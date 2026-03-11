Denne bedstemor, der begyndte at rejse alene som 83-årig, fortsætter med at inspirere rejsende

Der er ingen aldersgrænse for at opnå sine drømme. Historien om Elena Erkhova, en russisk bedstemor, der blev berømt som "Baba Lena", er et slående eksempel. Efter at have tilbragt store dele af sit liv ude af stand til at rejse, besluttede hun sig for at drage ud for at opdage verden i en alder af 83 år og inspirerede tusindvis af mennesker med sin rejse.

En passion for rejser, der blev realiseret sent i livet

Elena Erkhova blev født i Krasnojarsk i Sibirien. I mange år forhindrede hendes begrænsede økonomiske midler hende i at rejse, på trods af hendes ønske om at opdage andre lande. Det var først i en fremskreden alder, at hun endelig formåede at realisere denne drøm. Som 83-årig besluttede hun sig for at begynde at rejse alene og bruge sin pension og de penge, hun tjente på at sælge blomster og strikkede ting. Gradvist var hun i stand til at organisere forskellige ture, først inden for Rusland og derefter til udlandet.

Rejser på tværs af flere lande

Gennem årene har Baba Lena besøgt adskillige destinationer. Blandt de lande, hun har udforsket, er Tyskland, Italien, Thailand og Vietnam. Hun deler sine eventyr på sociale medier, ofte ledsaget af billeder taget foran berømte monumenter eller på gaderne i de byer, hun besøger. Hendes opslag tiltrækker hurtigt opmærksomhed og når ud til et internationalt publikum. Mange internetbrugere er imponerede over hendes energi og beslutsomhed til at rejse alene i hendes alder.

Voksende popularitet på internettet

Med tiden er Baba Lena blevet en sand personlighed på sociale medier. Hendes Instagram-konto har tusindvis af følgere, der er ivrige efter at følge hendes seneste eventyr. Hun beretter om sine rejseoplevelser og deler øjeblikke fra sin hverdag. Hendes historie giver især genklang hos folk, der drømmer om at rejse, men nogle gange tror, det er for sent at starte. For mange er hun et udtryk for ideen om, at personlige projekter kan opnås på ethvert tidspunkt i livet.

En historie, der fortsat inspirerer

Elena Erkhova døde i 2018 i en alder af 91 år. Hendes historie bliver dog fortsat delt bredt online og i medierne. Den tjener som en påmindelse om, at det er muligt at ændre sit livstempo og forfølge sine drømme, selv senere i livet. Mange rejsende nævner stadig Baba Lena som en inspiration til at turde begive sig ud på eventyr, uanset alder.

Ved at beslutte sig for at rejse alene i en alder af 83 år forvandlede Elena Erkhova en længe næret drøm til en række eventyr rundt om i verden. Kendt som Baba Lena beviste hun, at det aldrig er for sent at udforske nye horisonter. Hendes historie inspirerer fortsat mange rejsende i dag og minder os om, at nysgerrighed og tørst efter opdagelser kan vare hele livet.