Dieses kurvige Model sorgt mit einem Kleid, das ein unerwartetes Detail aufweist, für Furore.

Das britische Model Alva Claire, bekannt für ihr Engagement für Körpervielfalt in der Mode, sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Bei einer Veranstaltung in London trug sie ein schwarzes Kleid, dessen besonderes Detail – eine integrierte Kapuze – die Internetnutzer faszinierte. Eine minimalistische und zugleich unerwartete Silhouette, die traditionelle Eleganz neu definiert.

Ein schwarzes Kleid… mit Kapuze

Das kurze, figurbetonte Kleid besticht durch klare Linien und einen taillierten Schnitt. Der schwarze Satin umspielt die Figur, doch die Kapuze, die sanft über Alva Claires Schultern fällt, zieht alle Blicke auf sich. Dieses Detail, das man eher mit Streetwear oder funktionaler Kleidung verbindet, verleiht dem ansonsten klassischen Kleidungsstück einen modernen Touch. Kombiniert mit schwarzen Pumps und dezentem Make-up unterstreicht das Outfit die selbstbewusste Ausstrahlung von Model Alva Claire, die mühelos einen eleganten und zugleich selbstbewussten Stil verkörpert.

Eine Silhouette, die den Status quo in Frage stellt

Alva Claire erlangte 2020 Bekanntheit durch ihren Auftritt für das Luxuslabel Versace und wurde damit zu einem der ersten Plus-Size-Models auf dem legendären Laufsteg. Seitdem verkörpert sie eine neue Generation von Models, die Schönheitsideale in der Modebranche neu definieren. Die gebürtige Londonerin betonte oft ihren Wunsch, „das zu repräsentieren, was sie in ihrer Jugend nie in Zeitschriften gesehen hat“.

Mit ihrem Auftritt im Kapuzenkleid verwischt sie weiterhin die Grenzen zwischen den Stilen – sie verbindet die klassische Eleganz eines kleinen Schwarzen mit einem urbanen Accessoire. Damit erinnert sie uns daran, dass Mode nicht auf eine einzige Silhouette oder einen starren Dresscode beschränkt ist.

Ein sehr bemerkenswerter Empfang

In den sozialen Medien gab es zahlreiche Reaktionen. Einige Internetnutzer lobten das Outfit als „gewagt und schick“, während andere den „optischen Komfort und die symbolische Kraft der Kapuze“ hervorhoben: eine Möglichkeit für manche, „ihren Körper und ihren Raum zurückzuerobern“.

Auch Stylisten äußerten sich zu dem Look: „Die Kapuze bricht mit dem klassischen Bild des kleinen Schwarzen und verleiht ihm eine fast filmische Dimension“, bemerkte eine Redakteurin des britischen Magazins Grazia. Die Wahl eines fließenden Schnitts und eines ungewöhnlichen Details spiegelt einen Trend wider, der auf mehreren Laufstegen zu sehen war: den eines mühelos schicken Stils, der Streetwear-Elemente integriert und dabei dennoch raffiniert wirkt.

Eine Präsenz, die ihren Verpflichtungen entspricht

Das Outfit sorgte zwar für Aufsehen, passt aber letztendlich perfekt zu Alva Claires Stil, die für ihre mutigen und inklusiven Modeentscheidungen bekannt ist. Ob auf dem roten Teppich oder auf dem Land – das Model wählt oft Stücke, die ihre Figur betonen, ohne sie jemals zu verstecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Alva Claire sich regelmäßig an Diskussionen über die Stellung marginalisierter Körper in der Modeindustrie beteiligt und sich für die Repräsentation von Schwarzen, dicken und queeren Frauen einsetzt. Ihr Kleidungsstil ist alles andere als neutral, sondern wird somit zu einem Mittel des persönlichen und politischen Ausdrucks.