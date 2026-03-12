Laut einer Studie verändern mehr als die Hälfte der Ozeane ihre Farbe und werden grüner.

Die Erde wird aufgrund der riesigen Ozeane, die ihre Oberfläche bedecken, seit jeher als „blauer Planet“ bezeichnet. Jüngste wissenschaftliche Beobachtungen zeigen jedoch, dass sich diese ikonische Farbe allmählich verändern könnte. Laut mehreren Studien, die auf Satellitendaten basieren, hat sich die Farbe eines Großteils der Weltmeere in den letzten Jahrzehnten bereits verändert und ist etwas grüner geworden.

Beobachtungen aus mehr als zwanzig Jahren

Das Phänomen wurde durch die Analyse von Satellitenbildern identifiziert, die über einen Zeitraum von etwa zwanzig Jahren aufgenommen wurden. Diese Daten ermöglichten es Forschern, die Farbveränderungen der Ozeane weltweit zu untersuchen. Eine in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichte Studie zeigt, dass in diesem Zeitraum in mehr als 56 % der Ozeane eine messbare Farbveränderung auftrat. Die Forscher beobachteten, dass einige Meeresgebiete grüner wurden.

Diese Veränderungen sind oft mit bloßem Auge schwer wahrnehmbar, doch Satellitensensoren können selbst geringfügige Abweichungen in der Lichtreflexion des Wassers erfassen. Wissenschaftler betrachten diese Veränderungen als wichtigen Indikator für die Transformationen, die marine Ökosysteme betreffen.

Die Rolle des Phytoplanktons bei diesem Farbwechsel

Eine der wichtigsten Erklärungen von Forschern betrifft Phytoplankton, eine Gruppe von Meeresmikroorganismen, die zur Photosynthese fähig sind. Diese Organismen enthalten unter anderem Chlorophyll, ein Pigment, das bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert und dem Wasser eine grünere Färbung verleihen kann.

Wenn die Phytoplanktonkonzentration in bestimmten Meeresgebieten ansteigt, kann sich die Wasserfarbe leicht verändern. Phytoplankton spielt eine entscheidende Rolle für das Gleichgewicht der Ozeane. Es bildet die Basis vieler mariner Nahrungsketten und ist zudem an der Aufnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre beteiligt.

Ein Phänomen, das möglicherweise mit dem Klimawandel zusammenhängt

Wissenschaftler vermuten, dass diese Farbvariationen mit Umweltveränderungen in den Ozeanen zusammenhängen könnten. Erhöhte Wassertemperaturen, Veränderungen der Meeresströmungen und Verschiebungen in der Nährstoffverfügbarkeit können die Phytoplanktonverteilung beeinflussen.

Der Klimawandel könnte daher indirekt die Vermehrung bestimmter mariner Mikroorganismen in einigen Regionen fördern. Forscher bleiben jedoch vorsichtig: Obwohl Beobachtungen in vielen Meeresgebieten deutlich eine Farbveränderung zeigen, sind weitere Untersuchungen nötig, um die zugrunde liegenden Mechanismen vollständig zu verstehen.

Mögliche Folgen für marine Ökosysteme

Diese Veränderungen könnten das Gleichgewicht der Ökosysteme im Ozean stören. Da Phytoplankton die Basis vieler Nahrungsketten bildet, kann jede Veränderung seiner Verbreitung Auswirkungen auf die davon abhängigen Arten haben. Einige Fisch- oder Meeresorganismenpopulationen könnten daher in bestimmten Gebieten gedeihen, während andere zurückgehen.

Phytoplankton spielt zudem eine Rolle in bestimmten atmosphärischen Prozessen, insbesondere durch die Freisetzung von Verbindungen, die zur Wolkenbildung beitragen. Diese komplexen Wechselwirkungen zwischen Ozeanen, Klima und Biosphäre sind Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Forschung. Satellitenbeobachtungen zeigen, dass die Farbe der Ozeane nicht statisch ist. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich mehr als die Hälfte der Ozeane messbar verändert, mit einem Trend hin zu einer leichten Grünfärbung.

Letztendlich sind diese Veränderungen zwar mitunter für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar, stellen aber ein wichtiges Signal für die laufenden Transformationen in marinen Ökosystemen dar. Für Wissenschaftler kann die Beobachtung dieser Veränderungen dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimas auf das Gleichgewicht der Ozeane besser zu verstehen.