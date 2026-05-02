Dieser Fehler beim Wäschewaschen kann Ihre Kleidung mit der Zeit beschädigen.

Wir glauben oft, mit einem heißen Waschgang alles richtig zu machen und so strahlend saubere Wäsche zu erhalten. Doch regelmäßiges Waschen bei hohen Temperaturen kann Ihre Kleidung schneller verschleißen lassen als erwartet. Diese weit verbreitete Angewohnheit schwächt die Fasern, lässt die Farben verblassen und verkürzt die Lebensdauer Ihrer Lieblingsstücke.

Waschen bei zu hoher Temperatur – ein trügerischer Freund sauberer Wäsche

Zyklen bei 60 oder 90°C vermitteln den Eindruck makelloser Sauberkeit, doch für viele Textilien ist diese wiederholte Hitze nicht ideal.

Ab 40 °C kann die Kombination aus hoher Temperatur, Trommelreibung und Waschmittel Textilien allmählich schwächen. Baumwolle, Wolle und Kunstfasern können dadurch ihre Weichheit, Form und Strapazierfähigkeit verlieren. Die Folge: ein T-Shirt, das ausleiert, Jeans, die schneller verschleißen, ein Pullover, der einläuft, oder Nähte, die vorzeitig aufgehen.

Einige Studien haben zudem gezeigt, dass wiederholtes Waschen bei hohen Temperaturen die mechanische Widerstandsfähigkeit von Textilien im Vergleich zu schonenderen Waschprogrammen verringern kann. Vereinfacht gesagt: Je intensiver und häufiger die Hitze, desto stärker nutzen sich die Fasern mit der Zeit ab.

Warum deine Kleidung im Stillen leidet

Hitze wirkt auf Textilien ähnlich wie wiederholte Belastung. Die Fasern quellen auf, ziehen sich zusammen und wiederholen diesen Vorgang mit jedem Waschgang. Im Laufe der Zeit kann diese Abfolge von Belastungen Folgendes verursachen:

ein Elastizitätsverlust

gedämpftere Farben

ein rauerer Stoff

Pilling auf bestimmten Materialien

weniger starke Nähte

eine manchmal irreversible Verengung

Auch hochwertige Kleidung kann mit der Zeit Gebrauchsspuren aufweisen, wenn sie nicht richtig gepflegt wird. Und nein, Ihr Körper hat nichts mit dem Verschleiß einer Jeans oder eines Hemdes zu tun: Es sind vor allem Ihre Waschgewohnheiten, die den Unterschied ausmachen.

Waschmittel können das Problem ebenfalls verschlimmern.

Die Temperatur ist nicht der einzige Faktor. Manche hochkonzentrierten oder überdosierten Waschmittel können Rückstände hinterlassen und Textilien unnötig beschädigen. In heißem Wasser können diese Auswirkungen noch verstärkt werden. Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle können dadurch schneller an Weichheit oder Leuchtkraft verlieren.

Ein weiterer weit verbreiteter Irrglaube ist, dass „mehr Waschmittel gleichbedeutend mit saubererer Wäsche ist“. Tatsächlich kann zu viel Waschmittel die Fasern verstopfen und das Ausspülen weniger effektiv machen. Die richtige Menge ist oft der beste Weg, Ihre Kleidung sauber zu halten.

Die richtigen Schritte, um Ihre Kleidung länger haltbar zu machen

Gute Nachricht: Sie müssen nicht alles in heißem Wasser waschen, um saubere Wäsche zu erhalten. Moderne Waschmittel wirken in der Regel auch bei niedrigeren Temperaturen. Für die alltägliche Wäsche reicht meist ein Waschgang bei 30 °C oder 40 °C. Ein paar einfache Gewohnheiten können den Unterschied ausmachen:

Verwenden Sie 30 °C für die tägliche Wäsche.

Hohe Temperaturen sind für Haushaltswäsche oder spezielle Fälle reserviert.

Kleidung vor dem Waschen auf links drehen.

Wählen Sie ein schonendes Programm für empfindliche Textilien.

Vermeiden Sie eine Überdosierung von Waschmittel

Wenn möglich, an der Luft trocknen lassen.

Für Wolle, Strickwaren und empfindliche Textilien empfiehlt sich oft eine Kaltwäsche oder ein spezielles Waschprogramm.

Kurz gesagt: Waschen bei niedrigeren Temperaturen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch eine clevere Möglichkeit, Ihre Kleidung, Ihren Geldbeutel und Ihre Lieblingsstücke zu schonen. Der eigentliche Fehler beim Wäschewaschen ist nicht, den Lieblingspullover zehnmal zu tragen, sondern es mit einer zu hohen Temperatur zu übertreiben. Ihre Garderobe wird eine schonende Wäsche viel mehr schätzen als ein heißes Bad.