Overlevelseskurser: en forbigående dille eller en ny måde at rejse på?

I stedet for at slappe af under palmer lærer fans af Mike Horn og andre håbefulde Robinsons at lave ild under ekstreme forhold og overleve i fjendtlige miljøer. På det seneste er bookingerne til overlevelseskurser steget voldsomt, som om folk forberedte sig på en nært forestående katastrofe. Så er dette en forbigående dille eller et ægte alternativ til traditionelle ferier på liggestole?

Overlevelseskurser, en trendy praksis

Hvad nu hvis du på din næste ferie tog ud og farede vild i skoven med kun det allermest nødvendige og et simpelt kompas til at guide dig? Hvad nu hvis du i stedet for at dykke ned i en hotelpool med havudsigt lavede et bål som forhistoriske mennesker og sov i et improviseret ly bygget af et par grene? Disse ture, der giver illusionen af at være en del af serien "Lost" eller deltage i "Survivor", tiltrækker folkemængder.

Mens de, der higer efter komfort og all-inclusive-pakker, bruger deres ferie på at nyde solen og nippe til cocktails fra kokosnødder, træner MacGyvers i hjertet til apokalypsen. De finpudser deres opfindsomhed og bærer kun en rygsæk og et kort som guide. Og dette er langt fra en marginal aktivitet, der kun bookes af pessimistiske konspirationsteoretikere. Ifølge statistikker deltager omkring 10.000 mennesker i et overlevelseskursus hvert år, fordelt på omkring 1.500 sessioner organiseret i Frankrig.

De, der er nostalgiske efter spejderlejre, naturelskere og spændingssøgende, strømmer til disse programmer i håb om at komme ud af ugen som en mere moden og forberedt person til verdens ende. Disse programmer, der lover at forvandle deltagerne til bedre versioner af sig selv og forbedre deres tilpasningsevne, levner ingen plads til hvile. De finpudser deres retningssans, bygger vandfiltre af de materialer, der er tilgængelige, og sover på den bare jord sammen med insekter. For nogle grænser det til ren masochisme, mens det for dem, der er mest direkte involveret, er en værdifuld, endda vital, lærerig oplevelse.

Argumenterne fremført af hans tilhængere

Overlevelseskurser, på trods af deres noget primitive og kultlignende image, går primært ind for en tilbagevenden til det grundlæggende i en tid, hvor enhver handling er støttet. I sidste ende genopdager deltagerne livet for vores jæger-samlerforfædre, som ikke havde andet valg end at være selvforsynende. De finder trøst i en enklere, mindre materialistisk livsstil.

De er ganske vist udsat for varierende vejrforhold, skal tilpasse sig meget basale, hvis ikke ikke-eksisterende, bekvemmeligheder og spise alt, hvad de kan finde, mens de passer på ikke at forgifte sig selv. Men samtidig gennemgår de en velkommen digital detox, lærer at lytte til deres instinkter, udvikler deres selvtillid i skove fyldt med farer og træner deres sind fra morgen til aften.

Der er selvfølgelig også nærheden til naturen, en oase af fred, der hurtigt kan blive scene for alle vores frygt, især i tilfælde af en invasion af røde myrer, kæmpe edderkopper eller uforklarlige lyde midt om natten. Disse er de vigtigste fordele, der nævnes på hjemmesider dedikeret til denne overlevelsesinitiering, der er science fiction værdig.

Barske ophold, der ikke altid er godt overvåget

Disse overlevelseskurser, en hardcore-version af urban escape games og bivuak-udflugter, appellerer til dem, der nyder en udfordring, dystopiske entusiaster og familier, der søger samværsoplevelser. Men selvom deltagerne ikke er overladt til sig selv og ledsages af guider, er disse ture, der minder mere om militærtræning end en behagelig ferie, ikke underlagt nogen specifik fransk lov.

"I dag, hvis jeg vil organisere et windsurfingkursus eller et boksekursus i byen ved siden af mit hjem, har jeg brug for en statsudstedt licens. Hvis jeg derimod vil tage ti mennesker med ud i naturen for at tvinge dem til at spise en hvilken som helst plante, mens jeg påstår at være specialist, kan jeg gøre det uden licens," beklager antropologen Mathieu Burgalassi sig i Geo .

Så man kan hurtigt finde sig selv sammen med en fremmed, der udråber sig selv til flokleder, og hvis viden om naturen udelukkende stammer fra internettutorials. "Efter et par måneder i de kredse lærte jeg, hvordan man kvæler folk bagfra med et reb," tilføjer eksperten, der tilbragte fire år med at deltage i disse angiveligt hårdere overlevelseskurser. Overlevelseskurser er også fælles fodslag for håbefulde maskulinister og konspirationsteoretikere. Nogle gange bruges de som propagandaværktøjer.

Overlevelseskurser, der er langt mere krævende og strenge end barndommens orienteringsløb, kan således være gavnlige, "i tilfælde af" at en hidtil uset tragedie eller krise skulle indtræffe. Men selvom de ligner et "overgangsritual", kræver de stadig nogle juridiske justeringer.