Wie Sie den perfekten Badeanzug auswählen, der Ihrer Figur schmeichelt

Der Sommer ist da und mit ihm die Lust, die sonnigen Tage in einem Badeanzug zu genießen, in dem man sich schön, frei und ganz man selbst fühlt. Zwischen Trends, Tipps zur Figurform und Modevorschriften verliert man manchmal leicht das Wesentliche aus den Augen: Ein Badeanzug soll vor allem Freude bereiten, bequem sein und einem Selbstvertrauen verleihen.

Regel Nummer eins: Wähle ein Trikot, das deine Persönlichkeit widerspiegelt.

Oft hört man, dass man seinen Badeanzug nach der Figur auswählen sollte, als wären bestimmte Schnitte nur für bestimmte Silhouetten geeignet. Doch keine Figur sollte Ihre Wünsche einschränken oder Sie davon abhalten, Ihren Lieblingsstil zu tragen. Ob Dreieck, Rechteck, Sanduhr, kurvig, zierlich oder groß: Jeder Körper verdient es, alle Farben, Schnitte und Stile zu genießen. Mode ist nicht dazu da, Ihren Körper zu verstecken, zu verändern oder zu „korrigieren“. Sie soll Ihnen ermöglichen, sich auszudrücken und Spaß zu haben.

Körperformberatung: Ideen, keine Verbote

Die Richtlinien zu den verschiedenen Silhouetten können einfach als Anhaltspunkte gesehen werden, um mit Proportionen zu spielen oder bestimmte Details hervorzuheben, die Ihnen besonders gefallen.

Eine A-förmige Figur , bei der die Hüften breiter als die Schultern sind, kann beispielsweise mit einem farbenfrohen, gemusterten Oberteil oder einem mit originellen Details, die den Blick auf die Brust lenken, glänzen. Das heißt aber nicht, dass man ein schlichtes, minimalistisches Oberteil oder einen einfachen Bikini meiden sollte. Wenn Ihnen dieser Schnitt gefällt, ist er perfekt für Sie.

, bei der die Hüften breiter als die Schultern sind, kann beispielsweise mit einem farbenfrohen, gemusterten Oberteil oder einem mit originellen Details, die den Blick auf die Brust lenken, glänzen. Das heißt aber nicht, dass man ein schlichtes, minimalistisches Oberteil oder einen einfachen Bikini meiden sollte. Wenn Ihnen dieser Schnitt gefällt, ist er perfekt für Sie. Bei einer V-förmigen Figur , deren Schultern breiter als die Hüften sind, können gemusterte, gerüschte oder farbenfrohe Bikinihosen einen verspielten Akzent setzen. Ein Badeanzug im schlichten, minimalistischen Stil oder mit einem auffälligen grafischen Design kann aber genauso umwerfend aussehen: Es kommt ganz auf Ihren Geschmack und Ihre Persönlichkeit an.

, deren Schultern breiter als die Hüften sind, können gemusterte, gerüschte oder farbenfrohe Bikinihosen einen verspielten Akzent setzen. Ein Badeanzug im schlichten, minimalistischen Stil oder mit einem auffälligen grafischen Design kann aber genauso umwerfend aussehen: Es kommt ganz auf Ihren Geschmack und Ihre Persönlichkeit an. Frauen mit einer Sanduhrfigur , die oft mit einem natürlichen Gleichgewicht zwischen Schultern und Hüften in Verbindung gebracht wird, können viele verschiedene Stile tragen. Ein figurbetonter Badeanzug, ein hochgeschnittener Bikini oder ein lässigerer Stil – all das findet seinen Platz in Ihrer Strandgarderobe.

, die oft mit einem natürlichen Gleichgewicht zwischen Schultern und Hüften in Verbindung gebracht wird, können viele verschiedene Stile tragen. Ein figurbetonter Badeanzug, ein hochgeschnittener Bikini oder ein lässigerer Stil – all das findet seinen Platz in Ihrer Strandgarderobe. H-förmige Figuren mit ihren geraderen Linien oder O-förmige Figuren mit ihren sinnlicheren Kurven bieten vielfältige Möglichkeiten, mit Texturen, Schnitten, Materialien oder Wickeloptik zu experimentieren. Auch hier gilt: Es gibt keinen Zwang. Ein farbenfroher, hochgeschnittener, minimalistischer oder trendiger Badeanzug kann einfach getragen werden, weil er einem gefällt.

Vergiss die "Regeln": Dein Körper muss nicht korrigiert werden.

Lange Zeit wurden Modetipps oft als Liste von Verboten präsentiert: bestimmte Farben meiden, bestimmte Körperpartien kaschieren, den einen Schnitt dem anderen vorziehen… Doch dein Körper ist kein Problem, das gelöst werden muss. Beim Tragen eines Badeanzugs geht es darum, einen schönen Moment zu genießen, schwimmen zu gehen, zu sonnen, zu spielen, am Strand spazieren zu gehen oder sich einfach wohlzufühlen. Der beste Schnitt ist daher der, in dem du dich frei bewegen kannst und den du wirklich gerne trägst. Ein Muster, das dich zum Lächeln bringt, eine leuchtende Farbe, die ins Auge fällt, ein trendiger Schnitt, den du unbedingt ausprobieren möchtest: Das sind alles gute Gründe, sich für einen Badeanzug zu entscheiden.

Selbstbewusstsein ist das schönste Strandaccessoire.

Der perfekte Badeanzug entspricht nicht unbedingt dem von der Mode vorgegebenen Schönheitsideal. Er spiegelt deine Persönlichkeit und deine aktuelle Stimmung wider. Probiere verschiedene Stile aus, verlasse deine Komfortzone, wenn du Lust dazu hast, experimentiere mit unterschiedlichen Looks und höre vor allem auf deinen Körper. Der Strand ist ein Ort der Freiheit, kein Laufsteg, auf dem jeder Regeln befolgen muss.

Kurz gesagt, diesen Sommer ist die beste Wahl immer die, in der du dich wohlfühlst. Denn jeder Figurtyp findet in jedem Badeanzug seinen Platz: In der Mode gibt es keine „verbotenen“ Körpertypen, nur Kleidung, in der jeder seinen eigenen Stil ausdrücken kann.