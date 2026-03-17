Ein australischer Unternehmer behauptet, mithilfe von ChatGPT einen personalisierten Krebsimpfstoff für seinen Hund entwickelt zu haben.

Angesichts der Krebserkrankung seines Hundes beschloss der australische Unternehmer Paul Conyngham, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen. Er behauptet, mithilfe von künstlicher Intelligenz und Genanalyse einen personalisierten experimentellen Impfstoff zur Behandlung der Krankheit seines Tieres entwickelt zu haben. Seine Initiative, die er mit Unterstützung von Forschern und unter wissenschaftlicher Aufsicht durchführte, hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich gezogen und die Diskussion über das Potenzial von KI in der personalisierten Medizin neu entfacht.

Ein verzweifelter Versuch, seinen Hund zu retten

Die Geschichte beginnt, als bei Rosie, einem von Paul Conyngham adoptierten Hund, eine aggressive Krebsart diagnostiziert wird. Trotz mehrerer tierärztlicher Behandlungen , darunter Operationen und Chemotherapie, schreitet die Krankheit weiter fort.

Laut Berichten mehrerer internationaler Medien verlangsamten die verfügbaren Behandlungsmethoden lediglich das Fortschreiten der Krankheit. Angesichts dieser Situation beschloss der Unternehmer Paul Conyngham, Spezialist für künstliche Intelligenz und Datenanalyse, andere Wege zu beschreiten. Sein Ziel: die genetische Ursache des Tumors besser zu verstehen, um eine gezielte Therapie zu entwickeln.

Der australische Tech-Unternehmer Paul Conyngham erklärt, wie er mit ChatGPT/AlphaFold (für 3.000 US-Dollar und ohne Biologiekenntnisse) einen maßgeschneiderten mRNA-Impfstoff zur Behandlung der Krebstumore seines Hundes entwickelte. Unglaublich! https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 – Trung Phan (@TrungTPhan) 14. März 2026

Mithilfe künstlicher Intelligenz und ChatGPT

Für sein Projekt nutzt Paul Conyngham verschiedene KI-Tools, darunter ChatGPT und AlphaFold, ein Programm zur Analyse von Proteinstrukturen. Im ersten Schritt vergleicht er die gesunde DNA des Hundes mit der des Tumors, um die für den Krebs verantwortlichen Mutationen zu identifizieren. Diese genetische Analyse ermöglicht es dann, die veränderten Proteine zu bestimmen, die als Zielstrukturen für eine Therapie dienen könnten.

Anhand dieser Daten analysiert der Unternehmer Paul Conyngham mithilfe von KI Mutationen und entwickelt eine Therapiestrategie. Mit ChatGPT strukturiert er die Projektphasen und erkundet verschiedene wissenschaftliche Ansätze. Obwohl er keine Vorkenntnisse in Biologie hat, arbeitet er anschließend mit Forschern zusammen, um diese Informationen in einen Impfstoffprototypen umzusetzen.

Ein experimenteller Impfstoff auf Basis der mRNA-Technologie

Die entwickelte Behandlung basiert auf der Boten-RNA-Technologie (mRNA), die bereits in einigen neueren Impfstoffen eingesetzt und in zahlreichen Krebsstudien untersucht wurde. Mithilfe der gewonnenen genetischen Daten konnten die beteiligten Forscher einen personalisierten Impfstoff synthetisieren, der das Immunsystem des Hundes stimuliert, sodass es Krebszellen erkennt und angreift.

Die Impfung erfolgte anschließend gemäß einem von Veterinärmedizinern überwachten Protokoll, für das die ethische Genehmigung für diese Art von experimenteller Behandlung vorlag. Laut den beteiligten Wissenschaftlern handelt es sich dabei um einen der ersten Versuche, einen personalisierten Krebsimpfstoff speziell für Hunde zu entwickeln.

Ermutigende Ergebnisse, aber noch experimentell.

Die ersten Ergebnisse, die bei Rosie beobachtet wurden, werden von den an dem Projekt beteiligten Forschern als „ermutigend“ eingestuft. Berichten zufolge verkleinerten sich einige Tumore nach der Behandlung.

Experten betonen jedoch, dass dieser Ansatz noch experimentell sei. Der Impfstoff sei kein Heilmittel gegen Krebs, sondern vielmehr ein vielversprechender Forschungsansatz, der die Lebensqualität einiger Tiere verbessern könnte. Forscher weisen zudem darauf hin, dass personalisierte Therapien auf Basis von Boten-RNA derzeit Gegenstand zahlreicher Studien in der Veterinär- und Humanmedizin sind.

Eine Veranschaulichung des Potenzials von KI in der personalisierten Medizin

Über Rosies persönliche Geschichte hinaus verdeutlicht diese Initiative die rasante Entwicklung medizinischer Technologien. Der Einsatz von KI-Tools zur Analyse genetischer Daten und zur Entwicklung personalisierter Therapien stößt in der biomedizinischen Forschung auf zunehmendes Interesse. Einige Wissenschaftler glauben, dass „dieser Ansatz langfristig zur Entwicklung personalisierterer Krebstherapien beitragen könnte, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das mit Rosie durchgeführte Experiment vorerst ein Einzelfall bleibt. Dennoch verdeutlicht es, wie KI und Genomik die Erforschung und Behandlung komplexer Krankheiten grundlegend verändern könnten.