Warum tauchen mitten im Winter so viele Bilder von Natur und Sonnenschein in den sozialen Medien auf?

Photo d'illustration : Nam Quân Nguyễn/Pexels

Angesichts der winterlichen Tristesse teilen viele Menschen in den sozialen Medien vermehrt Fotos von sonnigen Landschaften, Blumen und Naturszenen, um ihre Newsfeeds aufzuhellen. Dieses Phänomen, das jedes Jahr um diese Zeit zu beobachten ist, lässt sich durch verschiedene psychologische und soziale Faktoren erklären.

Eine Reaktion auf Lichtmangel und niedrige Moral

Der Winter wird oft mit weniger Sonnenlicht in Verbindung gebracht, was sich auf Stimmung und Energieniveau auswirken kann. Psychologische Studien haben gezeigt, dass die Wechselwirkung zwischen Sonnenlicht, der inneren Uhr und der Stimmung komplex ist und dass Lichtmangel bei manchen Menschen zu einer Verschlechterung der Stimmung beitragen kann.

In diesem Kontext wirken Bilder von Sonnenschein, Grünflächen oder leuchtenden Landschaften in den sozialen Medien als visuelles Gegenmittel gegen die Wintermonotonie: Sie erinnern uns an den Frühling und wecken positive Gefühle.

Die Wohlfühlwirkung von Naturbildern

Psychologische Studien belegen , dass allein das Betrachten von Naturbildern das emotionale Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren kann. Diese positive Wirkung lässt sich teilweise durch Theorien wie die Stressreduktionstheorie und die Aufmerksamkeitswiederherstellungstheorie erklären, die betonen, dass Naturszenen beruhigend wirken und die Aufmerksamkeit wiederherstellen.

Studien haben gezeigt, dass Naturfotos mehr Gefühle von Frieden, Freude und Hoffnung hervorrufen als Stadt- oder neutrale Bilder, was erklären könnte, warum sie besonders in kalten oder trüben Zeiten beliebt sind.

Ein Weg, kollektiven Optimismus zu fördern

In den sozialen Medien dienen diese Beiträge nicht nur dazu, schöne Bilder zu teilen; sie sind auch Teil eines kollektiven Rituals, das uns die Wartezeit auf den Frühling verkürzt. Indem sie an vergangene sonnige Spaziergänge zurückdenken oder sich zukünftige vorstellen, erschaffen die Menschen eine Art „visuellen Countdown“ zu wärmeren Tagen.

Dieses Phänomen wird noch verstärkt, da die Nutzung von Plattformen naturgemäß zunimmt, wenn das Wetter kalt oder schwierig ist, weil die Menschen mehr Zeit in Innenräumen verbringen und sich der digitalen Technologie zuwenden, um zu interagieren und sich zu unterhalten.

Von ästhetischem Genuss bis hin zur psychischen Gesundheit

Abgesehen vom saisonalen Aspekt unterstreicht dieses Verhalten die Bedeutung der Verbindung zur Natur, selbst aus der Ferne. Bilder von Grünflächen, Licht und Naturräumen können Trost spenden und die mentale Erholung fördern und so die psychologische Bindung an als beruhigend empfundene Umgebungen stärken.

Während der Winter sich endlos hinzieht, können diese online geteilten Naturaufnahmen dazu beitragen, das Gefühl der Lichtarmut zu lindern und eine positivere Stimmung in den Newsfeeds der Menschen zu fördern, bis der Frühling kommt.

