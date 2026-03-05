Verbringen unsere Haustiere zu viel Zeit vor Bildschirmen?

Der Fernseher läuft im Hintergrund, Vogelvideos auf YouTube oder ein Tablet liegt auf dem Boden … Bildschirme gehören mittlerweile in vielen Haushalten zur Einrichtung. Aber wie sieht es mit unseren Hunden und Katzen aus? Sind sie wirklich so fasziniert von diesen bunten Bildern, und – noch wichtiger – ist es gut für ihr Wohlbefinden?

Sehen Tiere wirklich, was auf dem Bildschirm passiert?

Entgegen einer lange verbreiteten Annahme können Hunde und Katzen tatsächlich Bilder auf modernen Bildschirmen wahrnehmen. Ältere Fernsehgeräte mit ihren niedrigeren Bildwiederholraten erzeugten ein Flimmern, das Hunde aufgrund ihrer hohen Sehschärfe leicht erkennen konnten. Auf den heutigen hochauflösenden Bildschirmen erscheint ihnen das Bild deutlich flüssiger.

Laut dem American Kennel Club können Hunde Bewegungen auf Bildschirmen heutzutage leichter verfolgen, was erklärt, warum manche so aufmerksam fernsehen. Katzen hingegen werden besonders von schnellen Bewegungen angezogen. Die Silhouette eines Vogels oder Fisches, die über den Bildschirm huscht, kann ihren natürlichen Jagdinstinkt wecken. Ihre wachsamen Körper, die wachen Augen und die kleinen, zum Sprung bereiten Pfoten zeugen von dieser typisch katzenhaften Neugier.

Einfache Unterhaltung… oder ein echter Impuls?

Als Reaktion auf dieses Interesse bieten einige Plattformen mittlerweile speziell für Tiere entwickelte Programme an: pickende Vögel, hüpfende Eichhörnchen oder friedlich schwimmende Fische. Eine 2022 in „Applied Animal Behaviour Science“ veröffentlichte Studie untersuchte die Reaktionen von Hunden auf verschiedene Arten von Fernsehbildern.

Forscher beobachteten, dass Hunde am stärksten auf Szenen mit anderen Hunden und vertrauten Geräuschen wie Bellen reagierten. Statische Landschaften hingegen weckten deutlich weniger Interesse. Die Reaktion variierte jedoch stark je nach Temperament. Manche Hunde verfolgten den Bildschirm mit geneigtem Kopf und gespitzten Ohren, während andere das visuelle Spektakel völlig ignorierten.

Stellen Bildschirme eine Gefahr dar?

Bislang konnte keine Studie belegen, dass mäßiger Bildschirmkonsum schädlich für Tiere ist. Die RSPCA weist jedoch darauf hin , dass eine abwechslungsreiche und anregende Umgebung weiterhin unerlässlich für das Wohlbefinden eines Tieres ist. Das heißt, das Ansehen einiger animierter Bilder ist an sich nicht problematisch. Andererseits ersetzt es nicht die Aktivitäten, die tatsächlich zu seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden beitragen, wenn man einen Hund mehrere Stunden lang allein mit eingeschaltetem Fernseher lässt.

Unsere Tiere brauchen Bewegung, Geruchssinn, Erkundungsdrang und Interaktion. Ein aktiver Körper, bewegliche Pfoten und ein angeregter Geist sind die wahren Zutaten für ein erfülltes Tierleben. Bei manchen hochsensiblen Tieren können schnelle Bildwechsel oder plötzliche Geräusche sogar übermäßige Aufregung oder Frustration auslösen.

Eine Frage der Persönlichkeit

Wie bei Menschen variieren die Vorlieben enorm. Manche Hunde werden zu regelrechten Zuschauern und bellen manchmal sogar ein Tier auf dem Bildschirm an. Andere laufen einfach vorbei, ohne es überhaupt zu bemerken. Mehrere Faktoren können diese Unterschiede erklären: Alter, Energielevel, Rasse oder Lebenserfahrung. Für Katzen bietet ein Bildschirm zwar kurzfristige visuelle Reize, ist aber selten so befriedigend wie interaktives Spielen mit einer Feder oder einem Ball.

Sollten wir also ihre Bildschirmzeit begrenzen?

Es gibt keine offiziellen Regeln für die Beschäftigung von Tieren mit Bildschirmen. Experten sind sich jedoch in einem einfachen Grundsatz einig: Bildschirmzeit sollte ein zusätzliches Element sein, nicht die Hauptbeschäftigung. Für einen glücklichen und ausgeglichenen Hund oder eine Katze stehen Spaziergänge, interaktive Spiele, die Interaktion mit ihren Menschen und die Erkundung der realen Welt weiterhin im Vordergrund.

Kurz gesagt: Wenn Ihr Hund sich ein paar Minuten Zeit nimmt, um einen Vogel im Fernsehen zu beobachten, können Sie beruhigt sein. Das wahre Geheimnis für das Wohlbefinden Ihres Tieres liegt nicht im Bildschirm, sondern in einem abwechslungsreichen, aktiven Leben voller Entdeckungen.