Hautprobleme: Dieser überraschende Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen

cottonbro studio/Pexels

Akne, Ekzeme und Psoriasis betreffen weltweit fast zwei Milliarden Menschen und verursachen oft großen Leidensdruck. Diese sichtbaren Erkrankungen führen zu einem Teufelskreis, in dem sich Stress und Symptome gegenseitig verstärken.

Eine große europäische Studie

Die im „Journal of Investigative Dermatology“ veröffentlichte Studie „Die psychische Belastung durch Hautkrankheiten“ befragte 3.635 dermatologische Patienten und 1.359 Kontrollpersonen in 13 europäischen Ländern. Die von FJ Dalgard et al. durchgeführte Studie zeigt, dass 10,1 % der Hautpatienten an klinischer Depression litten (gegenüber 4,3 % in der Kontrollgruppe), 17,2 % an Angstzuständen (gegenüber 11,1 %) und 12,7 % an Suizidgedanken (gegenüber 8,3 %).

Der Teufelskreis aus Hautproblemen und Stress

Stressbedingtes Cortisol verschlimmert Hautentzündungen (Psoriasis, Ekzeme), während sichtbare Hautveränderungen Scham, soziale Isolation und ein vermindertes Selbstvertrauen hervorrufen. Bei jungen Menschen mit schwerer Akne verdoppelt sich das Risiko für Depressionen; chronische Ekzeme verdreifachen das Risiko für Angststörungen. In bis zu 5 % der schweren Fälle treten Suizidgedanken auf.

Schockierende Daten aus der Pathologie

Psoriasis (17,4 % der Fälle), Hautinfektionen (6,8 %), Ekzeme (6,4 %) und Akne (5,9 %) sind die häufigsten Hauterkrankungen. Frauen (56,5 % der Patienten) sind überrepräsentiert, ihr Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren. Aktueller Stress (35,6 %) und körperliche Begleiterkrankungen (28,8 %) verstärken die psychische Belastung.

Gesundheit neu denken – mehr als nur die Haut

Hautprobleme wie Akne, Ekzeme oder Psoriasis sind nicht nur kosmetische oder dermatologische Probleme: Sie offenbaren einen tiefen und wechselseitigen Zusammenhang mit unserer psychischen Gesundheit, wo Stress und Symptome in einem destruktiven Teufelskreis zusammenwirken. Die Statistiken fordern eine Revolution in der Behandlung: Es reicht nicht mehr aus, Cremes oder Antibiotika zu verschreiben; eine psychologische Komponente muss systematisch integriert werden, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Auf dem Weg zu einer integrierten Psychodermatologie

Kognitive Verhaltenstherapie, Achtsamkeitstraining und psychologische Unterstützung, kombiniert mit geeigneten Hautbehandlungen, stellen nicht nur die Epidermis, sondern auch das Selbstwertgefühl wieder her und ermöglichen es den Betroffenen, Selbstvertrauen und innere Ruhe zurückzugewinnen. Wohltuende Kosmetik und Wellness-Routinen spielen eine Schlüsselrolle bei der Linderung von Entzündungen und alltäglicher Angst. Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Entstigmatisierung dieser sichtbaren Erkrankungen – durch öffentliche Kampagnen und Aufklärung – unerlässlich, damit sich die zwei Milliarden Betroffenen nicht länger isoliert oder verurteilt fühlen.

Letztendlich geht es bei der Hautpflege auch um die Pflege des Geistes: Ein ganzheitlicher Ansatz heilt nicht nur oberflächliche Verletzungen, sondern beugt auch tiefen Wunden vor und fördert das allgemeine Wohlbefinden, bei dem äußere und innere Schönheit harmonisch zusammenkommen.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Ärzte warnen vor diesen kosmetischen Eingriffen; die Ergebnisse sind schockierend.

