Diese abweisenden Pflanzen können im Sommer auf natürliche Weise Mücken fernhalten.

Mit den wärmeren Temperaturen gesellen sich oft auch Mücken dazu. Die gute Nachricht: Es gibt natürliche Lösungen, um Ihre Terrasse, Ihren Balkon oder Ihren Garten angenehmer zu gestalten. Bestimmte Pflanzen, die ebenso schön wie duftend sind, helfen, diese ungebetenen Gäste fernzuhalten und verschönern gleichzeitig Ihre Außenbereiche.

Pflanzen, die dich vom Duft ablenken

Anders als Insektizide töten Repellentien Mücken nicht. Sie geben ätherische Öle ab, deren Duft den Geruchssinn der Mücken stört und es ihnen erschwert, Menschen wahrzunehmen. Dadurch meiden Mücken diese Orte. Ihre Wirksamkeit hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Standort ab. Sie bieten keinen vollständigen Schutz, bilden aber in der Regel eine wirksame Geruchsbarriere um Wohngebiete.

Die Stars des mückenfreien Gartens

Zitronengras ist nach wie vor die beste Wahl. Sein zitroniger Duft, der von Gartenliebhabern sehr geschätzt wird, ist für Mücken deutlich weniger anziehend. Ob im Topf oder direkt im Gartenbeet gepflanzt, es gedeiht in voller Sonne und benötigt mäßiges Gießen. In der Nähe von Türen oder Fenstern platziert, kommt es besonders gut zur Geltung.

Lavendel ist eine weitere zuverlässige Wahl. Seine violetten Blüten verströmen einen angenehmen Duft, der Insekten jedoch deutlich weniger anlockt. Er ist pflegeleicht, trockenheitsresistent und verleiht Ihren Außenbereichen ein charmantes mediterranes Flair.

Duftgeranien verdienen, anders als die gewöhnliche Geranie, ebenfalls einen prominenten Platz. Zerreibt man ihre Blätter, verströmen sie einen intensiven Zitronenduft, der Mücken besonders wirksam fernhält. Zudem verschönern ihre farbenfrohen Blüten Balkon und Terrasse.

Überflüssige Aromaten

Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden?

Basilikum zählt zu den interessantesten Pflanzen. Es verleiht nicht nur sommerlichen Gerichten ein besonderes Aroma, sondern seine Blätter verströmen auch einen Duft, den Mücken nicht mögen, insbesondere die zitronigen Sorten.

Zitronenmelisse ist dank ihres frischen, an Zitronengras erinnernden Duftes ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl.

Die Pfefferminze hingegen vertreibt dank ihres Menthol-Aromas Mücken und verleiht Getränken und Desserts gleichzeitig eine angenehme Frische.

Rosmarin und Zitronenthymian ergänzen diese Auswahl perfekt. Sie sind robust, pflegeleicht und benötigen wenig Wasser; zudem bieten sie kulinarische Vorteile und eine natürliche Insektenabwehrwirkung.

Blumen, die Schönheit und Wirksamkeit vereinen

Auch einige Zierpflanzen können sich an dieser natürlichen Strategie beteiligen.

Ringelblumen, Calendula und Kapuzinerkresse verströmen Duftstoffe, die viele Insekten, darunter auch Mücken, stören. Sie bringen außerdem Farbe in Blumenbeete und Pflanzgefäße.

Rainfarn ist für seine Wirkung gegen verschiedene Insekten bekannt, erfordert aber aufgrund seiner Zusammensetzung besondere Vorsicht bei der Anwendung.

Der richtige Standort macht den entscheidenden Unterschied.

Um ihre positiven Eigenschaften optimal zu nutzen, platzieren Sie diese Pflanzen in der Nähe Ihrer Lieblingsplätze: Terrasse, Gartenmöbel, Balkon, Fensterbank oder Haustür. Ideal ist eine Kombination mehrerer Arten. Eine Mischung aus Zitronengras, Lavendel, Basilikum, Duftgeranie und Pfefferminze bildet eine besonders wirksame Duftbarriere.

Abschließend ist es wichtig zu beachten, dass diese Pflanzen zwar eine wertvolle Hilfe sein können, aber gute Gartengewohnheiten nicht ersetzen . Achten Sie insbesondere darauf, stehendes Wasser in Untersetzern, Dachrinnen oder im Freien stehenden Kübeln zu entfernen, da dies ideale Brutstätten für Mücken sind. Mit einigen sorgfältig ausgewählten Pflanzen und diesen einfachen Maßnahmen können Sie den ganzen Sommer über einen einladenderen, farbenfroheren und natürlich angenehmeren Außenbereich genießen.