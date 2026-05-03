Leben auf dem Bauernhof: Dieser Content-Creator verändert die Wahrnehmung des alltäglichen Landwirtschaftsbetriebs.

In der Region Gers engagiert sich Zoé (@zoe.la.gersoise) für mehr Bewusstsein. Die Grafikdesignerin und Art Directorin ist außerdem mit dem Landwirt Ludovic verheiratet. Seit einigen Monaten gehen ihre TikTok-Videos über ihr Leben auf dem Bauernhof in ganz Frankreich viral.

„Bäuerin und Lebefrau“

So stellt sich Zoé auf ihrem TikTok-Account @zoe.la.gersoise vor. Ursprünglich aus Ostfrankreich stammend, kam sie mit neun Jahren nach Okzitanien, studierte in den USA und kehrte anschließend in die Gers-Region zurück, wo ihr Partner den elterlichen Bauernhof zwischen Samatan und Gimont übernahm. Heute arbeitet sie als Art Directorin im Bereich Grafikdesign in Toulouse. Weit entfernt vom Klischee der Bäuerin, die „zu Hause bleibt“, dokumentiert sie ihren Alltag mit einer skurrilen und ironischen Perspektive.

In nur drei Monaten haben ihre Dutzenden von Beiträgen 15 Millionen Aufrufe, fast 16.000 Follower und 837.000 Likes erzielt. Zu ihren meistgesehenen Beiträgen gehört ein Video, in dem sie in einem Abendkleid zu sehen ist, weil ihr Freund sie gefragt hat: „Sollen wir rausgehen?“ – gemeint ist damit: aufs Feld. Allein dieser Clip hat über 800.000 Aufrufe erreicht. Ihr Geheimnis? Humor, der jedem zugänglich ist, Situationen, mit denen sich jeder identifizieren kann, und die Fähigkeit, den Alltag auf dem Bauernhof auf eine universelle Weise darzustellen.

„Stereotypen über Landwirte abbauen“

„Mein Ziel ist es, die Vorurteile gegenüber dem Leben von Landwirten abzubauen und zu zeigen, wie bereichernd ihr Alltag sein kann“, erklärt Zoé. Sie spricht die hohe Arbeitsbelastung von Viehhaltern an – die gezwungen sind, auch an Wochenenden und bei jedem Wetter zu arbeiten –, aber auch die oft übersehenen Vorteile: die Verbundenheit zur Natur und die Tatsache, dass kein Tag dem anderen gleicht. Sie erhält viele Dankesnachrichten und bemerkt, dass sich viele Landwirte in ihren Videos wiedererkennen und sie unterstützen.

Ein eng verbundenes Duo vor der Kamera

Inspiriert von ihrem Partner Ludovic, der den Familienbetrieb leitet, postet Zoé (@zoe.la.gersoise) täglich Videos, in denen sie oft ihre gemeinsamen Abenteuer zeigt. Die beiden ergänzen sich perfekt: Er ist tief in der Landwirtschaft verwurzelt; sie ist Grafikdesignerin mit einer unkonventionellen Perspektive und immer auf der Suche nach dem „Absurden“ oder berührenden Detail. Als Mutter zweier kleiner Töchter jongliert sie Familienleben und ihre Leidenschaft für die Content-Erstellung.

Letztendlich möchte Zoé ihren Account in Richtung „technischerer“ Inhalte lenken, die Arbeit von Viehzüchtern oder Getreidebauern in den Vordergrund rücken und sich zu „dem Account eines jungen Bauernpaares“ entwickeln. Dieses Projekt entspricht einem realen Bedürfnis: Ihr Publikum möchte mehr sehen, mehr verstehen und sich weiterhin in diesem Alltag wiederfinden, der ihnen bisher nur unzureichend dargestellt wurde.

Ein zunehmend vernetzter Sektor

Der Agrarsektor ist in den sozialen Medien immer stärker präsent: Laut einer Studie von ADquation verfügten 2024 79 % der Landwirte über mindestens einen aktiven Account. Und trotz der zahlreichen Herausforderungen, vor denen die Branche steht, geben 92 % der Franzosen an, ein positives Bild von Landwirten zu haben – eine wachsende Wertschätzung, die den Erfolg von Agrar-Accounts in den sozialen Medien, wie beispielsweise dem von Zoé (@zoe.la.gersoise), teilweise erklärt.

Diese inszenierte Darstellung stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. Manche kritisieren sie als idealisiertes Bild des Berufsstandes, reduziert auf glanzvolle Bilder von Sonnenaufgängen über Feldern, einem friedlichen Eheleben und einer engen Bindung zu Tieren. Diese Darstellung gilt als irreführend, da sie die körperliche Härte, die seelische Belastung, die wirtschaftliche Unsicherheit und die psychische Notlage eines Teils der Landwirtschaft verschleiert. Andere verweisen zudem auf die romantisierte Darstellung der Viehzucht, in der Szenen zärtlicher Zuwendung zu Kühen und Ziegen die Realität verschleiern: Tiere, die ausgebeutet und anschließend zum Schlachthof transportiert werden. Hinter der idyllischen Erzählung wird Social Media somit zum Schauplatz einer Debatte darüber, welche Aspekte des Berufsstandes wir zeigen – oder eben nicht.

Kurz gesagt, Zoé (@zoe.la.gersoise) erhebt nicht den Anspruch, die Landwirtschaft zu revolutionieren. Mit Humor, ohne Herablassung oder übertriebene Romantik, legt sie einfach eine Realität offen, die vielen unbekannt war. Und offensichtlich stimmen ihr 15 Millionen Menschen zu.