Hier ist der neue Glücksbringer, der Ihren Labubu ersetzen wird.

Seit einigen Monaten klammern sich die Labubu-Plüschtiere fest an unsere Handtaschen und beanspruchen unsere Reißverschlüsse. Doch die Zeit dieser flauschigen Kuscheltiere mit ihrem schelmischen Grinsen neigt sich dem Ende zu. Fashionistas greifen nun zu praktischeren und weniger kindischen Alternativen. Sie befestigen Beauty-Anhänger an ihren Taschen, damit sie nicht mehr stundenlang in den Tiefen des seidigen Stoffs nach ihrem Make-up suchen müssen.

Auf Wiedersehen Labubu, hallo Schönheitszauber!

Labubu, diese ästhetischen Ableger der Kuscheltiere aus Kindertagen, haben sich innerhalb weniger Monate von begehrten Accessoires zu Relikten der Vergangenheit gewandelt. Gestern waren Labubu auf Handtaschen fast schon Pflicht, heute sind sie aus unseren Kleiderschränken verbannt. Diese Figuren, eine Mischung aus Niedlichkeit und Grusel, die einst unseren Look individualisieren und unsere Persönlichkeit ausdrücken sollten, sind nun nichts weiter als ferne Erinnerungen.

Nachdem sie einen regelrechten Hype ausgelöst hatten, ziehen sich die Labubu nun langsam zurück und machen Platz für ein Accessoire , das alles andere als ein bloßer Gag ist. Ein anderer Taschenanhänger hat das Plüschtier im Pelzmantel in den Schatten gestellt, und er ist nicht nur dekorativ. Es handelt sich um Beauty-Anhänger: winzige Beauty-Produkte, die direkt einem Roman von Lewis Carroll entsprungen sein könnten.

Modeillustrationen zeigen keine furchterregenden Fellknäuel in grellen Farben mehr, sondern Rhode-Lipgloss, elegante Rouge-Dosen und Schlüsselanhänger mit Hautpflegeprodukten. Diese praktischen kleinen Behälter eignen sich perfekt zum Auffrischen des Make-ups, ohne dass man lange in der Tasche kramen muss. Diese kleinen Beauty-Accessoires, so winzig, dass sie in Spielzeugkatalogen zwischen Kosmetikartikeln kaum auffallen, vereinen Funktionalität und Vergnügen.

Kosmetikprodukte bewahrt man am besten außerhalb der Tasche auf.

Wir alle wissen, dass die Handtasche einer Frau eine wahre Fundgrube ist. Wenn wir unseren Lippenbalsam suchen, ist es immer der falsche. Wir verfluchen unsere unordentliche Tasche, bis wir endlich das Richtige gefunden haben. Dieses neue Mode-Gadget macht Schluss mit all unseren Problemen. Kein lästiges Wühlen mehr in der ganzen Tasche, um das Make-up aufzufrischen oder zwischen den Ausflügen zu korrigieren.

Unsere Beauty-Essentials sind jetzt griffbereit am Henkel unserer Tasche und immer dabei. Diese Beauty-Taschenanhänger schmücken nicht nur unseren Arm, sondern versprechen auch sofortige Schönheit. Glamourös, bezaubernd, clever und durchdacht designt – diese Must-haves für unsere Kosmetiktasche, jetzt in Miniatur, erfüllen unseren Wunsch nach sofortiger Schönheit und unser Bedürfnis nach Individualität. Anders als die Labubu-Anhänger, die uns nur einen flüchtigen Blick zuwarfen, erfüllen diese Beauty-Taschenanhänger einen echten Zweck (abgesehen davon, dass sie Platz an unserer Tasche füllen).

Lippenprodukte, die neuen Taschenaccessoires

Eine Mini-Nagelfeile, ein Textmarker in einem goldenen Clip-Etui, Rouge in einem kupferfarbenen Anhänger, ein Hautpflegeprodukt an einer dekorativen Kette. Anders als die altmodischen Glücksbringer in Form von Kirschen, Schnurrbärten oder Eulen sind Kosmetiktaschen-Anhänger vielseitig einsetzbar. Sie schmücken nicht nur die Handtasche und verleihen ihr Persönlichkeit, sondern unterstreichen unser Erscheinungsbild in jeder Hinsicht.

Ein Beauty-Must-have, das immer wieder auf Handtaschen zu sehen ist: Lippenpflege. Gerade in den kälteren Monaten, wenn die Haut besonders anfällig für Risse und Trockenheit ist, macht das absolut Sinn. Mit Glossiers Balm Dotcom Keychain, einem Lippenbalsam mit Bananengeschmack und verspieltem Design, und dem legendären Carmex, dem unermüdlichen Lippenbalsam in Tube, sind wir bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet und sehen dabei auch noch stylisch aus.

Mit dem Aufstieg der Kawaii-Ästhetik, die unser inneres Kind weckt, ist es schwer, diesen Mini-Beautyprodukten zu widerstehen. Der Trend zu Kosmetiktäschchen in Anhängerform beweist, dass das Sprichwort „Alles Kleine ist süß“ stimmt. Diese praktischen Helferlein sind definitiv ansprechender als die Freundschaftsarmbänder des letzten Jahrhunderts. Wir tragen unsere Beauty-Must-haves jetzt lässig über der Schulter – und das ist einfach genial!