Adidas-Kleidung ist in den sozialen Medien in China ein Hit.

In Asien sieht Adidas-Kleidung anders aus als bei uns. Sie trägt zwar die ikonischen drei Streifen der Marke, bietet aber einen deutlich höheren Mehrwert. Sie ist eleganter als die lässigen Trainingsanzüge, die wir in unserer Freizeit tragen, und verleiht der Silhouette eine besondere Eleganz. Die Kollektion vereint Sportlichkeit und Chic und verbindet Tradition und Moderne vor dem Hintergrund leuchtender Farben. Und die gute Nachricht: Diese unverwechselbaren Adidas-Teile werden schon bald auch in Asien erhältlich sein.

Die chinesisch inspirierte Jacke, nach der alle verlangen.

Während Adidas sich anfangs auf bequeme und funktionelle Kleidung konzentrierte, legt die Marke heute großen Wert auf Ästhetik und sorgt dafür, dass jedes Teil viralen Erfolg hat. Und das mit Erfolg! Jogginghosen sind an den Knöcheln lockerer geschnitten und öffnen sich sogar an den Waden, wodurch sie sich – ähnlich wie fließende Hosen – sowohl für die Stadt als auch zum Entspannen auf dem Sofa eignen. Trainingsjacken experimentieren mit verspielten Details, indem sie Hemdkragen imitieren oder elegante Elemente aufgreifen. In Asien hingegen sind Adidas-Teile unglaublich stylisch und übertreffen alles, was wir bisher an Tragekomfort erlebt haben.

Dort sind Adidas-Jacken nicht einfach nur lässige Kleidungsstücke für den Morgenlauf oder den Sonntagsspaziergang. Sie sind Stilikonen, Statement-Pieces und ziehen bewundernde Blicke auf sich. Sie fügen sich nahtlos in die Alltagsgarderobe ein und verleihen ihr sofort einen Hauch von Eleganz. In den sozialen Medien ist diese Jacke, bekannt als „Track Top Chinese“, der absolute Hingucker unter Fashionistas. Sie ist ein markantes visuelles Statement, das Eleganz ausstrahlt, wo andere Jacken diese eher unterstreichen.

In den Straßen Tokios und ganz Asiens ist diese Jacke der Star der angesagtesten Looks. Speziell für das chinesische Neujahr 2025 entworfen und auf der Shanghai Fashion Week präsentiert, besticht sie durch beispiellose Details, die man so noch nie bei Funktionsstoffen gesehen hat. Ihr besonderes Merkmal? Sie greift die traditionelle Ästhetik der Tang-Dynastie auf. Hoher Kragen, Knopf- und Bindebandverschluss, gerader Schnitt … alles in leuchtenden Farben. Mehr brauchte es nicht, um einen regelrechten Hype auszulösen.

Wie diese Jacke zum „Heiligen Gral der Mode“ wurde

Diese Jacke, die die Welt erobert hat, ist das Symbol für „coole Mädchen“, der gemeinsame Nenner aller trendbewussten Frauen, die wir auf Instagram posten. Online, zum Laufsteg 2.0 avanciert, harmoniert die chinesische Trainingsjacke perfekt mit sandfarbenen Bermudas, Schulröcken , Cargohosen oder sogar Schlaghosen. Ein wahres Chamäleon unter den Kleidungsstücken, das weniger mit Sport assoziiert wird und stattdessen die Selbstverwirklichung fördert.

Sie geht weit über Streetwear hinaus und lässt sich vielseitig kombinieren. Ob aus Denim oder Wildleder, in Gelb, Burgunderrot oder Khaki – diese neu interpretierte Jacke ist einzigartig. Und genau das macht sie so begehrt bei Online-Käufern. Wir wissen: Knappheit verkauft sich gut. Diese Jacke aus limitierter Auflage, die bereits unzählige Male versteigert wurde, ist ein außergewöhnliches Stück, und sie zu ergattern, erfordert etwas Mühe. Und wir meinen damit nicht das Gedränge in den Regalen. Die Tatsache, dass sie „unerschwinglich“ ist, macht sie nur noch begehrenswerter.

Eine weitere Erklärung für seinen Erfolg: Es trägt zwar das Adidas-Logo, verkörpert aber gleichzeitig die Identität eines ganzen Landes. Und während Vertrautheit beruhigend wirkt, verbindet Neues. Diese Mischung aus Streetwear und chinesischer Ästhetik lässt niemanden kalt.

In einigen Geschäften in Frankreich bereits erhältlich.

Es lohnt sich nicht, die Regale Ihres Lieblings-Adidas-Stores zu durchstöbern; Sie werden ihn ohnehin nicht verlassen, wenn Sie nicht in Asien leben. Diese Jacke, die keiner Marketingkampagne bedurfte, um Aufmerksamkeit zu erregen, wurde an die Fellkörper von Tieren angepasst, hat aber die asiatische Grenze noch nicht überschritten. Französische Internetnutzer, die sie bisher nur aus der Ferne bewundern und mit bloßem Auge betrachten konnten, werden die Adidas Track Top Chinese bald selbst erleben können.

Die deutsche Marke hat beschlossen, diese einzigartige Jacke in drei Pariser Boutiquen anzubieten: auf den Champs-Élysées, im Marais und in der Nähe der Opéra. Die Track Top Chinese Jacket, die ihrem eigenen Erfolg zum Opfer gefallen ist, ist auf der offiziellen Website der Marke bereits ausverkauft. Und auch in den französischen Boutiquen wird sie nicht lange erhältlich sein.

Die chinesische Trainingsjacke, ein begehrtes Modeaccessoire, droht, ihren Wert ebenso schnell zu verlieren, wie sie allgegenwärtig wird. Sie verkörpert jedoch einen zunehmend raffinierten Sportswear-Trend, der die Grenzen zwischen formeller und legerer Kleidung verwischt.