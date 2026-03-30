„Jünger aussehen“: Warum die Haltung der Schauspielerin Gwyneth Paltrow für Aufsehen sorgt.

Die frühen Botox-Behandlungen, hochwirksame Verfahren zur Beseitigung von Alterserscheinungen, sind in Verjüngungszentren angesiedelt… Viele Prominente versuchen, sich ein jugendliches Aussehen zu bewahren und die menschliche Natur zu überlisten. Sie erschaffen die perfekte Illusion und erwecken mit jedem Auftritt den Eindruck, Jahre jünger zu sein. So auch Gwyneth Paltrow, die scheinbar das Mittel gefunden hat, die Zeit an ihrem Körper zurückzudrehen – und die damit für besonders Kontroversen sorgt. Mit 53 Jahren verschiebt die selbsternannte Wellness-Königin die Grenzen der Schönheit und lässt das Szenario von „The Substance“ (einer Art Wundermittel) ein Stück weit Realität werden.

Blutplasma zu einem exorbitanten Preis

Schon in unserer frühesten Kindheit erzählen Märchen die Geschichte der Stiefmutter, die von Äußerlichkeiten besessen ist. Von Rapunzel bis Schneewittchen weigern sich Frauen mittleren Alters, die Veränderungen ihres Spiegelbildes zu akzeptieren und tun sich schwer damit, diese biologische Realität , so unausweichlich sie auch sein mag, anzunehmen. Als wäre das Aussehen ein vergängliches Gut. Heute findet sich dieses ungesunde Streben nach unveränderlicher Schönheit auch im realen Leben wieder, verkörpert durch bekannte Persönlichkeiten. Prominente und die Elite stellen die Gesetze des menschlichen Körpers zur Schau, um dieses sogenannte „goldene Alter“ zu verlängern und dasselbe Gesicht zu bewahren, das sie am Ende ihrer Jugend hatten.

Die Stars, die unsere Kindheit prägten und unsere ersten Gefühle auf der Leinwand oder in unseren Musikplayern begleiteten, sehen immer noch jugendlich aus. Sie wirken wie göttliche Wesen, immun gegen die Zeit. Gwyneth Paltrow ist das beste Beispiel für dieses Phänomen (oder diese Täuschung). Die Schauspielerin, die für ihre Rolle in „Shakespear in Love“ einen Oscar gewann, hat sich als Wellness-Unternehmerin neu erfunden. Und ihr Aussehen mit über 50 ist ein besonders effektives Verkaufsargument. Sie sieht genauso aus wie die Gwyneth vor 30 Jahren. Es ist fast unheimlich. Es sind nicht nur Kollagenbehandlungen und Infrarot-Workouts, die ihr babyweiche Haut und eine glatte, faltenfreie Figur beschert haben.

Gwyneth Paltrow hat zugegeben, sich in einer Klinik in Chicago einer Plasmapherese unterzogen zu haben. Eine Art Blutreinigung, die an den Film „The Substance“ erinnert. Die Kosten für diese angeblich „regenerierende“ Behandlung? 36.000 Pfund. Die Schauspielerin ging ursprünglich dorthin, um die Symptome von Long Covid zu bekämpfen und vermutlich ihre Lebenserwartung zu verlängern. Die Zentren, die diesen kosmetischen Eingriff anbieten, tragen diese Ambition oft schon in ihrem Namen.

Immer ausgefeiltere „Konservierungstechniken“

Im Zeitalter künstlicher Intelligenz, LED-Masken, biotechnologischer Behandlungen, „lebender“ Kosmetik und im Labor gezüchteter Inhaltsstoffe kokettiert die Schönheitsbranche mit dem dystopischen Geist der Serie „Black Mirror“, und jede 3.0-Behandlung übertrifft die vorherige. Mit dem Blutplasmaaustausch hat die Schönheitswelt einen neuen Meilenstein erreicht und Wellness-Rituale weiter radikalisiert.

Ursprünglich diente diese Praxis der Blutfiltration, um bestimmte problematische Substanzen zu entfernen. Plasma ist einer der Blutbestandteile und transportiert Proteine, Antikörper, Toxine usw. Diese Technik wurde weder entwickelt, um die Superkräfte von Vampiren auf menschliches Niveau zu übertragen, noch um den Traum von unbegrenzter Vitalität zu verwirklichen.

Es ist für Polytrauma-Patienten, Brandopfer, Hämophile und immungeschwächte Kinder bestimmt. „Plasma, ob transfundiert oder in Form von aus Blut gewonnenen Medikamenten eingesetzt, ermöglicht uns die Behandlung von Patienten mit Blutungen, Gerinnungsstörungen oder schwerer Immunschwäche“, erklärt der französische Blutspendedienst. Doch mit dem Aufstieg eines Schönheitsideals, das alle Möglichkeiten einschließt, wurde es von seiner ursprünglichen Funktion abgewichen, um einem archaischen ästhetischen Wunsch nach ewiger Jugend zu entsprechen. So wurde beispielsweise Ozempic, ein Mittel für Diabetiker, zu einer „Schlankheitslösung“ umfunktioniert.

Wenn die Suche nach Jugend eine extreme Wendung nimmt

Gwyneth Paltrow, bekannt für ihre unkonventionellen Wellness-Praktiken, ist nicht die Einzige, die das Altern verdrängt und sich Hightech-Methoden zur Bekämpfung von Falten und Altersflecken hingibt. Der extrem reiche Unternehmer Bryan Johnson geht sogar noch weiter und macht seinen 17-jährigen Sohn zu seinem „Blutsbruder“, quasi zu seinem Lebenselixier. Er ist eine Karikatur seiner selbst. Dieser Mann, der Gott Konkurrenz machen will, verfolgt ein Programm, das selbst die fantasievollsten Science-Fiction-Autoren aufgrund mangelnder Glaubwürdigkeit nicht zu erfinden gewagt hätten. Er nimmt 120 Pillen am Tag, hält eine kalorienarme Diät ein und spritzt sich Wachstumshormone, Kollagen und Botox – alles im Streben nach Erfolg, wo die Wissenschaft längst versagt hat. Und diese Jugendsucht ist besonders ansteckend.

Trotz immer wiederkehrender Botschaften von Akzeptanz und Selbstliebe folgen jüngere Generationen einer gegenteiligen Philosophie und setzen diese Gebote in die Praxis um. Laut aktuellen Statistiken greifen junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren häufiger zu Schönheitsoperationen als Menschen über 50. Weit entfernt von der stoischen Lebensweise versuchen sie, das Unkontrollierbare mit Hyaluronsäure, Nadeln und den neuesten Geräten zu bändigen.

Wie viele andere flieht auch Gwyneth Paltrow vor der Realität und möchte weiterhin einem Schönheitsideal entsprechen. Und in einer Zeit, in der Schönheit scheinbar unaufhaltsam ist, verfestigen sich diese Ansprüche – genau wie die Gesichter selbst – immer mehr.