er steget støt siden 2019. Mærker har tydeligvis forstået dette: Lego har for eksempel lanceret premium-serier specielt designet til voksne, der blander nostalgi og sofistikering.

Et svar på voksenlivets usikkerheder?

Bag denne tendens ligger en dybere dynamik. "Kidult"-fænomenet er primært en mestringsstrategi i lyset af et samfund, der opfattes som angstfremkaldende. Økonomiske, miljømæssige og politiske kriser ... for mange i trediverne og fyrrerne rimer voksenverdenen på usikkerhed og ustabilitet. At vende tilbage til barndommens verden tilbyder derefter et tilflugtssted.

Dette giver en mulighed for at genoprette forbindelsen til trøstende minder, for at genvinde en følelse af kontrol og lethed i en hverdag, der til tider kan føles tung. Som den franske sociolog Cécile Van de Velde, specialist i europæisk ungdom, forklarer: "Overgangen til voksenlivet er blevet en lang, usikker og ofte fragmenteret proces. I denne sammenhæng fungerer visse barndomsmærker som ankre."

Mellem forbrugerisme og identitetskonstruktion

Nogle kritikere ser det som en forlængelse af forbrugersamfundet, hvor alt er kommercialiseret, selv nostalgi. For dem udnyttes kidult-fænomenet af brands som et markedsføringsværktøj. Faktisk handler de målrettede produkter – ofte dyre – mere om at samle end om hverdagsbrug og bidrager nogle gange til et selvpromoverende image på sociale medier.

Denne fortolkning overser imidlertid et vigtigt aspekt: for mange kidulter er disse objekter ikke blot en indfald eller en Instagram-venlig trend. De legemliggør en del af deres identitet. De bliver redskaber til personlig udtryk, social forbindelse og nogle gange endda psykologisk modstandsdygtighed. I denne forstand kan det at være kidult også være en handling af kulturel gentilegnelse.

En fornyet vision om modenhed

"Kidult"-fænomenet rejser også spørgsmål om vores forhold til modenhed. I lang tid betød det at blive voksen at opgive "barnlige" tidsfordriv. Denne grænse er dog ved at blive udvisket. At være voksen i 2025 betyder ikke længere nødvendigvis at have en standardiseret livsstil baseret på ægteskab, børn og jobsikkerhed. Disse nye voksne hævder retten til at vælge deres egen vej og opfinde andre former for balance.

I denne sammenhæng ville det at kunne lide Pokémon eller bygge en Star Wars-model ikke længere blive set som en tilbagegang, men snarere som et udtryk for ytrings- og smagsfrihed. Dette skift forstærkes yderligere af offentlige personer, der fuldt ud omfavner deres "barndom". Kunstnere, atleter og indholdsskabere tøver ikke længere med at vise deres nørdede eller barnlige passioner frem, hvilket bidrager til legitimeringen af denne kultur i den offentlige sfære.

Et generationsfænomen, der sandsynligvis vil vare ved?

Selvom det er vanskeligt at forudsige fremtiden for dette fænomen, tyder visse tegn på, at det er mere strukturelt end cyklisk. På den ene side vokser nye generationer op med en udbredt og uhæmmet popkultur. På den anden side gør successive kriser behovet for komfort og lethed mere vedvarende.

Børn er derfor ikke blot voksne, der nægter at vokse op. Tværtimod kan de være voksne, der søger at redefinere, hvad det vil sige at "vokse op" i en verden i forandring. En verden, hvor egenomsorg også involverer retten til lethed, leg og fantasi.

Kort sagt går kidult-fænomenet langt ud over en forbigående dille. Det afslører en søgen efter mening, tilhørsforhold og individuel udtryk i en ofte usikker verden. Langt fra at repræsentere en flugt fra virkeligheden, kan det også ses som en ny måde at leve voksenlivet på, med sine egne koder og sensibiliteter.