"En god vægt er 48 kg": Disse koreanske kvinder vidner om et "undertrykkende" fysisk ideal

På en gade i Seoul rakte indholdsskaberen Louise Aubery sin mikrofon ud til forbipasserende og stillede dem et simpelt spørgsmål: "Hvad er for dig en smuk vægt?" Svarene afslørede et enormt socialt pres omkring tyndhed. I et samfund, hvor udseende spiller en central rolle, indrømmer mange unge kvinder konstant at dømme eller sammenligne sig selv med andre.

Idealvægtens kult: "50 kg er for meget"

De fleste af de kvinder, som Louise Aubery interviewede, nævnte et specifikt tal: 48 kg. For dem var dette "idealvægten", den vægt, der afspejlede et skønhedsideal. En ung kvinde betroede sig: "Faktisk er en sund vægt for en person på 1,60 m 55 kg ... men en idealvægt er 48 kg. Det er det, der er smukt." En anden nuance: "Udseendet er vigtigere! Det hele afhænger af muskelmasse, fedt og knoglestruktur."

Disse kommentarer afspejler en udbredt norm: tyndhed som synonym for succes og skønhed. Mange indrømmer at føle stress eller skyld på grund af dette pres. "Det stresser mig lidt. Alle mine venner er på slankekur," betror en deltager.

Disse beretninger minder om vores egne fejltrin.

Under Louise Auberys opslag var reaktionerne fra internetbrugerne intense. Mange kommentarer udtrykte tristhed eller rædsel over disse ekstreme standarder: "Det er så trist! Ligesom os i 2015. Seriøst, hvem vejer 50 kg?" Disse ord giver genlyd langt ud over Sydkoreas grænser. De minder om de år, hvor besættelsen af "størrelse 34" eller "mirakelkure" dominerede de sociale medier i Europa. Mange kvinder kæmper stadig med at bryde fri fra denne besættelse i dag.

Et par håbefulde noter

Ikke desto mindre sendte nogle af de interviewede kvinder et mere velvilligt budskab. En af dem afsluttede sit svar med en øm sætning: "Vi er allerede meget smukke, som vi er. Når vi tager på i vægt, er det også smukt på en anden måde." Louise Aubery, kendt for sin forpligtelse over for kropsacceptans, bifaldt disse ord.

Dette gadeinterview i Seoul afslører en universel spænding: den mellem skønhedens og selvværdets budskaber. Mens de interviewede koreanske kvinder taler med afvæbnende oprigtighed, giver deres ord genlyd hos alle dem, der nogensinde har frygtet tallet på vægten. "Sand skønhed," som Louise Aubery minder os om, måles mindre i kilo end i frihed.