Cabaia rejsetasker til kvinder: praktiske og alsidige til alle dine eventyr

Det er muligt at tage på eventyr med bagage , der både er stilfuld og funktionel .

Cabaias rejsetasker til kvinder opfylder dette krav med to flagskibsmodeller: Duffle Adventurer 40L og Duffle Étudier 48L .

De er designet til at rejse let uden at gå på kompromis med organisering og imponerer med deres bemærkelsesværdige alsidighed . Uanset om det er en spontan weekendtur, en forretningsrejse eller en flerdagesferie, tilpasser hver model sig dine behov.

Læg dertil seriøse miljøansvarlige forpligtelser og uovertruffen holdbarhed, og du får ledsagere, der fortjener deres plads i din hverdag.

Duffle Adventurer 40L eller Duffle Examiner 48L: hvilken Cabaia rejsetaske skal du vælge?

Valget mellem disse to rejsetasker afhænger i bund og grund af opholdets længde. Duffle Adventurer 40L måler 29 × 30 × 45 cm og vejer kun 1,34 kg.

Med en pris på €119,00 er den den ideelle ledsager til weekender og forretningsrejser. Dens kapacitet gør det muligt at tage den med som håndbagage af de fleste flyselskaber, herunder Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia og Vueling.

Duffle Analyser 48L måler derimod 28 × 58 × 30 cm og vejer 1,43 kg. Med en pris på €149,00 er den designet til 3- til 5-dages ture med sin generøse volumen. Trods sin større kapacitet forbliver dens vægt bemærkelsesværdigt lav, et tegn på dens omhyggeligt kontrollerede lethed .

Begge modeller deler 3-i-1-bæresystemet , det vandafvisende veganske stof og det modulære MOLLE-system . Den afgørende faktor er stadig enkel: varigheden af din rejse dikterer dit valg mellem Adventurer og Chercher.

Smarte opbevaringsløsninger og bæremuligheder designet til alle situationer

Eventyrerens fordele for effektiv organisering

Duffle Adventurer har et 14-tommer laptoprum , indvendige trykknapper og en bred åbning foroven , der gør det nemt at opbevare foldet tøj uden at krølle det.

Den leveres med to MOLLE-tasker og en skulderrem, hvilket gør den til et særligt komplet stykke bagage lige ud af æsken.

Besøgende og dens specialiserede opbevaring

Examiner tilbyder derimod et separat skorum , hvilket er en reel fordel, når det gælder beskyttelse af tøj mod skosåler. Dens 45° vinklede vandflaskelomme giver hurtig adgang på farten.

Det sikre 15-tommer laptoprum og de magnetiske håndtag fuldender en pakke designet til hverdagskomfort.

Fælles for begge duffeltasker er den udvendige flade lomme med lynlås og tyverisikring , den robuste plastikkrog til ophængning af nøgler og et pænt trykt inderfor.

3-i-1-bæresystemet – i hånden via forstærkede håndtag, på skulderen eller på ryggen takket være de polstrede stropper – garanterer ergonomi tilpasset enhver situation.

Miljøvenlige rejsetasker designet til at holde.

Cabaia har bygget sit omdømme på konkrete og verificerbare miljøforpligtelser. Mærket, der er udviklet i Paris , har adskillige anerkendte certificeringer:

EVE Vegan Label: Produkter garanteret fri for animalske produkter og testet på dyr

-certificering for høje sociale og miljømæssige standarder

-certificering for høje sociale og miljømæssige standarder Oeko-Tex Standard 100- certificering og REACH-overholdelse, der garanterer fravær af skadelige kemikalier

certificering og REACH-overholdelse, der garanterer fravær af skadelige kemikalier Global Recycled Standard (GRS, nr. TE-00321941, Bureau Veritas) certificering med mindst 50% genbrugsmaterialer

Produktionen finder sted i SMETA- eller BSCI- certificerede værksteder, hvilket garanterer strenge etiske og sociale praksisser. Emballagen, der er genanvendelig og fri for engangsplast, forlænger denne forpligtelse helt frem til udpakningen.

Disseposer har en estimeret levetid på 30 år og leveres med livstidsgaranti og udskiftning i tilfælde af defekter. En bæredygtig investering, langt fra engangsmodeller.

Udvalget af tilgængelige farver – bordeaux, brun, sort, blå, pink, grå, grøn, beige, rød og mange flere – giver hver kvinde mulighed for at finde det design, der passer hende.

Modelnavnene inspirerer til rejser: Nice, Reykjavik, Berlin, Wellington eller endda New York.

Vigtige ting at pakke i din Cabaia-rejsetaske til en vellykket weekend

Optimering af din rejseplanlægning starter med et godt udvalg af tøj. Pak to dages outfits og et aftenoutfit, undertøj til to til tre dage, et par pyjamas og et ekstra par sko.

Den brede åbning på rejsetasken gør det muligt at opbevare foldet tøj uden at beskadige det.

MOLLE-posesystemet er uvurderligt tilbehør. Du kan pakke smykker, tørklæder, sjaler eller endda hatte i, afhængigt af sæsonen. Om sommeren finder kasketter og solbriller også nemt deres plads.

En velassorteret toilettaske er essentiel: tandbørste, tandpasta, deodorant og badeprodukter. For dem, der bruger makeup, er et dedikeret skønhedskit med en komplet rutine og makeupfjerner et must.

Cabaia sminkeskabet, der er kompatibelt med begge modeller, er også en praktisk løsning til at centralisere disse nødvendige ting.

Tøj og sko i hovedrummet Toiletartikler og skønhedssæt i MOLLE-tasker Identitetsdokumenter og bærbare elektroniske enheder i tyverisikkerlommen Sæsonbestemt tilbehør i de indvendige trykknapper

Af hensyn til pleje bør disse tasker rengøres i hånden med en fugtig klud og mild sæbe.

Sikker betaling er mulig via Mastercard, Visa, PayPal og Scalapay. Kundeservice er tilgængelig mandag til fredag fra kl. 10.00 til 17.30.