Wenn Sie einen Schal so tragen, werden Sie alle anderen vergessen.

Weit entfernt davon, ein einfaches, praktisches Accessoire zu sein, wird der Schal zum Mittelpunkt eines Winter-Looks, sobald er im „Sturmhauben“-Stil gebunden wird. Diese Tragevariante, die man überall in den sozialen Medien sieht, vereint maximale Wärme mit einem äußerst eleganten Look.

Der „Sturmhaubenschal“: Der Trick, der alles verändert

Die Idee: Ein klassischer Schal wird zur improvisierten Sturmhaube, die Hals, Nacken und Oberkopf bedeckt. Statt Mütze und Schal übereinander zu tragen, genügt ein einziges Accessoire, um den gesamten Oberkörper in einen gestrickten Kokon zu hüllen. Diese Art, einen Schal zu tragen, ist von der in den letzten Saisons so angesagten Sturmhaube und dem lässig im Haar gebundenen Kopftuch à la Brigitte Bardot oder Audrey Hepburn inspiriert – allerdings in einer gemütlicheren und moderneren Variante.

Der Trick lässt sich in wenigen Schritten umsetzen:

Wickeln Sie den Schal ein- oder zweimal um Ihren Hals, wobei ein Ende länger als das andere sein sollte.

Heben Sie das längste Stoffteil wie eine Kapuze nach hinten über den Kopf und ziehen Sie es dann leicht nach vorne, um das Gesicht einzurahmen.

Das Ergebnis: Nacken, Ohren und Oberkopf sind geschützt, ohne dass der Schal einengend wirkt oder die Haare plattdrückt. Sein Volumen umspielt das Gesicht elegant und passt ideal zu einem eleganten Mantel.

Warum ist diese Art, einen Schal zu tragen, so ansprechend?

Diese Technik ist beliebt, weil sie alle Kriterien erfüllt:

Es hält wirklich warm, indem es alle kälteempfindlichen Bereiche (Ohren, Hals, Nacken) bedeckt.

Es ist modular aufgebaut: Man kann das Kopfteil wie einen einfachen Kragen herunterklappen, sobald man drin ist, ohne eine zusätzliche Mütze abnehmen zu müssen.

Optisch verleiht der „Sturmhaubenschal“ dem Outfit sofort eine modische Note, insbesondere bei langen, dicken Schals, die einen Cape-Effekt um die Schultern erzeugen.

Mit der Sturmhaube wird der Schal nicht nur zum Schutz vor Kälte, sondern zum integralen Bestandteil der Silhouette. Er strukturiert den Oberkörper, umrahmt das Gesicht und verleiht einen Hauch von altem Hollywood-Glamour, besonders in Kombination mit Sonnenbrille und einem eleganten Mantel. Genug, um jeden Ausflug in der Kälte zu einem stilvollen Erlebnis zu machen.