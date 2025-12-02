Die „Wirkin“: die Tasche, über die alle reden (und die sich schon wie warme Semmeln verkauft).

Eine rechteckige Tasche aus Kunstleder mit Henkel und Verschluss, die Ende 2024 bei Walmart (dem amerikanischen Einzelhandelskonzern) auftauchte, ging auf TikTok viral, da sie der ikonischen Hermès Birkin verblüffend ähnlich sah. Von Internetnutzern „Wirkin“ getauft, entfacht dieses erschwingliche Modell für 78 Dollar die Debatte um Luxus-Imitate im Vorfeld der Feiertage neu.

Der virale Erbe der legendären Birkin

Die 1984 von Jane Birkin inspirierte Hermès Birkin Bag, ein Unikat, steht mit ihrer 40-stündigen Handarbeit, der Verwendung edler Materialien wie Togo- oder Krokodilleder und einem Preis von oft über 10.000 US-Dollar für Exklusivität. Die Wirkin Bag, aus Kunstleder gefertigt und in Serie produziert, ahmt die ikonische Silhouette ohne Logo nach und bietet eine erschwingliche Alternative, die in den USA online innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Erhältlich in verschiedenen Farben, richtet sie sich an alle, die den Birkin-Look ohne lange Wartezeiten oder den hohen Preis wünschen.

Handelt es sich um eine bewusste Täuschung oder um eine getarnte Fälschung?

Als „Dupe“ eingestuft – also als inspirierte, markenlose Kopien, die keine offensichtliche Fälschung darstellen – wurde die Wirkin-Tasche aufgrund des Verdachts der Verletzung von Hermès’ geistigem Eigentum aus dem Sortiment von Walmart genommen. Hermès ist bekannt für seine strikte Rechtspolitik. Dennoch verbreiten sich Imitationen nun rasant auf anderen Plattformen und befeuern einen Teufelskreis: Die virale Verbreitung auf TikTok steigert die Verkaufszahlen und entwertet das Statussymbol. Puristen beklagen eine Abwertung luxuriöser Handwerkskunst, während Fans darin eine spielerische Demokratisierung des Trends sehen.

Ein Phänomen, das Fragen zum erschwinglichen Luxus aufwirft

Dieser Hype verdeutlicht den Aufstieg von Plagiaten auf Massenmarktplattformen, wo das Image wichtiger ist als Nachhaltigkeit oder ethische Grundsätze. Obwohl die Wirkin-Tasche den Absatz der Birkin-Tasche – die einer Elite vorbehalten ist – nicht gefährdet, offenbart sie doch die Gier nach sofortigem Prestige und verwandelt ein zeitloses Accessoire in ein kurzlebiges Social-Media-Phänomen.

Letztlich verdeutlicht der kometenhafte Aufstieg der „Wirkin“ weniger eine bloße Modeerscheinung als vielmehr einen tiefgreifenden Wandel in unserem Verhältnis zu Luxusgütern. Im Zeitalter der sozialen Medien, wo Trends innerhalb weniger Stunden entstehen, kann die Aura einer legendären Tasche von einem Massenprodukt aufgegriffen, vereinnahmt und neu interpretiert werden.