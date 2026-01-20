„Sie sieht aus wie ein Reh“: Der Blick dieses spanischen Models fasziniert Internetnutzer

Cindy Kimberly, ein spanisches Model niederländischer Herkunft, teilte kürzlich ein Selfie auf Instagram, das einen sehr ausdrucksstarken Blick zeigt, der durch ein dezentes Make-up und verlängerte Wimpern unterstrichen wird.

Ein Selfie, das die Fans in Ekstase versetzt.

Innerhalb weniger Stunden löste das Foto eine Flut bewundernder Kommentare aus. Fans beschrieben sie als Frau mit „rehbraunen Augen“ und von „unwirklicher Schönheit“, so sanft und tiefgründig wirkte ihr Blick. Einige Internetnutzer zögerten nicht, das Bild als „magisch“ zu bezeichnen, da Licht, Winkel und Cindys Ausdruck eine fast traumhafte Atmosphäre erzeugten. Andere erwähnten eine Ähnlichkeit mit Heldinnen aus animierten Märchen, irgendwo zwischen Realität und Zauberwelt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Eine "moderne Hirschkuh"

Der Vergleich mit einem Reh rührt von ihren großen, leicht mandelförmigen Augen und ihren zarten Gesichtszügen her, die oft durch Make-up im Rehaugen-Stil betont werden – ein Trend, der auf Instagram und TikTok sehr beliebt ist. Dieser Stil, der die Unschuld und Intensität des Blicks hervorhebt, scheint perfekt zu der Ästhetik der jungen Frau zu passen.

Für viele verkörpert Cindy die romantische Ästhetik der sozialen Medien – eine Mischung aus scheinbarer Zerbrechlichkeit und selbstbewusster Sinnlichkeit, die Millionen von Followern fasziniert. Sie schafft es, Natürlichkeit und Eleganz zu vereinen, was ihre Anziehungskraft auf ein Publikum verstärkt, das nach Authentizität und visueller Inspiration sucht.

Wenn ein einfaches Selfie zum Trend wird

Mit jeder neuen Selfie-Serie füllt sich die Kommentarspalte mit bewundernden Nachrichten, schmeichelhaften Tiervergleichen und Komplimenten zu ihrem angeblich einzigartigen Blick. Auf TikTok analysieren mehrere Videos sogar ihr Make-up, ihre Mimik und wie Cindy Kimberly Licht einsetzt, um ihre Vorzüge zu betonen. Zahlreiche Tutorials laden dazu ein, diesen berühmten Rehblick mithilfe spezieller Beauty-Tipps nachzuschminken.

Dieses atemberaubende Foto beweist einmal mehr ihr Talent, Beauty-Trends zu setzen oder neu zu interpretieren – sei es Augen-Make-up oder Posen vor der Kamera. Cindy Kimberly ist weit mehr als nur eine Influencerin; sie hat sich als moderne Muse etabliert, die es versteht, aus einem Schnappschuss ein wahres virales Phänomen zu machen.