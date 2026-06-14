Sove frem for sightseeing: hvorfor "søvnturisme" vinder frem

Rejse
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : kaboompics / Pexels

Efterhånden som sommerferien nærmer sig, tiltrækker en ny rejsetrend stadig flere franskmænd: "søvnturisme". Konceptet ? At rejse ikke for at besøge en by eller et land, men simpelthen for at indhente søvn. Denne tilgang siger meget om den træthed, som arbejdende mennesker har akkumuleret i de senere år.

Hvad er "søvnturisme" egentlig?

"Søvnturisme" – bogstaveligt talt "søvnturisme" – refererer til en type ferie, der udelukkende er designet omkring et enkelt mål: at give rejsende mulighed for at sove bedre. Ideen er lige så enkel, som den er radikal: i stedet for at tage fri til at "lave ting", bruger feriegæster den til at kompensere for det søvnunderskud, der er akkumuleret i løbet af året.

Konceptet, der blev født for to eller tre år siden i adskillige lande, har siden spredt sig. Det kan nu findes i Nordamerika, Asien, Skandinavien, Schweiz, Spanien og endda Frankrig, hvor adskillige virksomheder er begyndt at positionere sig i denne særligt lovende niche.

Hvorfor opstår denne tendens nu?

Entusiasmen for denne tendens er ikke tilfældig. Ifølge flere nylige undersøgelser sover franskmændene i gennemsnit 6 timer og 41 minutter pr. nat – et tal langt under de 7 til 9 timer, som specialister anbefaler for en voksen. Oven i denne kroniske søvnmangel kommer de veldokumenterede konsekvenser af langvarigt fjernarbejde, skærmtid og arbejdsrelateret stress på søvnkvaliteten.

Resultatet: en stigende andel af befolkningen rapporterer at være konstant udmattet – og ideen om "aktive" ferier, hvor man skal besøge, gå, planlægge og haste fra det ene museum til det andet, appellerer ikke længere til alle. For mange betyder det at tage væk nu frem for alt at hvile.

Indkvartering designet ned til mindste detalje

På udbudssiden konkurrerer etablissementer om at tilbyde skræddersyede ophold. Luksushoteller, afsidesliggende hytter i naturen, specialiserede retræter eller medicinske søvnklinikker: hvert format finder nu sin kundekreds.

Selve værelserne er designet som genoprettende kokoner. Luksuriøse madrasser, specialfremstillede puder, lagner af naturlige fibre, perfekt lydisolerede værelser omgivet af totalt mørke takket være tekniske mørklægningsgardiner. Alt er designet til at give kroppen mulighed for at genopdage en dyb og genoprettende søvn på bare et par nætter.

Helbredstjek, yoga og dedikerede menuer

Ud over blot materiel komfort tilbyder nogle etablissementer nu virkelig omfattende programmer. På menuen: meditations- og yogasessioner organiseret sidst på dagen, målrettede urteteer, der fremmer søvn, lette aftensmåltider tilpasset kronobiologi og endda komplette vurderinger udført af søvnlæger for at identificere de underliggende årsager til søvnløshed.

Nogle eksklusive retreats går endnu videre ved at tilbyde biologiske analyser, personlig opfølgning eller vejrtrækningsteknikker. Alt dette, så du ikke kun er udhvilet, men også bedre rustet til at bevare din søvn i det daglige.

Hvis "søvnturisme" fortsat appellerer, er det fordi, det imødekommer et dybt og kollektivt behov: behovet for at give krop og sind en pause i en verden, der ikke længere tillader det. Og i sidste ende minder det os om, at de bedste ferier ikke altid er dem, hvorfra vi vender tilbage med flest minder – men nogle gange dem, hvorfra vi blot vender tilbage friske.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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