Kapuze: Der Fehler, der ihre Wirksamkeit gegen Kälte verringert

Im Winter werden Kapuzen häufiger über den Kopf gezogen als über den Rücken. Das ist ein großer Vorteil, besonders bei unbeständigem Wetter. Nur haben wir es seit unserer Kindheit immer falsch gemacht und die Kapuze falsch getragen. Das erklärt, warum wir trotz der gefütterten Kapuze frieren. Zumindest ist das die Beobachtung einer Content-Creatorin, deren „So geht’s“-Video viral ging.

Das Detail, das übersehen wird

Kürzlich sorgte ein virales TikTok-Video für Aufsehen unter kälteempfindlichen Fashionistas. Die Influencerin demonstriert einen simplen Trick: Sie schlägt den Pelzbesatz der Kapuze nach innen um das Gesicht. Das Ergebnis: Der eisige Wind wird abgehalten, die Ohren sind geschützt und das Kältegefühl verschwindet fast augenblicklich. Die Demonstration ging viral: Warum hat uns niemand diesen kleinen Geheimtipp schon früher verraten?

Und doch handelt es sich hierbei weder um eine Laune eines Stylisten noch um einen modischen Trick. Diese Geste entstammt direkt der ursprünglichen Funktion von Pelzkapuzen, die wir von den Völkern der Arktis geerbt haben. Was wir heute als schlichtes, „schickes“ Detail betrachten, diente ursprünglich dazu, den Wind abzuhalten und die Wärme im Gesicht zu speichern.

Der technische Ursprung des Pelzes

Ursprünglich diente das Fell an Kapuzen nicht der Dekoration. Die Inuit, Yup'ik und andere arktische Bewohner nutzten lange Pelzbesätze, um ein Mikroklima um das Gesicht zu schaffen. Die oft hohlen Haare schließen eine Schicht warmer Luft ein und brechen den Windstrom, wodurch das Kältegefühl an Nase, Wangen und Stirn gemildert wird.

Diese Technik ist so effektiv, dass Windkanaltests an verschiedenen Kapuzentypen bis heute bestätigen, dass Pelz einen besseren Schutz bietet als jede moderne Daunenjacke allein. Die langen Haare wirken wie ein natürlicher Windschutz, während der Mantel die Körperwärme weiterhin speichert.

Der häufigste Fehler

Der Fehler, den wir alle machen, ist, die Kapuze aus modischen Gründen zu tragen, anstatt sie zu benutzen. Das Fell liegt flach an, der Reißverschluss ist nur halb geschlossen und die Kordelzüge sind locker. Der Wind pfeift dann unter die Kapuze, unsere Wangen frieren, und die wärmende Wirkung ist dahin.

Wie geht das am besten? Ziehen Sie Ihre Jacke komplett zu und stellen Sie die Kapuze so ein, dass Ihr Gesicht bedeckt ist. Je nach Schnitt Ihrer Jacke können Sie sogar einen kleinen winddichten Tunnel um Nase und Ohren schaffen. Manche, wie die Influencerin im Video, schlagen das Fell leicht nach innen um, um noch mehr Wärme einzuschließen. Das ist zwar nicht die traditionelle Methode, aber das Ergebnis ist beeindruckend: Keine kalte Luft dringt mehr durch.

Die Kapuze ist nicht einfach nur ein dekoratives Detail, das den Kragen aufwertet oder das Design des Mantels individualisiert. Dieses zusätzliche Accessoire, das sowohl als Regenschirm als auch als wärmende Mütze dient, ist in erster Linie funktional. Das heißt: Die Kapuze sollte nicht den Rücken hinunterhängen und nur bei extremen Wetterbedingungen über den Kopf gezogen werden. Damit Sie die angenehme Wärme genießen und sich nicht erkälten, beachten Sie bitte folgende Tipps. Eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Straßenfotos von Fashionistas in verschneiten Bomberjacken.

Ziehen Sie die Kordelzüge fest: Passen Sie die Kapuze so an, dass das Gesicht bedeckt bleibt, ohne dass unangenehme Spannungen entstehen.

Schließen Sie den Reißverschluss oder die Knöpfe ganz: Ein halb geöffneter Mantel lässt Luft herein.

Achten Sie auf die Länge des Pelzes: Bei manchen Kapuzen ist der (Kunst-)Pelz zu kurz und bietet keinen ausreichenden Windschutz. In diesem Fall kann ein kleiner Schal unter der Kapuze zusätzlichen Schutz bieten.

Zögern Sie nicht, verschiedene Positionen auszuprobieren: Manchmal genügt es, das Tuch leicht nach innen zu falten, es vorne anzupassen oder es an den Seiten zu neigen, um den Windschutz zu maximieren.

Ihre Kapuze ist nicht länger nur ein modisches Accessoire, sondern ein echter Schutzschild gegen die Kälte. Mit diesem kleinen Trick werden Ihre eisigen Morgen deutlich erträglicher. Um sich zusätzlich vor frostigen Winden zu schützen, können Sie Ihr Outfit mit einem Strickschal oder einer Strick-Sturmhaube ergänzen.