Search here...

Dieses kurvige Model sorgt mit einem Kleid, das ein unerwartetes Detail aufweist, für Furore.

Modelle
Fabienne Ba.
@alvaclaire/Instagram

Das britische Model Alva Claire, bekannt für ihr Engagement für Körpervielfalt in der Mode, sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Bei einer Veranstaltung in London trug sie ein schwarzes Kleid, dessen besonderes Detail – eine integrierte Kapuze – die Internetnutzer faszinierte. Eine minimalistische und zugleich unerwartete Silhouette, die traditionelle Eleganz neu definiert.

Ein schwarzes Kleid… mit Kapuze

Das kurze, figurbetonte Kleid besticht durch klare Linien und einen taillierten Schnitt. Der schwarze Satin umspielt die Figur, doch die Kapuze, die sanft über Alva Claires Schultern fällt, zieht alle Blicke auf sich. Dieses Detail, das man eher mit Streetwear oder funktionaler Kleidung verbindet, verleiht dem ansonsten klassischen Kleidungsstück einen modernen Touch. Kombiniert mit schwarzen Pumps und dezentem Make-up unterstreicht das Outfit die selbstbewusste Ausstrahlung von Model Alva Claire, die mühelos einen eleganten und zugleich selbstbewussten Stil verkörpert.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

Eine Silhouette, die den Status quo in Frage stellt

Alva Claire erlangte 2020 Bekanntheit durch ihren Auftritt für das Luxuslabel Versace und wurde damit zu einem der ersten Plus-Size-Models auf dem legendären Laufsteg. Seitdem verkörpert sie eine neue Generation von Models, die Schönheitsideale in der Modebranche neu definieren. Die gebürtige Londonerin betonte oft ihren Wunsch, „das zu repräsentieren, was sie in ihrer Jugend nie in Zeitschriften gesehen hat“.

Mit ihrem Auftritt im Kapuzenkleid verwischt sie weiterhin die Grenzen zwischen den Stilen – sie verbindet die klassische Eleganz eines kleinen Schwarzen mit einem urbanen Accessoire. Damit erinnert sie uns daran, dass Mode nicht auf eine einzige Silhouette oder einen starren Dresscode beschränkt ist.

Ein sehr bemerkenswerter Empfang

In den sozialen Medien gab es zahlreiche Reaktionen. Einige Internetnutzer lobten das Outfit als „gewagt und schick“, während andere den „optischen Komfort und die symbolische Kraft der Kapuze“ hervorhoben: eine Möglichkeit für manche, „ihren Körper und ihren Raum zurückzuerobern“.

Auch Stylisten äußerten sich zu dem Look: „Die Kapuze bricht mit dem klassischen Bild des kleinen Schwarzen und verleiht ihm eine fast filmische Dimension“, bemerkte eine Redakteurin des britischen Magazins Grazia. Die Wahl eines fließenden Schnitts und eines ungewöhnlichen Details spiegelt einen Trend wider, der auf mehreren Laufstegen zu sehen war: den eines mühelos schicken Stils, der Streetwear-Elemente integriert und dabei dennoch raffiniert wirkt.

Eine Präsenz, die ihren Verpflichtungen entspricht

Das Outfit sorgte zwar für Aufsehen, passt aber letztendlich perfekt zu Alva Claires Stil, die für ihre mutigen und inklusiven Modeentscheidungen bekannt ist. Ob auf dem roten Teppich oder auf dem Land – das Model wählt oft Stücke, die ihre Figur betonen, ohne sie jemals zu verstecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Alva Claire sich regelmäßig an Diskussionen über die Stellung marginalisierter Körper in der Modeindustrie beteiligt und sich für die Repräsentation von Schwarzen, dicken und queeren Frauen einsetzt. Ihr Kleidungsstil ist alles andere als neutral, sondern wird somit zu einem Mittel des persönlichen und politischen Ausdrucks.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
„Sie sieht aus wie ein Reh“: Der Blick dieses spanischen Models fasziniert Internetnutzer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Sie sieht aus wie ein Reh“: Der Blick dieses spanischen Models fasziniert Internetnutzer

Cindy Kimberly, ein spanisches Model niederländischer Herkunft, teilte kürzlich ein Selfie auf Instagram, das einen sehr ausdrucksstarken Blick...

„Sie ist unglaublich“: Dieses Model präsentiert selbstbewusst ihre Kurven.

Vielleicht ist sie Ihnen schon auf Instagram aufgefallen: ein strahlendes Lächeln und ein unbestreitbares Selbstbewusstsein. Model La'Tecia Thomas...

Sie wurde zum Model des Jahres gekürt und enthüllt eine schockierende Wahrheit.

Nur wenige Tage nach ihrer Krönung zum „Model des Jahres 2025“ berührte Supermodel Anok Yai ihre Fans mit...

Dieses spanische Model sorgt mit ihren von den 2000er Jahren inspirierten Fotos für Furore.

Cindy Kimberly, ein spanisches Model niederländischer Herkunft, hat erneut für Furore gesorgt. In ihrer jüngsten Fotoserie auf Instagram...

Dieses Plus-Size-Model verkleidet sich als Cowboy und sorgt für Furore.

Tabria Majors, ein amerikanisches Plus-Size-Model mit über zwei Millionen Instagram-Followern, ist zu einer einflussreichen Figur der Body-Positivity-Bewegung geworden....

Mit ihren üppigen Kurven strahlt dieses australische Model

Die in New South Wales (NSW) lebende Kate Wasley hat sich als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der inklusiven...

© 2025 The Body Optimist