Diese kultigen Hosen aus den 2000er Jahren sind diesen Winter wieder da.

Modetrends
Aufgepasst, alle Modefans mit einer Vorliebe für die 2000er: Diesen Winter erleben unsere Kleiderschränke ein echtes Revival. Der Y2K-Stil feiert sein Comeback. Drei Key-Hosen aus den 2000ern sind diesen Winter besonders angesagt und erobern die Laufstege und unsere Instagram-Feeds zurück.

Hüfthosen

Wenn ein Symbol die 2000er-Jahre verkörpern sollte, wären es zweifellos Hüfthosen. Dieser Schnitt, oft kritisiert, aber immer begehrt, feiert ein fulminantes Comeback. Und in dieser Saison tragen wir ihn mit Begeisterung. Vorbei ist die Zeit, in der Hüfthosen nur einem bestimmten Figurtyp vorbehalten waren: Sie sind zu einem Kleidungsstück geworden, das jeder Persönlichkeit schmeichelt und uns dazu einlädt, unseren Körper in all seiner Einzigartigkeit zu feiern.

Ein Beispiel für einen gelungenen Look: Hüfthosen, kombiniert mit einem weißen Crop-Top und Loafern, ergeben einen eleganten und schmeichelhaften Stil. Die Hüfthosen verleihen dem Outfit jene selbstbewusste Eleganz, die für die 2000er-Jahre charakteristisch war, ohne dabei jemals grotesk zu wirken.

Schnürhose

Ein weiterer unbestrittener Star der Y2K-Garderobe: die Schnürhose. Alles andere als zurückhaltend, spielt dieses skulpturale Kleidungsstück mit Haut, Volumen und Texturen. In der dezenteren Variante ist die Schnürung dezent und wird nur durch eine kleine Öffnung subtil sichtbar; in der auffälligeren Version ist sie allgegenwärtig und verwandelt die Hose in ein wahres architektonisches Element.

Man muss unweigerlich an Christina Aguileras legendären Look bei den MTV Movie Awards 2001 denken. Die Schnürhose betont dezent Beine oder Hüften und erzeugt einen subtilen Kontrast zwischen Struktur und fließender Silhouette. Ein absolutes Statement-Piece, das sich aber perfekt mit einem grob gestrickten Pullover, einem Oversize-Hemd oder einem hautengen Top kombinieren lässt. Wichtig ist, die eigene Balance und den eigenen Stil zu finden.

Cargohosen

Lange Zeit waren Cargohosen Abenteurern und Streetwear-Fans vorbehalten, doch jetzt feiern sie ihr Comeback – mit einem klaren Ziel: ein unverzichtbares Kleidungsstück für den Winter zu werden. Ihre XXL-Taschen, der funktionale Stil und der absolute Tragekomfort machen sie zu einem ebenso praktischen wie trendigen Kleidungsstück.

Cargohosen schmeicheln dank ihres fließenden Schnitts und ihrer bequemen Passform jeder Figur. Sie eignen sich gleichermaßen für den Alltag und für elegante Abendveranstaltungen. Kombinieren Sie sie mit einem figurbetonten Oberteil für harmonische Proportionen, einer kurzen Jacke für mehr Dynamik oder einem strukturierten Pullover für spannende Kontraste.

Kurz gesagt: In dieser Saison feiern die ikonischen Hosen der 2000er nicht nur ihr Comeback, sondern etablieren sich als echte Must-haves. Hüftig geschnitten, mit Kordelzug, im Cargo-Stil … diese Teile verkörpern eine freiere, inklusivere Mode. Eine Mode, die dazu anregt, jede Silhouette individuell zu gestalten – ganz nach Wunsch, Stimmung und Persönlichkeit. Eine Mode, die Körperformen, Stile und Kreativität ohne Einschränkungen feiert.

Hier ist der neue Glücksbringer, der Ihren Labubu ersetzen wird.

