Sie überlegt sich eine Lösung, um Tiere im Brandfall zu retten.

Bei einem Brand in einem Gebäude können Menschen um Hilfe rufen oder aus dem Fenster signalisieren. Haustiere hingegen sind den Flammen hilflos ausgeliefert und warten verzweifelt hinter der Tür. Um die Feuerwehr auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen und sie vor dem sicheren Tod zu bewahren, hat eine Kommunikationsagentur Sicherheitsaufkleber entwickelt, die gut sichtbar am Hauseingang angebracht werden.

Melden Sie die Anwesenheit eines Tieres, um Tragödien zu verhindern.

In den Lokalnachrichten der Zeitungen sind Brände an der Tagesordnung und beherrschen unaufhörlich die Schlagzeilen. Während die meisten Berichte kaum Opfer fordern und sich hauptsächlich auf Sachschäden konzentrieren, wird das Schicksal von Haustieren fast nie erwähnt, außer wenn die Geschichte einen heroischen oder dramatischen Charakter annimmt.

Doch diese kleinen Tiere stehen an vorderster Front, wenn sich ein Feuer ausbreitet und das Gebäude Stockwerk für Stockwerk zerstört. Und ihre Besitzer, die Besorgungen erledigen oder mit der Arbeit beschäftigt sind, können nicht immer auf sie aufpassen und sie vor Gefahren schützen. Manche entscheiden sich daher dafür, ihre Häuser mit Kameras auszustatten, um sie aus der Ferne im Auge zu behalten.

Doch wenn das Unvorstellbare geschieht – sei es durch ein Gasleck, einen Haushaltsunfall oder eine Straftat –, ist es zu spät zum Eingreifen. Tiere können weder das Schloss aufbrechen noch den Türgriff drehen. Sie sind gefangen, und ihre Schreie gehen im ohrenbetäubenden Knistern des Feuers unter. Manchmal kauern sie sich in einer Ecke des Wohnzimmers zusammen oder verstecken sich unter einem Möbelstück und entgehen so der Aufmerksamkeit der Feuerwehr, die schnell handeln muss. Und obwohl die meisten Geschichten hier gut ausgehen, kommen nicht alle Tiere unverletzt davon. Deshalb ist es so wichtig, ihre Anwesenheit deutlich sichtbar zu machen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Pims & Chloé (@pimstheaussie)

Ein Aufkleber, der Leben retten kann

Jeder hat schon mal Aufkleber benutzt: um ein Tagebuch zu verzieren, einen langweiligen Schulplaner aufzupeppen, die Heckscheibe des Autos zu schmücken oder dem Jugendzimmer eine persönliche Note zu verleihen. Der von der Agentur STUDIO DO'COM entworfene Aufkleber dient jedoch keinem ästhetischen, sondern einem lebenswichtigen Zweck. Er ist als Warnschild konzipiert und zeigt eine Comicfigur unseres Haustiers. Eine eindringliche Botschaft begleitet den Aufkleber und könnte wehrlose Lebewesen retten: „Ein Tier im Inneren.“

Dieser Aufkleber, der nach dem gleichen Prinzip wie die bekannten Schilder „Baby an Bord“ oder „Nachbarschaftswache“ gestaltet ist, wird wie ein SOS-Signal oder eine wichtige Erinnerung an die Haustür geklebt. Er ist aussagekräftiger als eine personalisierte Fußmatte mit dem Familienfoto im Flur und macht diejenigen sichtbar, die sonst oft übersehen werden. Eine willkommene Initiative zum Schutz derer, die unseren Alltag erleichtern. In den Kommentaren ergänzen Internetnutzer die praktischen Hinweise auf fast schon gemeinschaftliche Weise. „Ein befreundeter Feuerwehrmann hat mir schon geraten, den Aufkleber in der Nähe des Türgriffs anzubringen, damit er besser sichtbar ist“, präzisiert einer von ihnen.

Ein Unterstützungssystem, das an alle Umstände angepasst ist

Hinter STUDIO DO'COM steht eine Frau, die ihr Leben und ihre Liebe mit Brioche, einem kleinen Hund, und mehreren anderen Haustieren teilt. Die gelernte Grafikdesignerin setzt ihr Talent für einen guten Zweck ein. Sie fertigt nicht nur individuelle Illustrationen zu Ehren von Haustieren an, sondern entwirft auch nützliche Accessoires für den breiten Markt. Da sie sich Sorgen um das Schicksal ihrer eigenen Tiere macht, wenn sie einmal nicht mehr da ist, lag es für sie nahe, ihre künstlerische Ader für deren Wohlbefinden einzusetzen.

Diese kreative Seele, deren Haus an die Arche Noah erinnert, hat ihr Designangebot erweitert, um allen Notfallsituationen gerecht zu werden. Neben dem Aufkleber, der sie berühmt gemacht hat, bietet sie auch Magnete an, die man im Falle eines Unfalls am Heck des Autos anbringen kann.

Mehr als nur ein Aufkleber, der zu allerlei „albernem“ Verhalten animiert – diese Kreation ist beruhigend und garantiert Sicherheit. Für Tierhalter ist sie eine Erleichterung.