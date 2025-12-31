Dieser Sommermodetrend funktioniert auch mitten im Winter (und wir lieben den Twist).

Lange Zeit mit milden Temperaturen und festlichen Outfits assoziiert, erlebt der Schal nun eine äußerst attraktive Wandlung. Vorbei sind die Zeiten des schlichten, um den Hals oder ins Haar gebundenen Schals: Jetzt wird er als Gürtel in der Taille getragen und verleiht Winteroutfits im Handumdrehen einen neuen Look. Diese ebenso schlichte wie ausdrucksstarke Stilgeste beweist, dass ein Accessoire saisonübergreifend seinen Reiz behält – ganz im Gegenteil.

Von den Laufstegen bis zu den Bürgersteigen – das Kopftuch setzt neue Maßstäbe.

Auf den Laufstegen gewann die Idee an Fahrt. Während einer vielbeachteten Métiers d’art-Show erfand ein großes Pariser Modehaus (Chanel) den Schal neu, indem er als Gürtel getragen wurde und so bewusst minimalistische Silhouetten betonte. Das Ergebnis: Textur, Charakter und eine mühelose Eleganz, die die Blicke auf sich zieht.

Kurz darauf verließ diese Inspiration die Laufstege und hielt Einzug in den Alltag, insbesondere an der irischen Schauspielerin und Sängerin Jessie Buckley bei einer Pariser Veranstaltung. Kombiniert mit dunklen Hosen und gemusterten Pumps wurde der Schal zum Blickfang, der das Licht einfängt und einen selbstbewussten Look unterstreicht.

Eine zugängliche und ermutigende Modegeste

Was sofort begeistert, ist die einfache Umsetzung dieses Trends. Man wählt einfach einen großzügig geschnittenen Schal aus Seide, Wolle oder Kaschmir, faltet ihn zu einem Dreieck und legt ihn um Hüfte oder Taille, bevor man ihn seitlich locker zusammenbindet. Im Nu wirken Jeans und ein schlichtes Top völlig neu. Der Schal strukturiert die Silhouette, ohne einzuengen, umspielt sanft die Kurven und betont die natürliche Schönheit des Körpers.

Im Winter kommt der Effekt noch besser zur Geltung. Über einem locker sitzenden Pullover erzeugt er einen schmeichelhaften Kontrast zwischen Volumen und definierter Silhouette. Über einem langen Mantel verleiht er dem Outfit einen Hauch von Farbe und Bewegung und belebt so selbst die schlichtesten Kreationen. Es ist ein Detail, das den Blick genau dorthin lenkt, wo er hingehört.

Eine zeitlose Wendung, die sich über das ganze Jahr erstreckt.

Während diese Art, einen Schal zu tragen, im letzten Sommer dank einiger einflussreicher Persönlichkeiten einen regelrechten Boom erlebte, ist die Wintervariante genauso beeindruckend. Während bei wärmerem Wetter leichte Stoffe bevorzugt wurden, verlangt die kalte Jahreszeit nach dichteren, wärmenderen Materialien.

Der Grund, warum der Gürtelschal so beliebt ist, liegt darin, dass er einfach alles kann. Er ist praktisch, angenehm zu tragen, schmeichelhaft und unglaublich vielseitig. Je nach Stimmung und Stil kann man mit Mustern, Farben und Texturen experimentieren. Ob Blumenmuster unter einem neutralen Mantel, ein leuchtendes Rot zu dunklem Grau oder ein grafisches Muster, das einem minimalistischen Look mehr Energie verleiht – er wird zur perfekten Leinwand für den persönlichen Ausdruck.

Indem dieses Sommeraccessoire umfunktioniert wird, erinnert uns die Mode an eine grundlegende Wahrheit: Stil kennt keine feste Jahreszeit. Er entsteht durch Inspiration, Experimentierfreude und kleine Details, die den entscheidenden Unterschied ausmachen.