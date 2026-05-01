Der Herbst bringt ein goldenes Licht und eine belebende Frische mit sich, die den Wunsch wecken, das eigene Zuhause in eine wahre Oase zu verwandeln.

Diese Jahreszeit lädt zur Kreativität im eigenen Zuhause ein: Das Anfertigen eigener Dekorationen aus Naturmaterialien, die man bei Spaziergängen sammelt, bereitet authentische Freude.

Girlanden aus Blättern, Pflanzenkränze, nach Gewürzen duftende Kerzen, Arrangements aus Kürbissen und Zierkürbissen… an Ideen mangelt es nicht.

Wir bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die besten DIY -Projekte, mit denen Sie jeden Raum dekorieren und eine gemütliche Atmosphäre schaffen können. Und das Beste daran: Die ganze Familie kann mitmachen.

Verwenden Sie eine Farbpalette und natürliche Elemente zur Dekoration Ihres Interieurs.

Herbstfarben, die man bevorzugen

Die Wahl der richtigen Farben ist der erste Schritt zu einer gelungenen Herbstdekoration . Wir empfehlen eine Farbpalette mit warmen Tönen : kräftiges Orange, Senfgelb, dunkle Brauntöne, intensive Burgunderrottöne und Waldgrün.

Diese Farben erinnern unmittelbar an Ernten und insbesondere an die Weinlese und verankern die Dekoration in der saisonalen Realität.

Um einen eintönigen Eindruck zu vermeiden, sollten Sie Akzente in kontrastierendem Blau setzen. Diese chromatische Dynamik verleiht dem Gesamtbild Frische, ohne die visuelle Kohärenz zu stören.

Als Accessoires eignen sich burgunderrote und violette Kerzen in Kombination mit dunkelroten und grünen Dekorationen. Blaue und orangefarbene Kerzen passen ebenfalls wunderbar zu Arrangements in warmen Farbtönen .

Diese Farbkombinationen lassen sich leicht auf Kissen, karierte Geschirrtücher und Kerzenhalter anwenden.

Naturschätze zum Sammeln

Die Natur im Herbst bietet eine Fülle kostenloser und schöner Materialien. Sammeln Sie bei Ihren Waldspaziergängen vom Wind abgefallene Buchen- und Eichenzweige, Eicheln, Zweige, Farne und moosbedeckte Rinde.

Kiefernzapfen verdienen eine reiche Ernte: Sie fügen sich überall harmonisch ein. Hagebutten, insbesondere die Sorte Rosa Rugosa , liefern leuchtend rote, dekorative Früchte. Getrocknetes Gras und Weizenhalme verleihen dem Arrangement eine willkommene rustikale Note.

Ergänzen Sie diese Sammlung mit saisonalem Obst und Gemüse : Kürbisse, Zucchini, Patisson-Kürbisse, Äpfel, Birnen, Haselnüsse, Kastanien, Weintrauben und Feigen schmücken ganz natürlich einen Tisch oder eine Kommode.

Getrocknete Wildäpfel und Orangenscheiben verleihen dem Ganzen eine feine Note. Legen Sie sich Anfang September einen Vorrat davon an, um während der gesamten Saison eine große Auswahl an Zutaten zu haben.

Basteln Sie Ihre eigenen Herbstkränze und Girlanden

Gestalten Sie einen natürlichen Kranz für die Tür oder die Wände

Der Pflanzenkranz ist das Sinnbild selbstgemachter Herbstdekoration .

Zur Herstellung benötigt man eine geeignete runde Basis: einen Draht- oder Messingring, einen dünnen Holzrahmen, ein geflochtenes Seil oder sogar einen alten, von Hand geformten Kleiderbügel.

Anschließend werden die Elemente durch Ineinandergreifen, Zusammenbinden oder mithilfe einer Heißklebepistole und verstärktem Draht gesichert.

Verwenden Sie konservierte Buchenzweige, Eichenblätter, getrocknete Physalis, getrocknete orangefarbene Strohblumenblüten, Eicheln, Tannenzapfen, Beeren und Blätter. Zum Schluss ein Juteband und eine Schnur zum Aufhängen anbringen.

Diese Kränze lassen sich an der Haustür, an den Wänden oder um eine herbstlich duftende Kerze auf einem Tisch arrangieren. Kombinieren Sie große und kleine Kränze und verteilen Sie sie an verschiedenen Stellen im Haus, um einen stimmungsvollen Effekt zu erzielen.

Erstellen Sie verschiedene DIY-Girlanden

Girlanden bringen Bewegung und Leichtigkeit in die Dekoration.

Die einfachste Methode ist eine Girlande aus toten Blättern : Man sammelt Blätter in verschiedenen Größen und Farben, sticht mit einer Nadel ein Loch in der Nähe des Stiels und fädelt sie auf eine Schnur, wobei man zwischen jedem Blatt einen Knoten macht.

Verstärken Sie empfindliche Platten vor dem Bohren mit Klebeband, um ein Einreißen zu verhindern.

Für eine herbstliche Lichterkette befestigen Sie Herbstblätter mit kleinen Wäscheklammern an den LEDs. Platzieren Sie die Lichterkette um einen Spiegel oder ein Fenster, um ein gemütliches, sanftes Licht zu erzeugen.

Die aus Filz ausgeschnittenen und mit dünnem Draht geformten Kürbisse ergeben eine originelle und wiederverwendbare Girlande. Weiße Geister aus Schnur, 20 bis 25 cm lang, in der Mitte gefaltet und mit Augen aus schwarzem Filz bemalt, verleihen Halloween schließlich eine schelmische Note.

Stellen Sie Ihre eigenen Kerzen und Kerzenhalter her, um eine warme Atmosphäre zu schaffen.

Kerzen selber machen

Kerzen selber herzustellen ist ein leicht zugängliches, kreatives DIY-Projekt , das die Atmosphäre eines Raumes im Handumdrehen verändert.

Sie benötigen einen Behälter, einen Kerzendocht, Sojawachs , Farbstoffe und ätherische Öle oder Duftstoffe.

Das Wachs im Wasserbad schmelzen, den Farbstoff hinzufügen und anschließend in den Behälter mit dem Docht in der Mitte gießen. 4 bis 6 Stunden aushärten lassen.

Wussten Sie, dass pflanzliches Wachs auf Sojabasis im Durchschnitt 50 % länger brennt als herkömmliches Paraffinwachs? Dies ist ein überzeugendes Argument für diese selbstgemachten Produkte, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sind.

Für kürbisförmige Kerzen verwenden Sie eine Silikonform mit orangefarbener Lebensmittelfarbe: Das Ergebnis ist umwerfend. Anschließend können Sie die Kerzen mit Zimtstangen, Gewürzen oder getrockneten Orangenscheiben dekorieren, um einen warmen, feuerähnlichen Duft zu verströmen.

Gestalte deine eigenen DIY-Kerzenhalter und Laternen

Ein einfaches, leeres Einmachglas wird zu einem eleganten Kerzenhalter, indem man Herbstblätter nur außen aufklebt. Dieselbe Technik funktioniert auch mit einem recycelten Joghurtbecher aus Glas oder einer Plexiglas-Röhrenvase.

Lassen Sie die Pflanze vollständig trocknen, bevor Sie eine Kerze oder Spitzkerze daraufstellen. Diese Sicherheitsvorkehrung ist unerlässlich: Das Laub darf niemals mit der Flamme in Berührung kommen.

Für Kerzenhalter können Sie die Behälter mit Herbstlaub, Schnur und Klebstoff dekorieren. Batteriebetriebene Kerzen unterschiedlicher Höhe, die zusammen mit Blättern, Haselnüssen und Tannenzapfen in Laternen platziert werden, sorgen für eine stimmungsvolle, risikofreie Atmosphäre.

Diese selbstgemachten Kerzenhalter eignen sich auch hervorragend als Geschenk für Spieleabende oder Gourmet-Teepartys mit Freunden.

Gestalten Sie herbstliche Dekorationen Raum für Raum.

Pflanzenzusammensetzung und ihre Standorte

Eine gelungene Herbstkomposition beginnt oft mit einem starken Ankerpunkt.

Wählen Sie eine Laterne als zentrales Element und ergänzen Sie sie nach und nach mit Accessoires: Kerzenständer mit passenden Kerzen, ein kleiner Korb gefüllt mit Äpfeln und Birnen, ein rot oder blau kariertes Geschirrtuch für einen gemütlichen Landhausstil.

Samt- oder Holzpilze und kleine echte oder Keramikkürbisse runden den Look ab.

Standort Empfohlene Artikel Kaminsims Kränze, Kerzen, Zweige, getrocknete Blätter Kommode für Wohn-/Schlafzimmer Laterne, Zierpilze, kleine Kürbisse Beistelltisch im Eingangsbereich Korb, Äpfel, Kürbis, Kerzenständer Ecke des Regals Kerzenhalter, Eicheln, Tannenzapfen Wohnzimmer-Couchtisch Mittelpunkt: Thujabäume, Farne, Früchte, Kürbisse

Holen Sie Ihre alten Körbe, Bauernkisten, Zinkeimer und antiken Schüsseln hervor, um Trauben, Feigen, Kastanien und Patisson-Kürbisse zu präsentieren. Diese authentischen Behälter unterstreichen die rustikale und warme Atmosphäre Ihrer saisonalen Dekoration.

Passen Sie die Einrichtung in jedem Zimmer an.

Im Wohnzimmer ersetzen Sie die cremefarbenen Kissen durch solche mit herbstlichen orange-goldenen Mustern und wählen gestrickte oder Chenille-Decken. Im Schlafzimmer stellen Sie Mini-Kürbisse in Gläsern auf den Nachttisch und hängen einen Trockenblumenkranz über das Bett.

In der Küche füllt man Vasen mit getrockneten Kräutern, Weizenähren und bunten Blättern und verwendet rote oder goldene Handtücher.

Auch das Badezimmer kommt nicht zu kurz: Duftkerzen für den Herbst, Teppiche und Handtücher in den Farben der Jahreszeit genügen, um die Atmosphäre zu verändern.

Diese subtilen, aber dennoch konsequenten Anpassungen schaffen eine intime und behagliche Atmosphäre im ganzen Haus, vom Boden bis zur Decke.

Gestalte kreative DIY-Projekte mit Recyclingmaterialien

Alltäglichen Materialien ein zweites Leben schenken

Recycling steht im Mittelpunkt des kreativen Herbstprozesses. Papprollen werden in kleine Waldtiere verwandelt, indem man sie bemalt, ihnen ein Gesicht aufmalt und Naturelemente aufklebt.

Aus einem passend geformten Stein wird ein liebenswerter Igel, dessen Körper aus aufgeklebten Buchenblüten und dessen Gesicht aus ein paar Filzstiftstrichen besteht.

Getrocknete Orangenscheiben laden zu tausend Fantasien ein: Man kann Figuren darauf zeichnen, aus anderen Scheiben Formen ausschneiden, um Ohren zu gestalten, und das Ganze als Girlande aufhängen.

Mit einem Ausstecher ausgestochene Orangenschalen ergeben hübsche Muster, die man bei einer Dinnerparty oder beim Empfang von Gästen auf dem Tisch arrangieren kann. Diese umweltfreundlichen Bastelprojekte vermitteln Kindern wertvolle Lektionen.

Originale Dekorationen modellieren und formen

Samtpilze sind von September bis Mitte Januar aufgrund ihres täuschend echten Aussehens sehr begehrt. Da sie in manchen Jahren schwer zu finden sind, empfiehlt es sich, gleich beim ersten Anblick in Gartencentern oder Geschäften zuzugreifen.

Sie sind zerbrechlich, behandeln Sie sie daher vorsichtig. Um sie selbst aus Ton herzustellen, formen Sie einen Zylinder für den Sockel und eine Kuppel für den Hut, setzen Sie die Teile zusammen, indem Sie die Verbindungsstelle mit etwas Wasser glätten, lassen Sie sie 24 bis 48 Stunden trocknen und bemalen Sie sie anschließend mit Acrylfarben .

Salzteigmedaillons sind ein weiterer zeitloser Klassiker. Zwei Tassen Mehl und eine Tasse Salz vermischen, nach und nach warmes Wasser hinzufügen und zu einem glatten Teig verkneten.

Breiten Sie die Medaillons aus, drücken Sie saisonale Blätter oder Blütenblätter mit einem Ausstecher darauf und lassen Sie sie 48 Stunden trocknen, bevor Sie sie aufhängen. Die aus farbigen Herbstblättern gefertigten Masken mit ausgeschnittenen Augen ergeben eine originelle und poetische Girlande.

Organisieren Sie Ihre Herbstdekorationen nach und nach und entsprechend Ihrem Platzangebot.

Planen und bereiten Sie sich auf die Dekorationssaison vor.

Einer im Jahr 2023 veröffentlichten Studie zum Konsumverhalten zufolge beginnen fast 60 % der europäischen Haushalte in der ersten Septemberwoche mit ihrer saisonalen Dekoration.

Diese Vorfreude erlaubt es uns, jede Herbstwoche voll und ganz zu genießen.

Wir empfehlen, bereits Anfang September, also noch bevor die echten Farben in der Natur sichtbar werden , hochwertige, in den Vorjahren gekaufte künstliche Elemente auszulegen.

Kombiniere nach und nach die auf deinen Spaziergängen gesammelten Naturmaterialien mit Gemüse vom Markt. Vervollständige die Komposition im Laufe der Wochen, während du neue Entdeckungen machst.

Lagern Sie Ihre Dekoartikel zwischen den Jahreszeiten auf dem Dachboden, damit Sie sie im nächsten Jahr leicht wiederfinden. Ein Sammelalbum mit saisonalen Inspirationen hilft, ein stimmiges Gesamtbild zu bewahren und dient als roter Faden von Jahr zu Jahr.

DIY-Projekte an Ihre Räumlichkeiten und Ihren Alltag anpassen

Für kleine Räume eignen sich Kerzen, kleine Figuren und Tischdekorationen: Die saisonale Wirkung ist sofort spürbar, ohne dass es überladen wirkt.

In einer Wohnung lässt sich mit temporärer, selbstklebender Tapete ein herbstliches Thema ohne dauerhafte Veränderungen umsetzen. Für Räume mit Kindern und Haustieren eignen sich duftneutrale Kerzen und weiche Stoffkürbisse.

Verwandeln Sie diese kreativen Momente in wirklich schöne Familienaktivitäten. Beziehen Sie Kinder in die Herstellung von Blättergirlanden, Masken oder Salzteigmedaillons ein.

Verbinden Sie diese Workshops mit köstlichen saisonalen Leckereien : Zimtschnecken, Schokoladen-Babka, Halloween-Shortbread-Kekse, dazu eine heiße Tasse Tee. Diese gemeinsamen Momente, die Entspannung, Kreativität und Wohlbefinden vereinen, schaffen oft die schönsten Erinnerungen der Saison.