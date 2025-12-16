Hautprobleme: Dieser überraschende Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen

Akne, Ekzeme und Psoriasis betreffen weltweit fast zwei Milliarden Menschen und verursachen oft großen Leidensdruck. Diese sichtbaren Erkrankungen führen zu einem Teufelskreis, in dem sich Stress und Symptome gegenseitig verstärken.

Eine große europäische Studie

Die im „Journal of Investigative Dermatology“ veröffentlichte Studie „Die psychische Belastung durch Hautkrankheiten“ befragte 3.635 dermatologische Patienten und 1.359 Kontrollpersonen in 13 europäischen Ländern. Die von FJ Dalgard et al. durchgeführte Studie zeigt, dass 10,1 % der Hautpatienten an klinischer Depression litten (gegenüber 4,3 % in der Kontrollgruppe), 17,2 % an Angstzuständen (gegenüber 11,1 %) und 12,7 % an Suizidgedanken (gegenüber 8,3 %).

Der Teufelskreis aus Hautproblemen und Stress

Stressbedingtes Cortisol verschlimmert Hautentzündungen (Psoriasis, Ekzeme), während sichtbare Hautveränderungen Scham, soziale Isolation und ein vermindertes Selbstvertrauen hervorrufen. Bei jungen Menschen mit schwerer Akne verdoppelt sich das Risiko für Depressionen; chronische Ekzeme verdreifachen das Risiko für Angststörungen. In bis zu 5 % der schweren Fälle treten Suizidgedanken auf.

Schockierende Daten aus der Pathologie

Psoriasis (17,4 % der Fälle), Hautinfektionen (6,8 %), Ekzeme (6,4 %) und Akne (5,9 %) sind die häufigsten Hauterkrankungen. Frauen (56,5 % der Patienten) sind überrepräsentiert, ihr Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren. Aktueller Stress (35,6 %) und körperliche Begleiterkrankungen (28,8 %) verstärken die psychische Belastung.