Warum kann ein Kleidungsstück, das online gesehen wird, getragen ganz anders fallen?

Beim Online-Shopping weiß man nie genau, was einen erwartet, und lässt sich leicht von den Bildern beeinflussen. Die Kleidung, die man beim Stöbern im Online-Shop auswählt, ist immer wunderschön präsentiert, und man kann sich gut vorstellen, wie sie einem steht. Nur sieht das bestellte Kleidungsstück oft ganz anders aus als an dem Model, das einem ins Auge gefallen ist. Und es liegt nicht an unserem Körper.

Eine äußerst präzise Justierung mittels Klemmen und Stiften.

Wenn man ein online bestelltes Kleidungsstück erhält, freut man sich wie ein kleines Mädchen an Weihnachten. Doch sobald man es anprobiert , verfliegt die Euphorie sofort. Trotz sorgfältigem Blick auf die Größentabelle und akribischem Nachmessen mit dem Maßband ist das Kleidungsstück eine herbe Enttäuschung.

Die Nähte passen überhaupt nicht zu unserer Silhouette, und das Design wirkt unpassend für unsere Körperform. Die Ärmel sind zu eng, die Hosenbeine hängen uns an den Füßen herunter, und das Oberteil ergibt absolut keinen Sinn. Am Model hingegen schmiegt sich das Kleidungsstück perfekt an ihre Figur an. Es sieht fast so aus, als wäre es auf ihre Haut genäht. Das führt uns zu dem naheliegenden Schluss: Unsere Körper sind für dieses Kleidungsstück ungeeignet. Doch selbst die Models im Fernsehen, die Größe 36 tragen, brauchen noch Anpassungen. Die Stylisten, die für das kommerzielle Design verantwortlich sind, „verschönern“ die Realität.

Die unausgesprochene Wahrheit: Auch an Models sehen die Kleidungsstücke auf Websites nicht immer perfekt aus. Branchenprofis, die für den guten Verkaufserfolg sorgen, verwenden Klammern, um die Kleidung beim Fotoshooting zu fixieren und ihr eine vorteilhaftere Form zu geben. Das zeigt ein Video mit Model Arabella Rae, in dem sie mit etwa zehn Klammern im Rücken zu sehen ist, wie ein Wäschestück auf dem Wäscheständer. „Keine Sorge, wenn es nicht genauso aussieht wie auf der Website“, beruhigt sie die Zuschauer.

Ein Video, das einen Blick hinter die Kulissen dieser perfekten Bilder gewährt.

Das Model ist nicht die Einzige, die die Geheimnisse hinter den Kulissen enthüllt hat. Auch andere haben diese Styling-Technik preisgegeben, die in der Branche ein offenes Geheimnis ist. So drehte sich beispielsweise auch Model Lexie Tapper vor der Kamera um, um ihre besondere Frisur zu präsentieren. Diese Bilder, die die Unsicherheiten von Frauen verstärken und sie glauben lassen, ihr Körper sei für diesen unvorteilhaften Fall verantwortlich, sind irreführend. Es ist vergleichbar mit der übermäßigen Verwendung von Retusche und den unzähligen virtuellen Facelifts, die uns glauben lassen, dass Halbgöttinnen durch den Photoshop-Wäschesack gegangen sind.

Diese ästhetische Strategie, die beim Online-Shopping oft unbemerkt bleibt, ist jedoch fast schon Standard. Früher war sie sogar ein eigener Beruf. Menschen wurden damit beauftragt, jedes noch so kleine Stildetail zu überwachen und das Aussehen der Kleidungsstücke zu prüfen – quasi als „Fertigwarenprüfer“. Genau das beschreibt die Fotografin Sonja Ruckstuhl in der Zeitschrift „20 Minutes “.

Ihre Kollegin Brigitte Aeschbach verteidigt dieses sorgfältig inszenierte kleine Ritual. Laut Aeschbach gehe es nicht darum, ein Ideal widerzuspiegeln oder das Kleidungsstück zu optimieren. „Durch die Anpassung des Kleidungsstücks wird das Model selbst oft sichtbarer. Es ist ein handwerklicher Prozess, der mit echten Körpern arbeitet und Persönlichkeit und Figur hervorhebt, ohne sie zu verzerren“, argumentiert sie.

Die Meinungen der Internetnutzer zu diesem Modetrend sind geteilt.

In den Kommentaren fallen die Reaktionen der Internetnutzer sehr unterschiedlich aus. Einige sind erleichtert, dass selbst die Models nicht perfekt zu den Kleidungsstücken passen. Andere beklagen den Mangel an Authentizität und vergleichen diesen Trick mit getarntem Betrug. „Das hätte verboten sein müssen!“, schimpft ein Abonnent. „Ist das nicht eine Form von irreführender Werbung?“, fragt ein anderer. Neben diesen harschen Meinungen gibt es auch positive Kommentare. „Wow, das hat mir gutgetan!“ , freut sich ein Nutzer, der feststellt, dass die Bilder nicht so idealisiert sind, wie sie vorgeben. Die pragmatischeren Nutzer empfehlen derweil, Bewertungen zu lesen, um Enttäuschungen beim Anprobieren zu vermeiden.

Wenn wir Kleidung online kaufen, verlieben wir uns in ein Kleidungsstück und hoffen, dasselbe Ergebnis wie auf dem Beispielfoto zu erzielen. Diese Videos sollen vor allem Frauen beruhigen, die oft ihren Körper dafür verantwortlich machen, obwohl das Problem im Design liegt. „Mainstream“-Kleidung ist nicht darauf ausgelegt, unsere individuellen Merkmale hervorzuheben. Sie ist darauf ausgelegt, möglichst vielen Figurtypen zumindest einigermaßen zu gefallen.

Hinter einem Foto von Kleidung im Internet verbirgt sich nicht einfach nur ein „glücklicher“ oder „idealer“ Körper. Dahinter steckt ein ganzer unsichtbarer, technischer Prozess, der ein einfaches Kleidungsstück in ein begehrenswertes Produkt verwandelt. Und diese Transformation verändert die Wahrnehmung, wie es fällt, grundlegend.