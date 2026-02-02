Search here...

„Es ist ein großes Risiko“: Das Hobby dieses Models könnte ihre Karriere gefährden.

Modelle
Léa Michel
@kittywan/Instagram

Kitty Wan ist eines der wenigen Models, die ihren Lebensunterhalt mit ihren Händen verdienen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Amerikanerin, die sich auf Handmodeln spezialisiert hat, kann bis zu 2.000 Dollar am Tag verdienen, indem sie ihre Hände für Werbespots, Beauty-Kampagnen und Fotoshootings für Schmuck- und Hautpflegeprodukte zur Verfügung stellt. Obwohl ihr Beruf ständige Aufmerksamkeit erfordert – makellose Haut, perfekt gepflegte Nägel und kontinuierliche Feuchtigkeitszufuhr –, gibt Kitty Wan zu, dass sie ein Hobby, das in ihrem Alltag eine wichtige Rolle spielt, nicht aufgegeben hat: Volleyball. Genauer gesagt: Beachvolleyball.

Die Sportart, die alles gefährden könnte

„Alle halten mich für ein bisschen verrückt, dass ich immer noch spiele“, vertraute sie dem People- Magazin an. Doch Kitty Wan macht weiter, denn in den letzten drei Jahren hat ihre Leidenschaft ihre Angst überwogen. Und obwohl die Risiken real sind – verstauchte Finger, Kratzer, Verstauchungen, Prellungen – hat sie sich bisher noch nie schwer verletzt. Ein Glücksfall, aber auch das Ergebnis sorgfältiger Vorsicht: „Ich denke lieber nicht zu viel darüber nach, sonst verletze ich mich nur“, sagte sie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Kitty Wan (@kittywan)

Eine Disziplin, die ständige Aufmerksamkeit erfordert.

Um Risiken zu minimieren, erklärt Kitty Wan, dass sie strenge Rituale befolgt: keine Kontaktsportarten, kein Kochen mit scharfen Gegenständen, kein farbiger Nagellack. Gelnägel sind tabu, und ihre Maniküre ist immer unlackiert. Sie hat stets eine Feuchtigkeitscreme im Auto und in jedem Zimmer ihrer Wohnung, verwendet jeden Abend Nagelöl und trägt vor jedem Shooting eine Handmaske auf. „Die Aufnahmen sind so nah, dass man jedes Detail der Nagelmatrix erkennen kann“, erklärt sie.

Zwischen lukrativem Beruf und persönlichem Vergnügen

Kitty Wans Paradoxon fasziniert Internetnutzer: Wie lässt sich ein so heikler Beruf mit einem so riskanten Sport vereinbaren? In einem viralen TikTok-Video teilt sie eine Liste verbotener Aktivitäten für ein Handmodel … und gibt gleichzeitig zu, dass sie diese Regeln bricht, sobald sie wieder auf dem Volleyballfeld steht. „Es ist widersprüchlich, aber genau das liebe ich“, gesteht sie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Kitty Wan (@kittywan)

Vorsicht ist zwar weiterhin unerlässlich, doch Kitty Wan beweist auch, dass Leidenschaft selbst in den restriktivsten Umgebungen ihren Platz finden kann. Ihre Botschaft? Disziplin, ja, aber niemals auf Kosten des Vergnügens.

Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
