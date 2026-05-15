Diese Angewohnheit nach dem Duschen trägt zu unangenehmen Gerüchen im Badezimmer bei.

Sie steigen erfrischt und entspannt aus der Dusche. Doch ein paar Stunden später, als Sie ins Badezimmer zurückkehren, liegt ein seltsamer, muffiger Geruch in der Luft. Was, wenn die Ursache eine simple Gewohnheit ist, die viele von uns ganz unbewusst ausführen? Spoiler: Alles beginnt mit dem Badetuch. Hier erfahren Sie, warum diese Routine nach dem Duschen oft die Quelle unangenehmer Gerüche ist und wie Sie das Problem mühelos beheben können.

Übeltäter ist oft das schlecht aufgehängte Handtuch.

Nach dem Abtrocknen geschieht es fast automatisch: Wir knüllen unser Handtuch zusammen und hängen es an einen Haken, legen es auf den Badewannenrand oder lassen es sogar auf einem Stuhl liegen. Doch diese scheinbar harmlose Geste ist laut Experten für Haushaltshygiene eine der Hauptursachen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.

Wenn ein feuchtes Handtuch zusammengestapelt oder gefaltet wird, kann es nicht richtig trocknen. In einem ohnehin schon warmen und feuchten Raum bietet es ideale Bedingungen für Bakterien und Schimmelpilze (die für den muffigen Geruch verantwortlich sind). Ein normales, ordentlich ausgebreitetes Handtuch trocknet in zwei bis drei Stunden. Dasselbe Handtuch, zusammengeknüllt, braucht hingegen sechs bis acht Stunden zum Trocknen, in einem schlecht belüfteten Badezimmer sogar noch deutlich länger.

Eine zum Nachdenken anregende Studie

Das Problem ist umso wichtiger, als es die Hygiene betrifft. Eine von Textilexperten häufig zitierte Analyse ergab, dass etwa 90 % der Badezimmerhandtücher mit Kolibakterien belastet sind. Dies ist nicht zu vernachlässigen: Diese Mikroorganismen vermehren sich in warmen, feuchten Umgebungen besonders gut, und ihre Ausbreitung geht mit dem berüchtigten unangenehmen Geruch einher.

Gute Nachricht: Wenn man die Zeit verkürzt, in der ein Handtuch feucht bleibt, verringert sich das Schimmelpilzwachstum deutlich. Anders gesagt: Nicht das Handtuch selbst ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie es zwischen den Benutzungen trocknet.

Gute Gewohnheiten, die man sich täglich aneignen sollte

Um Ihr Badezimmer in einen Raum zu verwandeln, der immer gut riecht, genügen wenige einfache Schritte.

Legen Sie das Handtuch flach auf eine Handtuchstange statt auf einen Haken. So kann die Luft von beiden Seiten zirkulieren. Dies ist mit Abstand die effektivste Methode. Lüften Sie das Badezimmer während und nach dem Duschen.

Laut Empfehlungen zur Raumhygiene ist es ratsam, nach dem Duschen mindestens 20 Minuten lang einen Abluftventilator laufen zu lassen oder ein Fenster geöffnet zu lassen, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Die Cleveland Clinic weist außerdem darauf hin, dass eine Luftfeuchtigkeit von unter 50 % das Schimmelwachstum deutlich einschränkt.

Waschen Sie Ihre Handtücher regelmäßig, im Durchschnitt nach drei bis vier Anwendungen. Und vor allem: Lassen Sie sie niemals nass im Wäschekorb liegen, da sie sonst andere Textilien verunreinigen könnten.

Verzichten Sie auf Weichspüler, da dieser die Saugfähigkeit der Fasern verringert und Feuchtigkeit im Gewebe einschließt. Handtücher werden dadurch weniger saugfähig und neigen eher zu unangenehmen Gerüchen.

Und schließlich, falls Sie genügend Platz haben, wechseln Sie zwischen zwei Handtüchern ab, damit jedes zwischen den Benutzungen vollständig trocknen kann. Eine kleine Änderung mit großer Wirkung.

Kurz gesagt, bei einem gut riechenden Badezimmer geht es nicht um Duftkerzen oder „Wundersprays“. Oft sind es die kleinen, alltäglichen Handlungen, die den entscheidenden Unterschied machen.