Die unerwartete Art, Strumpfhosen zu tragen, die in dieser Saison für Furore sorgt.

Silhouette-Tipps
Émilie Laurent
astuce collant
Image d'illustration - Freepik

Strumpfhosen schmücken die Beine und sorgen im tiefsten Winter unter Röcken für mehr Volumen. Normalerweise zieht man sie von unten nach oben an und hat noch nie daran gedacht, sie anders zu tragen. Eine erfahrene Fashionista hat nun als Versuchskaninchen für Sie fungiert und eine weitere, besonders glamouröse Tragemöglichkeit für diese hauchzarten Strümpfe enthüllt.

Ziehen Sie die Strumpfhose über den Schuh

Im Winter werden Strumpfhosen fast zur zweiten Haut an den Beinen. Das Anziehen ist allerdings nicht so einfach und glamourös, wie die Werbung es uns weismachen will. Allein schon hineinzuschlüpfen und sie bis zur Hüfte hochzuziehen, ist schon eine kleine sportliche Herausforderung. Es ist meist einer der ersten Schritte in Sachen Mode am Morgen: der Schritt, der den Ton für das gesamte Outfit angibt. Diese kleine Übung, oder besser gesagt, dieser Balanceakt, folgt direkt nach dem Anziehen der Unterwäsche. Die Strumpfhose bildet die Basis, und man kommt ja nie auf die Idee, sie direkt vor der Tür über die High Heels zu ziehen.

Vielleicht sollten Sie Ihre Kleiderreihenfolge überdenken und Ihre Strumpfhose erst ganz zum Schluss anziehen. Das ist der neueste Modetrend, der gerade für Furore sorgt. In einem Video demonstriert eine Fashionista das Unglaubliche: Sie durchsticht ihre Strumpfhose mit den Zehen ihrer High Heels.

Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, denken Sie wahrscheinlich, es sei sinnlos. Die Bilder könnten für Ihre empfindlichen Augen sogar extrem brutal sein. Das gilt insbesondere, wenn Sie darauf achten, Ihre Strumpfhose nicht zu beschädigen. Doch dieser Grenzüberschreitung ist nicht ganz ohne Reiz. Er hat durchaus einen Vorteil, vorausgesetzt, das Hauptmotiv ist skurril.

Verhindern, dass der Schuh vom Fuß rutscht

Das Tragen von Strumpfhosen über den Schuhen ist kein raffinierter Designertrick und auch kein Show-Gag. Es ist eine clevere Methode, um etwas zu weite Schuhe zu fixieren und sie bei schwungvollen Schritten an Ort und Stelle zu halten. Vielleicht kennen Sie das unangenehme Gefühl: Die Schuhe rutschen ständig von den Schuhen, weil die Strumpfhose so glatt ist.

Einen Schuh auf der U-Bahn-Treppe zu verlieren ist weitaus weniger romantisch, als ihn wie im Märchen auf den Stufen eines Schlosses zurückzulassen. Mit jedem Schritt riskiert man, den Schuh zu verlieren und nimmt eine Haltung ein, die Osteopathen erschaudern ließe. Dank dieses viralen Tipps müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen und können das Kopfsteinpflaster bedenkenlos erklimmen. Sie gewinnen an Stabilität und werden Ihre Kleiderwahl nie wieder bereuen.

Verleihen Sie den Pumps einen Hauch von Verspieltheit

Neben ihren praktischen und funktionalen Aspekten verleiht das Tragen von Strumpfhosen über den Schuhen auch einen stylischen Effekt. Man wertet damit nicht nur die Beine, sondern auch die Schuhe auf. In diesem Tutorial, das bei manchen modebewussten Frauen vielleicht für Verwunderung sorgen dürfte, hat sich das Model für eine florale Spitzenstrumpfhose mit Strasssteinen entschieden. Das verleiht den klassischen schwarzen Pumps in der Schuhsammlung einen Hauch von Struktur und Originalität.

Wenn Sie diesen Trick selbst ausprobieren möchten, wählen Sie Strumpfhosen mit niedriger Denierzahl und greifen Sie am besten zu Netzstrumpfhosen, da diese anfälliger für Laufmaschen sind. Es geht nicht darum, Ihre Lieblingsstrumpfhose unnötig zu ruinieren, sondern darum, die Beine optisch zu verlängern und Ihren Alltagsoutfits einen Hauch von Eleganz zu verleihen.

In Zeiten, in denen Fashionistas ihre Blusen zu Röcken umfunktionieren und Karabiner an ihren Jeans tragen, wirkt das Tragen von Strumpfhosen über den Schuhen wie eine simple Formalität. Und falls deine Strumpfhose schon etwas abgenutzt ist, wirf sie nicht weg! Verwandle sie in ein transparentes Top oder ein Haargummi.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
