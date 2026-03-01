Search here...

Schal: Dieses Hygiene-Detail wird im Winter oft vernachlässigt.

Fabienne Ba.
Im Winter schützt er uns vor Kälte, und wir legen ihn fast nie ab. Allerdings kann ein Schal auch zu einem wahren Nährboden für Bakterien werden, wenn er nicht richtig gepflegt wird.

Ein Accessoire, das in direktem Kontakt mit der Haut steht

Ein Schal, der mehrere Stunden täglich getragen wird, liegt ständig an Kinn, Wangen und Hals an. Laut dem amerikanischen Dermatologen Corey L. Hartman sammeln sich in den Fasern von Schals „Schmutz, Talg und Unreinheiten“, die dann auf die Haut gelangen können. Die Folge: Irritationen, Pickel oder Akneausbrüche, vorwiegend im unteren Gesichtsbereich. Die Stoffe speichern außerdem Schweiß und Rückstände von Haarpflegeprodukten oder Make-up. All diese Stoffe können die Poren verstopfen.

Pickel, Dermatitis, Follikulitis: die wenig bekannten Risiken

Hautunreinheiten, die durch das Tragen von Schals über längere Zeit entstehen, sind nicht immer auf klassische Akne zurückzuführen. Experten nennen mehrere mögliche Ursachen:

  • Mechanische Akne, verursacht durch wiederholte Reibung von Stoff an der Haut
  • Kontaktdermatitis, die sich durch Rötung und Juckreiz äußert
  • Follikulitis, eine Entzündung der Haarfollikel

Im Winter kann sich das Problem verschlimmern. Kalte, trockene Luft schwächt die Hautbarriere. Die Haut produziert daraufhin mehr Talg, um dies auszugleichen, wodurch das Risiko verstopfter Poren steigt. Auch die Stoffmaterialien spielen eine Rolle. Synthetische Stoffe wie Polyester oder Acryl speichern Wärme und Feuchtigkeit leichter. Wolle hingegen kann empfindliche Haut reizen.

Wie oft sollte man seinen Schal waschen?

Laut Dr. Hartman sollte ein regelmäßig getragener Schal wöchentlich oder zumindest nach drei bis fünf Mal Tragen gewaschen werden. Er sollte sofort gereinigt werden, wenn:

  • Es weist sichtbare Spuren von Make-up oder Talg auf.
  • Es wurde während einer Krankheitsphase getragen.
  • Es verströmt einen ungewöhnlichen Geruch

Auch die Wahl des Waschmittels spielt eine Rolle. Dermatologen raten davon ab, stark parfümierte Produkte oder Weichspüler zu verwenden, da diese die Haut reizen können.

Sonstiges Zubehör

Der Schal ist nicht das einzige Winteraccessoire, auf das man achten sollte. Auch Mützen, Ohrenschützer und Handschuhe sammeln Bakterien und Verunreinigungen an. Experten raten:

  • Waschen Sie die Handschuhe nach drei bis vier Anwendungen.
  • Die Motorhauben jede Woche reinigen.
  • Mäntel und Jacken ein- bis zweimal pro Saison reinigen lassen.

Dies sind alles einfache Maßnahmen, die Hautirritationen minimieren können.

Kurz gesagt: Ein Schal, oft nur als schützendes Accessoire betrachtet, kann bei falscher Pflege zu Hautunreinheiten und Irritationen führen. Im Winter ist das Waschen des Schals daher genauso wichtig wie der Wechsel des Kissenbezugs. Ein kleines Detail, aber für die Hautgesundheit von großer Bedeutung.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
