So bleibt Ihr Nacken schön warm… ohne Ihre Frisur zu ruinieren

Um sich unter dem Mantel warmzuhalten, ist ein Halswärmer unverzichtbar. Kuschelige Schals, Rollkragenpullover und Satinschals können da allerdings schnell schaden. Wenn Sie Ihre Winterkleidung ablegen, leidet Ihr Haar darunter. Doch Sie müssen weder auf Komfort noch auf Stil verzichten. Mit diesen einfachen Regeln können Sie warm bleiben und gleichzeitig eine tolle Frisur tragen.

Das Geheimnis der Profis: auf haarschonende Materialien setzen.

Bei diesem kalten Wetter ist ein Schal eine willkommene Ergänzung zu jedem Outfit. Er schützt vor Windböen, mildert die Morgenkälte und hüllt den Hals in sanfte Wärme. Fast vergessen wir so die niedrigen Temperaturen. Doch trotz all seiner Vorteile kann dieses wärmende Accessoire manchmal auch ein Nachteil sein. Der Schal ist nämlich für das größte Haarproblem im Winter verantwortlich: Sobald wir ihn abnehmen, ist unser Haar statisch aufgeladen und gibt jedem, der es berührt, einen kleinen Stromschlag.

Der Schal schützt unseren Hals zwar schön, aber er ruiniert unsere Frisur. Wenn man uns so ansieht, könnte man meinen, wir hätten auf dem Wanderweg einen Kampf mit einem Grizzlybären gehabt oder einen Schneesturm überstanden. Aber auf keinen Fall gehen wir bei dieser Eiseskälte mit unbedecktem Hals raus. Wusstet ihr, dass der Schal nicht nur ein Accessoire ist? Er schützt vor fiesen Erkältungen, indem er an einer besonders empfindlichen Stelle des Körpers für Wärme sorgt.

Das Problem? Raue Stoffe wie Rohwolle oder Acryl erzeugen Reibung, die zu statischer Aufladung, Materialbruch und sofortigem Verklumpen führt. Damit Ihr Hals warm bleibt, ohne Ihre aufwendige Frisur zu ruinieren, greifen Sie zu Schals aus haarschonenden Materialien. Vergessen Sie billige Flohmarktschals und entscheiden Sie sich für luxuriösere Varianten aus Kaschmir, Merinowolle oder Daunen. Eine weitere schicke und praktische Alternative ist ein Satinschal .

Abnehmbare Kragen: Der dänische Trick, der Volumen und Stil bewahrt

Um Funktionalität und Stil zu vereinen und Ihren Hals zu schützen, ohne Ihre Frisur zu ruinieren, tauschen Sie Ihren voluminösen Schal gegen einen abnehmbaren Kragen. Diese angedeuteten Kragen, die den Eindruck erwecken, als trügen Sie eine Bluse darunter, sind in der skandinavischen Mode weit verbreitet. Kurz gesagt: Sie sind verbesserte Halswärmer.

Ob aus Fleece, Wolle, Strick oder anderen Stoffen, einfarbig, gemustert oder mit Reißverschluss – abnehmbare Kragen bieten dieselbe Wärme wie ein flauschiger Schal, lassen aber zusätzlich mehr Platz für die Haare. Sie lassen sich mühelos unter Mäntel schieben und wärmen Nacken und Oberkörper, ohne die Haare zu berühren. Sie sind womöglich die beste Innovation der letzten Jahre, die die Haare nicht ruiniert. Und im Gegensatz zu Schals, deren Styling oder Binden oft schwierig ist, genügen abnehmbare Kragen, um jedes Outfit aufzuwerten.

Strategische Frisuren, die nicht platt machen

Der wohl offensichtlichste Tipp, um den Hals warm zu halten, ohne die Haare zu schädigen: Stylen Sie sie bewusst. Anstatt jeden Morgen denselben Fehler zu machen und die Haare offen zu tragen, stylen Sie sie clever, sodass sie den Schal kaum berühren.

Zu den wirkungsvollsten Frisuren gehören:

Der hohe Halbschwanz, der den oberen Teil des Schädels intakt hält.

Der tiefsitzende, lockere Dutt saß knapp über dem Mantel.

Der seitliche Zopf, der vom Nacken wegführt, wirkt ultrafeminin.

Der „Klauenclip“ (auch Krabbenclip genannt), der sich zu einer unaufhaltsamen Waffe gegen Plattfüße entwickelt hat.

Diese Frisuren sollen nicht „Haarschäden kaschieren“, sondern im Gegenteil: Sie helfen, Form, Locken und Textur bis zum Abend zu erhalten. Das zeigt, dass man manchmal einfach einen anderen Ansatz braucht, um ein Problem zu lösen.

Der letzte Tipp: Tragen Sie eine Schutzbarriere auf.

„Vorbeugen ist besser als Heilen“, und dieses Sprichwort gilt umso mehr für Ihre Haarpflege. Damit Ihre Frisur auch nach mehrmaligem Tragen Ihres Kopftuchs noch perfekt sitzt, sollten Sie Ihr Haar vorher vorbereiten. Die richtige Haarpflege ist eine langfristige Aufgabe, ja, fast schon eine Kunstform.

Friseure haben noch einen letzten Tipp, den nur wenige kennen: Tragen Sie vor dem Aufenthalt in der Kälte eine Schutzschicht auf die Haarlängen auf, um Reibung zu minimieren. Ein paar Tropfen leichtes Öl oder ein Hitzeschutzspray genügen, um das Haar zu umhüllen und zu verhindern, dass sich Textilfasern verfangen.

Den Hals warm zu halten, ohne die Frisur zu ruinieren, ist weder ein Traum noch ein Privileg. Mit ein paar klugen Entscheidungen, den richtigen Stoffen, den passenden Accessoires und den richtigen Techniken kommen Sie komfortabel und stilvoll durch den Winter. Der Schal, den wir gleichermaßen lieben und hassen, kann sogar Ihre Haare bedecken. Fashionistas tragen ihn als Kopfbedeckung und machen ihn so zum vielseitigen Accessoire.